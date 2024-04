Trước thềm họp cổ đông, loạt thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát HPX xin từ nhiệm

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã HPX-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự - đơn xin từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát.

Theo đó, ngày 19/4, HPX đã nhận được đơn từ nhiệm của hàng loạt lãnh đạo bao gồm thành viên Hội đồng Quản trị ông Vũ Hồng Sơn, thành viên Hội đồng Quản trị ông Lã Quốc Đạt và thành viên Ban kiểm soát ông Bùi Đức Tuế.

Lý do từ nhiệm của ba lãnh đạo Đầu tư Hải Phát là do bận công việc cá nhân nên không thể đảm nhận chức vụ.

Theo báo cáo kiểm toán năm 2023, thành viên HĐQT của HPX có 5 thành viên gồm: ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch, 3 thành viên gồm: ông Nguyễn Văn Phương, Vũ Hồng Sơn, Nguyễn Văn Dũng và thành viên độc lập HĐQT là ông Lã Quốc Đạt.

Mới đây, ông Chu Việt Hùng - thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán hết 60.000 cổ phiếu, chiếm 0,02% vốn tạo HPX nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, từ ngày 16/4 đến ngày 15/5 tới.

Trước đó, ngày 1/4/2024, ông Hoàng Văn Toàn - nhóm cổ đông liên quan CTCP Đầu tư Toàn Tín Phát, cổ đông lớn của HPX thông báo đã bán ra hơn 35,1 triệu cổ phiếu HPX, giảm sở hữu từ 16,54%, về 4,997% và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Đầu tư Hải Phát.

Trên thị trường, sau hơn 6 tháng bị đình chỉ giao dịch kể từ ngày 11/9/2023, cổ phiếu HPX đã được giao dịch trở lại từ ngày 20/3/2024 và tính tới ngày 19/4/2024 đang giao dịch vùng 6.060 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 39,4% so với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Được biết, ngày 26/4 tới HPX sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Theo đó, công ty đã bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4 với nhiều nội dung đang chú ý.

Theo đó, HPX cho biết năm 2024 được dự báo tiếp tục khó khăn đối với các doah nghiệp bất động sản, công ty khó tiếp cận được nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, khó phát hành trái phiếu....Vì vậy, để tăng nguồn vốn có nguồn lực, dòng tiền phục vụ hoạt động của công ty tập trung cơ cấu và xử lý nguồn các gói trái phiếu đến hạn, mua lại các gói trái phiếu và trả nợ các tổ chức tín dụng trong quý 4/2024.

Dó đó, HPX công bố việc dự trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HPX dự kiến phát hành 315,2 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 3.152 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ gần 3.042 tỷ đồng lên gần 6.194 tỷ đồng.

Trong đó, HPX Invest dự kiến phát hành 15,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 5%. Doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành 159,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 2:1.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến chào bán 140,3 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khón chuyên nghiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng cho mục đích cụ thể theo thứ tự ưu tiên. Cụ thể:

Thứ nhất, tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty. Thứ hai, đầu tư góp vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty con. Thứ ba, đầu tư phát triển các dự án của công ty bao gồm các dự án hiện có và tìm kiếm đầu tư các dự án mới. Cuối cùng là bổ sung nguồn vốn kinh doanh, các khoản chi cần thiết, hợp pháp khác.

Năm 2024, HPX dự kiến doanh thu, thu nhập năm 2024 hợp nhất đạt 2.800 tỷ; công ty mẹ đạt 2.223 tỷ; lợi nhuận hợp nhất 105 tỷ, công ty mẹ đạt 69 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán, doanh thu của HPX đạt 1.680 tỷ đồng bằng 67,2% kế hoạch năm (2.500 tỷ); lợi nhuận sau thuế đạt gần 135 tỷ đồng, vượt 12,4% kế hoạch năm (120 tỷ) - cùng kỳ lỗ hơn 58 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2023, Đầu tư Hải Phát chỉ sở hữu 24,711 tỷ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng - giảm mạnh so với con số 131 tỷ hồi đầu năm và đầu năm có 15 tỷ tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng nhưng đến cuối năm thì không có ghi nhận. Nợ phải trả giảm mạnh từ 6.009 tỷ xuống 4.709 tỷ đồng - trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.828,4 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 637 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng từ 154,3 tỷ lên 277,86 tỷ đồng.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023, Đầu tư Hải Phát có hơn 743,88 tỷ trái phiếu dài hạn đến hạn trả - trong đó, ngày 28/10/2024 sẽ phải trả 248,8 tỷ đồng trái phiếu phát hành do CTCP Chứng khoán Dầu khí tư vấn; Ngày 5/11/2024 sẽ phải trả 193,88 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán MB tư vấn; Ngày 31/12/2024 sẽ phải trả 300 tỷ đồng trái phiếu do CTCP Chứng khoán Smart Invest tư vấn cuối cùng ngày 25/11/2024 sẽ phải trả trái phiếu trị giá 250 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Bảo Việt tư vấn phát hành.