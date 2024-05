Triệt phá đường dây mua bán trái phép hơn 300 tài khoản ngân hàng

Theo đó, các đối tượng thường đăng tải thông tin trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội về việc thuê, mua tài khoản ngân hàng hoặc tiếp cận với những người lao động có thu nhập thấp, người thiếu hiểu biết về pháp luật để mở tài khoản ngân hàng.

Sau khi mở tài khoản, chủ tài khoản phải bàn giao thông tin đăng nhập Internet banking, thẻ SIM điện thoại đăng ký tài khoản, thẻ ngân hàng… cho đối tượng với giá khoảng 500.000 đồng/tài khoản.

Qua công tác đấu tranh, cơ quan công an xác định các đối tượng gây án gồm: N.T.L (sinh năm 2000) và N.T.H.N (sinh năm 1989, cùng trú phường Nguyễn Trãi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), L.H.H (sinh năm 2000, trú xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), N.T.Đ (sinh năm 2000, trú phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), P.L.H.N (sinh năm 2001, trú xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), N.L.T.V (sinh năm 2000, trú xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 3/2023 đến nay, các đối tượng trên đã thu thập, mua bán hơn 300 tài khoản ngân hàng của nhiều người trên địa bàn tỉnh Bình Phước và các tỉnh thành trong cả nước, sau đó bán lại cho các đối tượng khác.

Thống kê của cơ quan công an, 90% các đối tượng mua hoặc thuê tài khoản ngân hàng để sử dụng vào các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Xoài đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các đối tượng N.T.L, N.T.H.N, L.H.H, N.T.Đ, P.L.H.N, N.L.T.V để điều tra về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Riêng các đối tượng khác, cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, xử lý.

Trung tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước) khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Ngoài ra, việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng khuyến cáo người dân, cần hết sức lưu ý và cẩn trọng trong việc quản lý thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của mình, tránh tiếp tay cho tội phạm hoặc liên đới đến các hành vi vi phạm pháp luật. Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng; nói không với mọi lời đề nghị "cho thuê" hoặc "bán" tài khoản ngân hàng để hưởng lợi ích tài chính.

Trong nhiều trường hợp, chủ tài khoản có thể bị coi là đồng phạm với đối tượng hoặc sẽ bị xử lý về "Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.