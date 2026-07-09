Trung Quốc đặt mua đơn hàng đậu tương Mỹ lớn nhất 7 tháng

Trung Quốc vừa đặt mua lượng đậu tương Mỹ lớn nhất trong một ngày kể từ tháng 11 năm ngoái. Động thái này bổ sung vào loạt đơn hàng gần đây của Trung Quốc, trong bối cảnh thương mại nông sản giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang khởi sắc...

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Ngày thứ Tư (8/7), Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết các nhà xuất khẩu nước này đã bán 472.000 tấn đậu tương cho Trung Quốc. Đây là lượng đậu tương Mỹ bán sang Trung Quốc được công bố trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 11/2025.

Các đơn hàng trên được xác nhận sau khi Cofco, tập đoàn lương thực quốc doanh của Trung Quốc, đặt mua thêm ít nhất 5 chuyến hàng. Theo các nguồn tin của Bloomberg, phần lớn số hàng này dự kiến được bốc lên tàu trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 10. Trước đó trong tuần này, Cofco cũng đã đặt mua ít nhất 6 chuyến hàng đậu tương Mỹ.

Thông thường, mỗi chuyến tàu chở đậu tương có khối lượng khoảng 60.000 tấn. Tính đến cuối tháng trước, USDA cho biết các khách hàng Trung Quốc đã cam kết mua 200.000 tấn đậu tương Mỹ thuộc niên vụ mới.

Trong số 472.000 tấn đậu tương được công bố ngày thứ Tư, 136.000 tấn dự kiến được giao trong kỳ giao hàng hiện tại, phần còn lại sẽ được giao sau khi niên vụ mới bắt đầu từ tháng 9.

Hoạt động mua đậu tương Mỹ của Trung Quốc tăng lên sau hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng 5. Diễn biến này có thể làm gia tăng kỳ vọng rằng Bắc Kinh sẽ đẩy mạnh nhập khẩu nông sản Mỹ, trong lúc hai bên tìm cách thực hiện các cam kết thuộc thỏa thuận đình chiến thương mại rộng hơn.

“Trung Quốc vẫn còn cách khá xa mục tiêu đã cam kết, nhưng các đơn hàng mới là tín hiệu tích cực cho thấy Bắc Kinh có ý định thực hiện những cam kết đó. Tương tự các đơn hàng trong tuần này, tôi cũng kỳ vọng Trung Quốc sẽ thể hiện thiện chí vào tháng 9, khi ông Tập tới thăm Washington”, ông Mark Knight, chuyên gia môi giới ngũ cốc tại công ty Farmer’s Keeper, nhận định.

Theo thông tin từ ông Trump đầu tuần này, nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối tháng 9.

Nhà Trắng cho biết Trung Quốc đã đồng ý mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ, đồng thời mua tối thiểu 25 triệu tấn đậu tương mỗi năm cho đến năm 2028. Bắc Kinh đến nay chưa công khai xác nhận các con số này. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc cho biết hai nước đang nỗ lực duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại đạt được tại Hàn Quốc vào năm ngoái, đồng thời tìm cách giảm thuế quan đối với một số mặt hàng nông sản.

Các cam kết mua đậu tương được hai bên thống nhất trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại Busan, Hàn Quốc. Theo đó, Bắc Kinh cam kết mua 12 triệu tấn đậu tương Mỹ trong phần còn lại của năm 2025, sau đó mua ít nhất 25 triệu tấn mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028.

“Đến nay, Trung Quốc mới bắt đầu thực hiện các đơn mua hàng mà họ đã cam kết. Đây chưa phải là nhu cầu tăng thêm ngoài những gì đã được thỏa thuận trước đó”, bà Naomi Blohm, nhà phân tích của công ty Total Farm Marketing, viết trong một báo cáo.

Việc Trung Quốc tăng mua đậu tương có thể hỗ trợ các nhà xuất khẩu và nông dân Mỹ trước thềm niên vụ mới. Những ngày gần đây, giá hợp đồng tương lai đậu tương tại Chicago đã tăng lên nhờ kỳ vọng nhu cầu từ Trung Quốc sẽ cải thiện.

Dù vậy, giới giao dịch vẫn theo dõi sát các tín hiệu chính sách từ Washington và Bắc Kinh trước cuộc gặp dự kiến giữa ông Trump và ông Tập vào mùa thu năm nay tại Mỹ.

Hiện đậu tương Mỹ khi vào Trung Quốc vẫn phải chịu mức thuế quan cao hơn 10 điểm phần trăm so với đậu tương từ các nước đối thủ. Mức thuế quan này khiến các nhà máy ép dầu tư nhân của Trung Quốc chưa muốn quay lại mua hàng Mỹ.

Theo dữ liệu của công ty cung cấp dữ liệu hàng hóa Commodity3, kể cả khi không tính khoản thuế quan bổ sung này, đậu tương Mỹ vẫn đắt hơn đậu tương Brazil.