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Kinh tế Mỹ quý 2/2026: Tăng trưởng giảm tốc, lạm phát còn cao

A An Huy

Tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 2 vừa qua yếu hơn dự báo dù các động lực tăng trưởng căn bản vẫn vững...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYT.
Ảnh minh họa - Ảnh: NYT.

Lạm phát đã suy yếu trong tháng 6, nhưng còn cao hơn nhiều so với mục tiêu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đặt ra thách thức đối với các nhà hoạch định chính sách tiền tệ.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày 30/7, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới trong quý vừa qua chỉ đạt 1,5%, thấp hơn so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 1,8% và giảm tốc so với mức tăng 2,1% của quý trước. Đây là số liệu đã được điều chỉnh theo lạm phát và các yếu tố mùa vụ để phản ánh mức tăng trưởng theo kỳ 1 năm.

Hai nguyên nhân chính dẫn đến sự giảm tốc nói trên là chi tiêu của Chính phủ liên bang giảm và hàng tồn kho giảm. Cụ thể, chi tiêu của Chính phủ liên bang giảm 0,3% và hàng tồn kho giảm 0,7%.

Tuy nhiên, các lĩnh vực khác của nền kinh tế vẫn cho thấy sự cải thiện. Chi tiêu cá nhân tăng 2,1%, trong khi doanh thu bán hàng cuối cùng cho người mua tư nhân trong nước - một thước đo về tiêu dùng - tăng mạnh 3,9%. Đầu tư tư nhân trong nước tăng 0,5%, xuất khẩu cũng tăng 0,5% và nhập khẩu giảm 1,5%.

Trong khi đó, lạm phát vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.

Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát chính của Fed, giảm 0,1% trong tháng 6 so với tháng trước sau khi điều chỉnh theo các yếu tố mùa vụ.

Tốc độ tăng PCE toàn phần so với cùng kỳ năm trước là 3,7%. Cả hai con số này đều phù hợp với dự báo, nhưng mức tăng PCE cả năm vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed.

Khi loại trừ hai nhóm hàng hóa có mức độ biến động giá thường xuyên và lớn là thực phẩm và năng lượng, chỉ số PCE lõi tăng 0,1% hàng tháng và tăng 3,3% hàng năm, cũng phù hợp với dự báo và vượt mục tiêu của Fed.

Tính theo quý, chỉ số PCE toàn phần tăng 5,1% và chỉ số PCE lõi tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình lạm phát đang giữ vai trò chi phối công tác hoạch định chính sách tiền tệ của Fed, trong bối cảnh các chỉ số thị trường lao động Mỹ về cơ bản ổn định trong năm nay.

Quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong khoảng 3,5-3,75% mà Fed đưa ra vào hôm 29/7 cho thấy ngân hàng trung ương này đang muốn có thêm thời gian để xác định rõ hơn về mức độ dai dẳng của lạm phát do tác động của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh và các biện pháp thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Kết quả cuộc họp lần này của Fed đã phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ, với ba phiếu phản đối từ các chủ tịch khu vực lo ngại về giá cả tăng cao và tình trạng thiếu tiến triển trong việc đạt được mục tiêu giá cả của ngân hàng trung ương.

Áp lực lạm phát ở Mỹ đã giảm xuống trong tháng 6 nhờ giá dầu giảm nhanh sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn. Giá hàng hóa và dịch vụ năng lượng đã giảm 5,9% trong tháng 6 so với tháng trước, trong đó giá xăng giảm 9,2%. Lạm phát nhà ở cũng giảm nhẹ, chỉ tăng 0,2%.

So với tháng 5, giá hàng hóa nói chung giảm 0,6%, còn giá dịch vụ chỉ tăng 0,1%.

Nhưng với giá dầu lại đang leo thang theo căng thẳng nóng lên ở Trung Đông, giới phân tích cho rằng áp lực lạm phát lớn hơn sẽ được phản ánh vào các số liệu kinh tế Mỹ tháng 7.

Chi tiêu cá nhân của người Mỹ vẫn duy trì ổn định trong tháng 6, với mức tăng 0,3% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng. Dù vậy, thu nhập cá nhân chỉ tăng 0,2%, thấp hơn mức dự báo là tăng 0,3%.

Tăng thu không đủ bù tăng chi đã buộc người tiêu dùng phải sử dụng tiền tiết kiệm để trang trải chi tiêu, khiến tỷ lệ tiết kiệm cá nhân giảm xuống còn 2,7%, mức thấp nhất trong 4 năm qua.

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