Trượt gói thầu 5.10, VinaCapital bán ra 600.000 cổ phiếu CTD

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng COTECCONS (mã CTD-HOSE).

Theo đó, VOF Investment Limited – quỹ thuộc VinaCapital quản lý thông báo đã bán ra 600.000 cổ phiếu CTD trong ngày 31/7/2023. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm VinaCapital tại Coteccons đã giảm từ 4.515.520 cổ phiếu, chiếm 6,07% xuống còn 3.915.520 cổ phiếu, chiếm 5,26% vốn tại CTD

Chốt phiên ngày 31/7 giá cổ phiếu giảm còn 71.900 đồng/cp, VOF có thể thu về hơn 43 tỷ đồng từ việc bán bớt cổ phiếu và sau khi quỹ ngoại bán ra thì giá cổ phiếu CTD đã giảm mạnh thêm 2 phiên nữa còn 63.300 đồng/cp. Nha vậy 6 tháng qua cổ phiếu này tăng 73,44%.

Được biết, Coteccons đã công bố BCTC hợp nhất quý 2 với doanh thu thuần đạt gần 3.619 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước (3.281 tỷ); Lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 24 tỷ). Theo giải trình từ phía Coteccons, công ty đang thực hiện tái cấu trúc, qua đó góp phần tối ưu hóa chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 240 tỷ đồng so cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, Coteccons còn có khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi giảm 195 tỷ đồng so với quý 2/2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 6.749 tỷ đồng, tăng 30% so cùng kỳ năm ngoái (5.193 tỷ) và lợi nhuận sau thuế thu về hơn 52 tỷ đồng, gấp gần 10 lần quý 2/2022 (5,4 tỷ) và đã vượt kế hoạch cả năm đề ra (44 tỷ đồng).

Được biết, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành - thông báo Liên danh Vietur đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cho gói xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách (gói thầu 5.10 trị giá 35.000 tỷ đồng). Do đó, hai liên danh còn lại là Hoa Lư và CHEC-BCEG-Vietnam Contractors của China Harbuor Engineering bị loại khỏi quá trình đấu thầu gói 5.10.

Liên danh Hoa Lư có 8 thành viên. Đây là liên danh duy nhất có nhà thầu trong nước đứng đầu là Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons. Cùng với đó là các công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam như: Central, An Phong, Hòa Bình, Thành An, Unicons, Delta.

Công ty nước ngoài duy nhất trong liên danh này là Powerline Engineering Public Company Limited (PLE) - nhà thầu đến từ Thái Lan. Năm 2020, công ty này hoàn thành sân bay vệ tinh tại Bangkok (Thái Lan) nhằm kết nối giữa sân bay mới và nhà ga cũ của sân bay Suvarnabhumi với phạm vi công việc mang tính phức và đòi hỏi kỹ thuật cao. Tổng giá trị gói thầu trị giá 14,2 tỷ bath (khoảng 404 triệu USD) và tổng diện tích 220.000m2, khi hoàn thành có khả năng phục vụ tới 90 triệu khách.

Thông điệp được liên danh này đưa ra đó là nếu được chọn để xây nhà ga sân bay Long Thành, liên danh nhà thầu nội do Coteccons đứng đầu sẽ hoàn thành vào tháng 8/2026, tức thi công khoảng 36 tháng.