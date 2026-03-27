Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Trước thềm đại hội cổ đông, nhóm quỹ ngoại VinaCapital trở thành cổ đông lớn tại PNJ

Hà Anh

27/03/2026, 08:47

9 quỹ thành viên thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 15,8 triệu cổ phiếu PNJ, chiếm 4,6397% vốn điều lệ của PNJ.

Sơ đồ giá cổ phiếu PNJ trên TradingView.

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 20/3/2026, quỹ thành viên của VinaCapital là VOF Investment Limited đã mua vào 410.700 cổ phiếu PNJ. Qua đó, tăng sở hữu cổ phiếu PNJ từ 297.533 cổ phiếu, chiếm 0,0872% lên 708.233 cổ phiếu, chiếm 0,2076% vốn tại PNJ.

Ngoài ra, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital cũng đã mua vào 34.400 cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch quỹ này nâng số lượng nắm giữ từ 630.574 cổ phiếu, chiếm 0,1848% lên 664.974 cổ phiếu, chiếm 0,1949% vốn tại PNJ.

Đáng chú ý, tại bản công bố này 9 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 15,8 triệu cổ phiếu PNJ, chiếm 4,6397% vốn điều lệ của PNJ.

VnEconomy

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu hơn 17,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,0422% và trở thành cổ đông lớn tại PNJ.

Mới đây, PNJ đã thông qua lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4/2026, địa điểm họp tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Trước đó, HĐQT PNJ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới), với kế hoạch thực hiện trong nửa đầu năm 2026. Động thái này diễn ra sau khi công ty đưa ra đề xuất về việc này vào tháng 01/2026 và sau đó hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngoài ra, HĐQT PNJ cũng đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP), theo đó tăng gấp đôi vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1 nghìn tỷ đồng, được tài trợ từ lợi nhuận giữ lại của PNJP, và dự kiến hoàn tất trong giai đoạn tháng 03-04/2026.

Đồng thời, HĐQT PNJ đã thông qua việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính mang tên CTCP Giải pháp Tài sản An Tín, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. PNJ sẽ sở hữu 65% vốn điều lệ tại công ty này, tương ứng mức góp vốn 32,5 tỷ đồng. Công ty sẽ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và các ngành nghề liên quan theo quy định pháp luật, trọng tâm là mô hình cầm đồ (cầm trang sức).

Được biết PNJ công bố sẽ bổ nhiệm ông Phan Quốc Công giữ chức vụ Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 3/4/2026. Ông sẽ kế nhiệm ông Lê Trí Thông, người đã đảm nhiệm vị trí này từ năm 2018. Việc chuyển giao phù hợp với kế hoạch cá nhân của ông Thông. Ông Thông sẽ tiếp tục đồng hành cùng PNJ với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Công (sinh năm 1970) có bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và bằng Kỹ sư Điện. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến hàng tiêu dùng. Ông Công từng là Thành viên HĐQT PNJ giai đoạn 2015–2016 và trước đây cũng từng giữ vị trí thành viên HĐQT tại Mekong Capital.

Quỹ ngoại Mỹ tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu tại PNJ lên hơn 6%

09:03, 04/08/2025

Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PNJ

07:44, 15/05/2025

Quỹ ngoại Mỹ vừa chi trên 100 tỷ làm cổ đông lớn của PNJ

08:54, 22/05/2025

Từ khóa:

chứng khoán cổ đông lớn PNJ VinaCapital

Đọc thêm

Chứng khoán MBS có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu tham gia vàng phái sinh vào cuối năm nay

MBS đang nghiên cứu theo mô hình các nước trên thế giới đang triển khai vàng phái sinh và kỳ vọng là một trong số ít công ty chứng khoán đầu tiên tham gia vào thị trường này trong nửa cuối năm 2026.

Vợ chồng Chủ tịch HQC đăng ký nhận cổ phiếu hoán đổi nợ

Ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị HQC đăng ký nhận thêm 23,6 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngay 31/3 đến ngày 29/4.

BIDV hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn lên hơn 72.800 tỷ đồng

BIDV đăng ký chào bán 263.328.293 cổ phiếu, tuy nhiên BIDV đã phân phối được hơn 258,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 98,24% tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán

ANT bắt tay với "ông lớn" công nghệ Bosch triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp

Antesco vừa ký kết với “ông lớn” công nghệ Bosch trong triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP-SAP), nhằm chuẩn hóa quản trị và tăng cường minh bạch dữ liệu trong giai đoạn hậu niêm yết...

“Soi” giá trị Backlog của các doanh nghiệp ngành xây dựng

Với gần 1 triệu tỷ đồng vốn đầu tư công giải ngân năm 2026, nhóm hưởng lợi trực tiếp Xây dựng hạ tầng nhờ nhận các gói thầu thi công hạ tầng, doanh thu tăng trưởng mạnh nhờ giá trị backlog lớn.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá vàng sụt mạnh do USD tăng giá và mối lo chiến tranh kéo dài

Thế giới

2

Ứng dụng công nghệ cao và cách mạng AI trong nuôi trồng thủy sản

Thị trường

3

Thị trường hàng xa xỉ ở Dubai “vạ lây” xung đột Mỹ - Iran

Thế giới

4

Ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến động, giữ nhịp tăng trưởng

Thị trường

5

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy