Trung Quốc lần đầu vượt mốc 4 tỷ kW công suất phát điện, năng lượng xanh dẫn dắt tăng trưởng
TTrọng Hoàng
Chọn cỡ chữ
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Theo số liệu do Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia
Trung Quốc (NEA) công bố ngày 26/6, tổng công suất phát điện lắp đặt của nước
này đã đạt 4,01 tỷ kW, lần đầu tiên vượt ngưỡng 4 tỷ kW và cao hơn tổng công
suất phát điện của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại.
Đây được xem là cột mốc đáng chú ý đối với ngành
năng lượng Trung Quốc trong bối cảnh nước này vừa phải bảo đảm an ninh năng
lượng, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn điện sạch nhằm thực
hiện các mục tiêu giảm phát thải carbon.
Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô công suất mà
còn ở tốc độ mở rộng ngày càng nhanh của hệ thống điện.
Nếu Trung Quốc mất 8 năm để nâng công suất phát
điện từ 1 tỷ kW vào năm 2011 lên 2 tỷ kW vào năm 2019, tiếp tục mất 5 năm để
đạt mốc 3 tỷ kW vào tháng 4/2024, thì việc bổ sung thêm 1 tỷ kW gần nhất chỉ
diễn ra trong khoảng hai năm.
Tính chung giai đoạn 2010-2025, công suất phát điện
của Trung Quốc tăng trưởng bình quân 9,7% mỗi năm, cao hơn tốc độ tăng của Mỹ,
EU, Ấn Độ, Nhật Bản và Nga trong cùng thời kỳ.
Theo các chuyên gia trong ngành điện, việc rút ngắn
thời gian bổ sung thêm 1 tỷ kW công suất từ 8 năm xuống chỉ còn khoảng 2 năm
cho thấy năng lực xây dựng hạ tầng và sản xuất thiết bị năng lượng của Trung
Quốc đã được nâng lên một bước mới.
Ông Giang Đức Bân, Phó Giám đốc Trung tâm Thống kê
và Dữ liệu thuộc Hội đồng Điện lực Trung Quốc, cho rằng động lực cốt lõi của
quá trình tăng tốc này là sự phát triển bùng nổ của các nguồn năng lượng mới,
trong đó điện mặt trời và điện gió đóng vai trò chủ đạo.
Theo ông, điều này không chỉ phản ánh hiệu quả và
quy mô mở rộng lưới điện ngày càng được nâng cao mà còn cho thấy những lợi thế
tổng thể của Trung Quốc về năng lực sản xuất công nghiệp, trình độ kỹ thuật và
cơ chế tổ chức phát triển hạ tầng.
Hội đồng Điện lực Trung Quốc cũng cho biết trong
khi nhiều nền kinh tế phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng và giá
điện tăng mạnh do các xung đột địa chính trị diễn ra trong những năm gần đây,
Trung Quốc vẫn duy trì được nguồn cung điện tương đối ổn định.
Ông Giang nhận định nền tảng công suất hơn 4 tỷ kW
sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng
từ các ngành mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu, sản xuất
chất bán dẫn và công nghiệp chế tạo công nghệ cao, qua đó củng cố an ninh năng
lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
NĂNG LƯỢNG
PHI HÓA THẠCH TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG
Theo NEA, quá trình gia tăng công suất phát điện
của Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua chủ yếu được thúc đẩy bởi sự chuyển
dịch sang các nguồn năng lượng sạch, với năng lượng phi hóa thạch trở thành
nguồn đóng góp lớn nhất cho phần công suất tăng thêm.
Kể từ năm 2010, các nguồn năng lượng phi hóa thạch
chiếm tới 74% tổng công suất phát điện mới được bổ sung trên phạm vi cả nước. Nhờ
đó, cơ cấu nguồn điện của Trung Quốc đã thay đổi rõ rệt. Tỷ trọng công suất
nhiệt điện than giảm từ 61% vào năm 2010 xuống còn 32% vào cuối tháng 5/2026.
Trong khi đó, tỷ trọng các nguồn điện phi hóa thạch tăng từ 25% lên 62%.
Đáng chú ý, riêng năng lượng tái tạo hiện đã chiếm
61% tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc, tăng mạnh so với mức 24%
ghi nhận vào năm 2010.
Trong tổng lượng công suất mới được bổ sung kể từ
năm 2010, năng lượng tái tạo đóng góp tới 73%, trong đó điện mặt trời chiếm 43%
và điện gió chiếm 21%. Điều này cho thấy hai nguồn năng lượng này đang trở
thành trụ cột của quá trình chuyển dịch năng lượng tại Trung Quốc.
CHI PHÍ GIẢM
MẠNH THÚC ĐẨY LÀN SÓNG ĐẦU TƯ
Theo Hội đồng Điện lực Trung Quốc, sự bùng nổ công
suất năng lượng tái tạo không chỉ đến từ các chính sách hỗ trợ mà còn được thúc
đẩy bởi những thay đổi căn bản về hiệu quả kinh tế.
Trong vòng 10 năm qua, giá mô-đun pin mặt trời đã
giảm hơn 90%, trong khi chi phí phát điện gió trên bờ hiện tương đương hoặc
thậm chí thấp hơn nhiệt điện than.
Nhờ những tiến bộ về công nghệ cùng lợi thế sản
xuất quy mô lớn, các dự án năng lượng tái tạo đã chuyển từ mô hình phụ thuộc
vào trợ cấp của Nhà nước sang có thể tạo ra lợi nhuận ổn định trên cơ sở thương
mại, qua đó thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư.
Khả năng cạnh tranh này còn được củng cố bởi chuỗi
cung ứng năng lượng tái tạo hoàn chỉnh nhất thế giới mà Trung Quốc đang sở hữu.
Hiện nước này sản xuất khoảng 80% lượng mô-đun pin mặt trời và khoảng 60% thiết
bị điện gió trên toàn cầu.
Song song với việc mở rộng công suất phát điện,
Trung Quốc cũng đầu tư mạnh vào các tuyến truyền tải điện siêu cao áp và các hệ
thống lưu trữ năng lượng thế hệ mới. Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa năng
lực sản xuất thiết bị, hạ tầng truyền tải và hệ thống lưu trữ giúp lưới điện có
quy mô hơn 4 tỷ kW của Trung Quốc có thể hấp thụ hiệu quả lượng điện sạch ngày
càng gia tăng mà vẫn duy trì sự ổn định của hệ thống.
MỞ RỘNG ẢNH
HƯỞNG THÔNG QUA KẾT NỐI ĐIỆN XUYÊN BIÊN GIỚI
Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, quy mô công
suất phát điện ngày càng lớn cũng tạo điều kiện để Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng
trong lĩnh vực năng lượng thông qua hoạt động mua bán điện xuyên biên giới.
Theo Hội đồng Điện lực Trung Quốc, dựa trên hạ tầng
lưới điện ngày càng hoàn thiện, nước này đã liên tục mở rộng kết nối truyền tải
điện với các quốc gia láng giềng, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á.
Việc tăng cường trao đổi điện xuyên biên giới không
chỉ góp phần giảm áp lực thiếu điện tại một số quốc gia trong khu vực mà còn
tạo điều kiện để các nước láng giềng tiếp cận nguồn điện sạch đang tăng trưởng
nhanh của Trung Quốc.
Giới quan sát cho rằng việc vượt mốc 4 tỷ kW không
chỉ phản ánh quy mô của ngành điện Trung Quốc mà còn cho thấy quá trình chuyển
đổi năng lượng của nước này đã bước sang một giai đoạn mới. Với nền tảng công
suất lớn, tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng cao và hệ thống truyền tải tiếp
tục được mở rộng, Trung Quốc đang tạo dựng lợi thế đáng kể trong việc đáp ứng
nhu cầu điện cho nền kinh tế số, các ngành công nghệ cao cũng như mở rộng hợp
tác năng lượng với các quốc gia trong khu vực.
El Niño rất mạnh được dự báo trong năm nay đang phủ bóng lên mùa gió mùa tại Ấn Độ, làm dấy lên lo ngại về một trong những mùa mưa khô hạn nhất hơn một thập kỷ. Trước nguy cơ ảnh hưởng đến nông nghiệp, nguồn nước và an ninh lương thực, Chính phủ Ấn Độ đã khẩn trương xây dựng các kịch bản ứng phó…
Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng công nghiệp, logistics và thu hút đầu tư, Công ty Điện lực Hải Phòng triển khai giải pháp tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch xanh.
Tiềm năng kinh tế từ chất thải đã được nhìn thấy ngày càng rõ hơn qua các dự án tái chế, đốt rác phát điện và xu hướng phát triển kinh tế tuần hoàn. Dù vậy, để biến rác thành tài nguyên, không chỉ cần công nghệ xử lý hiện đại mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong toàn bộ chuỗi quản lý chất thải từ phân loại tại nguồn đến phát triển thị trường cho sản phẩm tái chế...
Sự trỗi dậy của các hãng xe điện Trung Quốc đang làm thay đổi cán cân quyền lực của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Trong khi BYD, Tesla và nhiều thương hiệu mới liên tục mở rộng thị phần nhờ lợi thế công nghệ và chi phí, các nhà sản xuất truyền thống của Nhật Bản, châu Âu và Mỹ đang chật vật thích nghi với cuộc chuyển đổi sang kỷ nguyên điện hóa…
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...