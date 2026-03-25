Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng truy tố các bị can Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban
Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý
dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều
hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định
về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ".
Cùng bị truy tố với tội danh nêu trên còn có các bị can: Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Trần Văn Sinh (phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT);
Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - cũ); Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng phòng Kinh tế phát triển Đô thị Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).
Các bị can nêu trên bị truy tố do để xảy ra những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh
viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sai phạm của các bị can khiến dự án bị đình trệ, kéo dài còn nhà nước thất thoát, lãng phí
hơn 803 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, năm 2014, Bộ Y tế có quyết định thành lập
Ban Y tế trọng điểm gồm 18 thành viên, do bị can Nguyễn Chiến Thắng là giám đốc,
đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư 2 dự án trên.
Theo cáo trạng, nhóm các công ty liên quan đến Công ty VK Group gồm công ty
TNHH MTV VK Việt Nam (viết tắt là Công ty VK Việt Nam – hiện đã ngừng hoạt động);
Công ty VK Studio Architects, Planners and Designers – viết tắt là Công ty VK
Studio.
Còn Công ty VK Group là loại hình công ty TNHH đại chúng Bỉ - hiện đã đóng
cửa và không còn tồn tại. VK Architects and Engineers không phải là pháp nhân mà
là thương hiệu chung dùng để quảng bá dịch vụ cho các pháp nhân của VK Group.
Trước khi thành lập ban trên, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến có đi
dự khánh thành bệnh viện và trao đổi với bị can Nguyễn Chiến Thắng về việc “Công
ty VK Vương quốc Bỉ thiết kế bệnh viện đẹp, hiện đại, có thể thuê để thực hiện
2 dự án bệnh viện của mình”.
Ngày 10/3/2014, bị can Nguyễn Chiến Thắng nhận được văn bản của Công ty
VK Việt Nam, giới thiệu Công ty VK Architects and Engineers tại Vương quốc Bỉ và
Công ty VK Việt Nam (gọi tắt là Công ty VK) có năng lực, kinh nghiệm, đề nghị
Ban Y tế trọng điểm xem xét chấp thuận cho Công ty VK được chỉ định làm đơn vị
tư vấn thiết kế chính cho 2 dự án trên.
Cáo buộc thể hiện, dù Công ty VK không cung cấp được hồ sơ,
tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhưng do có gợi ý của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến nên
bị can Thắng giao cho cấp dưới lập tờ trình, triển khai thủ tục để chỉ định
doanh nghiệp này là đơn vị tư vấn.
Theo chỉ đạo, bị can Trần Văn Sinh soạn thảo, trình bị can
Thắng ký 2 tờ trình với nội dung đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thuê tư vấn
nước ngoài với lý do tư vấn trong nước không đảm bảo yêu cầu.
Do đó, ngày 24/3/2014, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ký
quyết định 1206 phê duyệt đề nghị trên. Để hợp thức hồ sơ tổ chức tuyển chọn phương
án thiết kế kiến trúc, Công ty VK lập 3 phương án cho mỗi dự án.
Sau khi Bộ Y tế phê duyệt kết quả, bị can Nguyễn Chiến Thắng
chỉ đạo các thành viên của Ban Y tế trọng điểm thực hiện thủ tục chỉ định thầu
cho Liên danh VK Architects, Planners and Designers thuộc VK Group (viết tắt là
VK Studio) và Viện Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế thực hiện các
gói thầu tư vấn, lập dự án đầu tư.
Trên cơ sở kết quả tư vấn của liên danh, ngày 1/12/2014, Bộ
Y tế có quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư 2 dự án trên là 9.958 tỷ đồng, quy
mô 1.000 giường bệnh/bệnh viện.
Viện kiểm sát cáo buộc, các bị can chỉ định thầu trái quy định;
thực hiện 4 gói thầu khi không thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; chỉ định tư
vấn nước ngoài nhưng không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê; không xác định
dự toán gói thầu… Các sai phạm trên khiến nhà nước thất thoát hơn 70 tỷ đồng.
Ngoài ra, cáo buộc cũng thể hiện, các bị can có hành vi vi
phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu
gây lãng phí tài sản Nhà nước với tổng số tiền hơn 733 tỷ đồng.
Quá trình triển khai 2 dự án trên, bị can Nguyễn Chiến Thắng
và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu
phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.
Hiện bị can Nguyễn Thị Kim Tiến đã tự nguyện nộp, khắc phục
hậu quả số tiền 14,5 tỷ đồng.