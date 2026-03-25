Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Đỗ Mến

25/03/2026, 13:50

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế với tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí...

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: VTC.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng truy tố các bị can Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ".

Cùng bị truy tố với tội danh nêu trên còn có các bị can: Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Trần Văn Sinh (phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT);

Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - cũ); Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng phòng Kinh tế phát triển Đô thị Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).

Các bị can nêu trên bị truy tố do để xảy ra những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sai phạm của các bị can khiến dự án bị đình trệ, kéo dài còn nhà nước thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2014, Bộ Y tế có quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm gồm 18 thành viên, do bị can Nguyễn Chiến Thắng là giám đốc, đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư 2 dự án trên.

Theo cáo trạng, nhóm các công ty liên quan đến Công ty VK Group gồm công ty TNHH MTV VK Việt Nam (viết tắt là Công ty VK Việt Nam – hiện đã ngừng hoạt động); Công ty VK Studio Architects, Planners and Designers – viết tắt là Công ty VK Studio.

Còn Công ty VK Group là loại hình công ty TNHH đại chúng Bỉ - hiện đã đóng cửa và không còn tồn tại. VK Architects and Engineers không phải là pháp nhân mà là thương hiệu chung dùng để quảng bá dịch vụ cho các pháp nhân của VK Group.

Trước khi thành lập ban trên, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến có đi dự khánh thành bệnh viện và trao đổi với bị can Nguyễn Chiến Thắng về việc “Công ty VK Vương quốc Bỉ thiết kế bệnh viện đẹp, hiện đại, có thể thuê để thực hiện 2 dự án bệnh viện của mình”.

Ngày 10/3/2014, bị can Nguyễn Chiến Thắng nhận được văn bản của Công ty VK Việt Nam, giới thiệu Công ty VK Architects and Engineers tại Vương quốc Bỉ và Công ty VK Việt Nam (gọi tắt là Công ty VK) có năng lực, kinh nghiệm, đề nghị Ban Y tế trọng điểm xem xét chấp thuận cho Công ty VK được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho 2 dự án trên.

Cáo buộc thể hiện, dù Công ty VK không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhưng do có gợi ý của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến nên bị can Thắng giao cho cấp dưới lập tờ trình, triển khai thủ tục để chỉ định doanh nghiệp này là đơn vị tư vấn.

Theo chỉ đạo, bị can Trần Văn Sinh soạn thảo, trình bị can Thắng ký 2 tờ trình với nội dung đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thuê tư vấn nước ngoài với lý do tư vấn trong nước không đảm bảo yêu cầu.

Do đó, ngày 24/3/2014, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ký quyết định 1206 phê duyệt đề nghị trên. Để hợp thức hồ sơ tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc, Công ty VK lập 3 phương án cho mỗi dự án.

Sau khi Bộ Y tế phê duyệt kết quả, bị can Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo các thành viên của Ban Y tế trọng điểm thực hiện thủ tục chỉ định thầu cho Liên danh VK Architects, Planners and Designers thuộc VK Group (viết tắt là VK Studio) và Viện Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế thực hiện các gói thầu tư vấn, lập dự án đầu tư.

Trên cơ sở kết quả tư vấn của liên danh, ngày 1/12/2014, Bộ Y tế có quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư 2 dự án trên là 9.958 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh/bệnh viện.

Viện kiểm sát cáo buộc, các bị can chỉ định thầu trái quy định; thực hiện 4 gói thầu khi không thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; chỉ định tư vấn nước ngoài nhưng không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê; không xác định dự toán gói thầu… Các sai phạm trên khiến nhà nước thất thoát hơn 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, cáo buộc cũng thể hiện, các bị can có hành vi vi phạm pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu gây lãng phí tài sản Nhà nước với tổng số tiền hơn 733 tỷ đồng.

Quá trình triển khai 2 dự án trên, bị can Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền theo tỷ lệ 5%/số tiền được tạm ứng, thanh toán.

Hiện bị can Nguyễn Thị Kim Tiến đã tự nguyện nộp, khắc phục hậu quả số tiền 14,5 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhiều lần nhận tiền từ cấp dưới

17:16, 28/02/2026

Đề nghị truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

06:36, 28/02/2026

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ nhiều vi phạm tại Dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ

10:29, 10/11/2025

Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Nhiều quy định đấu thầu bị bỏ qua tại dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức

Trong vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, cơ quan tố tụng làm rõ các sai phạm trong việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; đưa tiền hối lộ để được tạo điều kiện trong quá trình thi công, thanh quyết toán hợp đồng...

Hoàn thiện chế định thừa phát lại

Hoàn thiện chế định thừa phát lại

Với gần 890.000 văn bản được tống đạt và khoảng 140.000 vi bằng được xác lập chỉ trong một năm, mạng lưới thừa phát lại đang nổi lên như một “cánh tay nối dài” của hệ thống tư pháp, góp phần giảm tải các thủ tục hành chính cho tòa án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án dân sự...

"Chiến dịch 20 ngày đêm" quyết tâm xử lý triệt để tình trạng nợ đọng văn bản

Bộ Tư pháp thực hiện “Chiến dịch 20 ngày đêm” phấn đấu giải quyết triệt để tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành...

Đà Nẵng: Nhiều chủ doanh nghiệp bị khởi tố vì mua bán hóa đơn trái phép

Từ nhu cầu hợp thức hóa chi phí để giảm nghĩa vụ thuế, nhiều chủ doanh nghiệp đã móc nối với các đối tượng trung gian mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống với quy mô hàng chục tỷ đồng. Đường dây này hoạt động tinh vi, có sự tham gia của các “cò” hóa đơn...

Hai nghị quyết “mở đường” đưa phân cấp, phân quyền vào cuộc sống

Nghị quyết 66-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW đi vào cuộc sống đang mở ra một cách tiếp cận mới trong quản trị quốc gia đó là trao quyền và cách giám sát vận hành quyền đó. Đây là sự kết hợp giữa thể chế và công nghệ để mở đường đưa đến sự thành công của phân cấp, phân quyền.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

eMagazine

Viễn thông Myanmar trước bước ngoặt chuyển đổi quan trọng

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

