Trước thềm đại hội cổ đông, nhóm quỹ ngoại VinaCapital trở thành cổ đông lớn tại PNJ

Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của nhóm nhà đầu tư nước ngoài Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 20/3/2026, quỹ thành viên của VinaCapital là VOF Investment Limited đã mua vào 410.700 cổ phiếu PNJ. Qua đó, tăng sở hữu cổ phiếu PNJ từ 297.533 cổ phiếu, chiếm 0,0872% lên 708.233 cổ phiếu, chiếm 0,2076% vốn tại PNJ.

Ngoài ra, Quỹ đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital cũng đã mua vào 34.400 cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch quỹ này nâng số lượng nắm giữ từ 630.574 cổ phiếu, chiếm 0,1848% lên 664.974 cổ phiếu, chiếm 0,1949% vốn tại PNJ.

Đáng chú ý, tại bản công bố này 9 quỹ thành viên khác thuộc VinaCapital đang sở hữu tổng cộng hơn 15,8 triệu cổ phiếu PNJ, chiếm 4,6397% vốn điều lệ của PNJ.

Như vậy, sau các giao dịch mua vào cổ phiếu nêu trên, nhóm nhà đầu tư VinaCapital đang sở hữu hơn 17,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 5,0422% và trở thành cổ đông lớn tại PNJ.

Mới đây, PNJ đã thông qua lịch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến được tổ chức vào ngày 22/4/2026, địa điểm họp tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TP.HCM.

Trước đó, HĐQT PNJ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận 1 cổ phiếu mới), với kế hoạch thực hiện trong nửa đầu năm 2026. Động thái này diễn ra sau khi công ty đưa ra đề xuất về việc này vào tháng 01/2026 và sau đó hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngoài ra, HĐQT PNJ cũng đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ cho công ty con là Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP), theo đó tăng gấp đôi vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 1 nghìn tỷ đồng, được tài trợ từ lợi nhuận giữ lại của PNJP, và dự kiến hoàn tất trong giai đoạn tháng 03-04/2026.

Đồng thời, HĐQT PNJ đã thông qua việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính mang tên CTCP Giải pháp Tài sản An Tín, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng. PNJ sẽ sở hữu 65% vốn điều lệ tại công ty này, tương ứng mức góp vốn 32,5 tỷ đồng. Công ty sẽ hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và các ngành nghề liên quan theo quy định pháp luật, trọng tâm là mô hình cầm đồ (cầm trang sức).

Được biết PNJ công bố sẽ bổ nhiệm ông Phan Quốc Công giữ chức vụ Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm, bắt đầu từ ngày 3/4/2026. Ông sẽ kế nhiệm ông Lê Trí Thông, người đã đảm nhiệm vị trí này từ năm 2018. Việc chuyển giao phù hợp với kế hoạch cá nhân của ông Thông. Ông Thông sẽ tiếp tục đồng hành cùng PNJ với vai trò Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Công (sinh năm 1970) có bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và bằng Kỹ sư Điện. Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị và điều hành doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan đến hàng tiêu dùng. Ông Công từng là Thành viên HĐQT PNJ giai đoạn 2015–2016 và trước đây cũng từng giữ vị trí thành viên HĐQT tại Mekong Capital.