Xe điện Trung Quốc tăng tốc tại Hàn Quốc: Khi "made in China" vượt mặt các cường quốc xe hơi
TTrọng Hoàng
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Hàn Quốc từng là thành trì vững chắc của các thương hiệu ô tô nội địa và phương Tây. Tuy nhiên, thị trường này đang chứng kiến một cuộc lật đổ ngoạn mục khi xe điện sản xuất tại Trung Quốc ồ ạt tiến vào, chinh phục người tiêu dùng nhờ giá cả cạnh tranh và công nghệ hiện đại…
Theo một báo cáo mới đây từ Hiệp hội Ô tô & Di
động Hàn Quốc (KAMA), trong nửa đầu năm nay, quốc gia này đã ghi nhận 69.513 xe
điện sản xuất tại Trung Quốc, tăng vọt 178,7% so với cùng kỳ năm trước. Bước
nhảy vọt này đã nâng thị phần của xe điện Trung Quốc trong tổng số xe điện đăng
ký mới lên mức 35%, tăng đáng kể từ 26,8% của một năm trước đó. Điều này đồng
nghĩa với việc cứ hơn ba chiếc xe điện đăng ký mới tại Hàn Quốc thì có một
chiếc xuất xưởng từ các nhà máy Trung Quốc.
Sự bứt phá này không chỉ giới hạn ở dòng xe thuần điện
mà còn định hình lại toàn bộ bức tranh nhập khẩu ô tô của xứ sở kim chi. Lượng
đăng ký của tất cả các dòng xe nhập khẩu từ Trung Quốc - bao gồm cả xe điện và
xe động cơ đốt trong - đã tăng 127,8%, đạt 79.444 chiếc trong nửa đầu năm. Đáng
chú ý, tính theo quốc gia sản xuất, thị phần của các dòng xe này đã đạt 41.2%,
lần đầu tiên vượt qua cả Đức để vươn lên vị trí dẫn đầu trong số các thị trường
nhập khẩu.
HẢI TRÌNH CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG NHỜ CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ
Các số liệu thống kê phản ánh nơi phương tiện được sản
xuất thực tế thay vì "quốc tịch" của thương hiệu. Trong đó, dòng xe
Tesla sản xuất tại Thượng Hải đóng góp phần lớn vào mức tăng trưởng chung. Đồng
thời, các mẫu xe phổ thông của BYD và những dòng xe sang gắn mác sản xuất tại
Trung Quốc cũng đang tạo ra động lực vô cùng mạnh mẽ.
Giải mã cho hiện tượng này, ông Zhang Hong, chuyên gia
cao cấp về ngành xe năng lượng mới tại Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc, chỉ ra
rằng thành công của xe Trung Quốc đến từ sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất vận
hành và hệ thống tính năng thông minh.
Xe điện Trung Quốc đang nắm giữ lợi thế rõ rệt về công nghệ điện hóa và thông minh, từ khoang lái thông minh cho đến các hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến. Những đặc điểm này hoàn toàn đồng điệu với nhu cầu mạnh mẽ của giới trẻ Hàn Quốc, đồng thời góp phần xóa bỏ định kiến lâu nay rằng xe Trung Quốc là sản phẩm giá rẻ.
Ông Zhang HongChuyên gia cao cấp về ngành xe năng lượng mới tại Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc
Mặc dù vậy, chặng đường phía trước của các nhà sản
xuất Trung Quốc tại Hàn Quốc sẽ không hoàn toàn bằng phẳng. Chuyên gia này nhận
định rằng các thương hiệu Trung Quốc có tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh
trong năm tới, nhưng họ sẽ phải vượt qua nhiều bài thử thách.
Cũng theo chuyên gia, những thay đổi về
chính sách quy định, cùng với yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng mạng lưới bán
hàng và dịch vụ hậu mãi tại chỗ, sẽ là thước đo chính xác để đánh giá khả năng
chuyển hóa sự quan tâm ban đầu thành thị phần mang tính bền vững.
THỬ THÁCH TỪ CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP MỚI VÀ PHẢN ỨNG TỪ THỊ TRƯỜNG
Thực tế cho thấy những thử thách này đã bắt đầu hiện
hữu. Trong nửa cuối năm nay, Hàn Quốc đã chính thức áp dụng một bộ tiêu chuẩn
đánh giá hoàn toàn mới để xét duyệt điều kiện hưởng trợ cấp mua xe điện. Khung
đánh giá này xem xét toàn diện nhiều yếu tố khắt khe bao gồm năng lực phát
triển công nghệ, mức độ đóng góp cho chuỗi cung ứng địa phương, tỷ lệ tuân thủ
các tiêu chuẩn môi trường, chất lượng dịch vụ hậu mãi và công tác quản lý an
toàn.
Đứng trước bộ tiêu chuẩn mới, hãng BYD dù đã tham gia
đánh giá nhưng không đạt được số điểm yêu cầu tối thiểu. Trong khi đó, thương
hiệu xe điện hạng sang Zeekr thuộc tập đoàn Geely lại bỏ lỡ thời hạn nộp hồ sơ
xét duyệt do nhận được chứng nhận cho mẫu xe 7X vào giai đoạn cuối tháng 5. Vì
lý do này, các dòng xe thuần điện mới ra mắt của cả hai thương hiệu trên tạm
thời không đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp mua xe từ chính phủ kể từ ngày 1
tháng 7.
Trước thời điểm thay đổi chính sách, những người mua
đủ điều kiện từng có cơ hội nhận được các khoản trợ cấp kết hợp từ ngân sách
trung ương và địa phương, dao động trong khoảng từ 2 triệu won (tương đương
1.402 USD) đến 3 triệu won cho mỗi xe, tùy thuộc vào từng dòng sản phẩm và khu
vực sinh sống.
Bất chấp những rào cản về chính sách trợ cấp, sức hút của các thương hiệu Trung Quốc vẫn được chứng thực qua doanh số thực tế. BYD - hãng chính thức bắt đầu giao xe điện du lịch tại thị trường Hàn Quốc từ tháng 4 năm 2025 - đã ghi nhận tới 11.675 xe đăng ký chỉ trong nửa đầu năm nay, tương ứng mức tăng trưởng kinh hoàng 807,9%.
Nhờ thành tích này, BYD đã vươn lên đứng
thứ tư trong bảng xếp hạng các thương hiệu xe nhập khẩu tại đây, chỉ xếp sau
những tên tuổi lớn như Tesla, BMW và Mercedes-Benz.
Tương tự, dù chưa chính thức bước vào giai đoạn giao
hàng với quy mô lớn, Zeekr vẫn cho thấy triển vọng đón nhận tích cực từ phía
người tiêu dùng. Đơn đặt hàng trước cho mẫu SUV thể thao cỡ trung hạng sang 7X -
có mức giá niêm yết 52,99 triệu won cho phiên bản tiêu chuẩn - đã vượt mốc
1.000 xe chỉ sau khoảng một tháng mở cổng đặt cọc vào tháng 6.
Những con số này
minh chứng rằng người tiêu dùng Hàn Quốc đang cởi mở hơn bao giờ hết, sẵn sàng
đặt niềm tin vào các dòng xe "made in China" giàu hàm lượng công
nghệ.
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