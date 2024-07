Trung Quốc xây dựng mạng lưới thử nghiệm thực địa 6G đầu tiên trên thế giới.

Dự án đột phá này được dẫn dắt thực hiện bởi Zhang Ping, một học giả của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và là giáo sư tại Đại học Bưu chính Viễn thông Bắc Kinh. Nhóm của ông đã xây dựng thành công mạng thử nghiệm hiện trường 6G đầu tiên trên thế giới tích hợp thông tin liên lạc và trí thông minh, cho phép tích hợp sâu hơn giao tiếp với trí tuệ nhân tạo.

So với 5G, 6G cung cấp tốc độ cao hơn, độ trễ thấp hơn và mật độ kết nối lớn hơn, cùng với sự tích hợp sâu về trí tuệ nhân tạo và cảm biến thông minh.

Theo nhóm nghiên cứu, mạng thử nghiệm thực địa 6G đã đạt được cải thiện gấp 10 lần về các số liệu truyền thông quan trọng, bao gồm dung lượng, phạm vi phủ sóng và hiệu quả. Vì vậy, mạng này sẽ đóng vai trò là nền tảng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tiến hành nghiên cứu ban đầu các công nghệ then chốt 6G.

Trung Quốc đang nỗ lực thương mại hóa 6G, công nghệ không dây thế hệ tiếp theo sau 5G, vào khoảng năm 2030, trong khi các tiêu chuẩn 6G dự kiến ​​sẽ được thiết lập vào năm 2025.

Mới đây, người đứng đầu Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã tuyên bố 6G là lĩnh vực kỹ thuật trọng tâm quốc gia, cùng với các công nghệ khác như robot hình người, điện toán lượng tử và giao diện não-máy tính.

Theo đó, Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực hỗ trợ để nghiên cứu và phát triển 6G. Cả giới học thuật và khu vực tư nhân đều được khuyến khích mạnh mẽ, thông qua nhiều khoản trợ cấp và giảm thuế, để phát triển công nghệ một cách nhanh chóng.

Tờ Global Times đánh giá bước tiến mới của Trung Quốc đã gây ra sự lo lắng đáng kể cho Mỹ, vốn muốn làm suy yếu những thành tựu của Trung Quốc. Vào tháng 2, Mỹ đã tập hợp 9 quốc gia, bao gồm Canada, Cộng hòa Séc và Phần Lan, để thành lập “liên minh 6G”. Tuy nhiên, tiến trình phát triển 6G toàn cầu có khả năng sẽ gặp khó khăn nếu không có sự tham gia của Trung Quốc.

Mới đây, liên quan đến rủi ro an ninh mạng 5G Trung Quốc, Đức tuyên bố sẽ loại bỏ dần các linh kiện do các nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc bao gồm Huawei và ZTE khỏi mạng không dây 5G của họ trong vòng 5 năm tới, Chính phủ Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của “cơ sở hạ tầng viễn thông an toàn và linh hoạt”, trước “những nguy cơ an ninh.

Trước đó tại Đức, thiết bị Huawei chiếm hơn 50% mạng truy cập vô tuyến 5G của Đức. Vì vậy, động thái mới đây của quốc gia này có thể gây thiệt hại kinh tế không nhỏ. Một tài liệu nội bộ tiết lộ Deutsche Telekom (Các nhà khai thác mạng di động) tiết lộ việc thay thế các bộ phận của Huawei sẽ mất 5 năm và tiêu tốn tổng cộng 3 tỷ euro.