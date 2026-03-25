Truy tố cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với bị can Nguyễn Thị Kim Tiến cựu Bộ trưởng Bộ Y tế với tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí...

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng truy tố các bị can Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ".

Cùng bị truy tố với tội danh nêu trên còn có các bị can: Nguyễn Kim Trung (nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm), Trần Văn Sinh (phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, nguyên Trưởng phòng kỹ thuật dự án Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Xây dựng SHT);

Nguyễn Doãn Tú (nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - cũ); Lê Văn Cư (nguyên Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (nguyên Trưởng phòng Kinh tế phát triển Đô thị Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng).

Các bị can nêu trên bị truy tố do để xảy ra những sai phạm tại dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sai phạm của các bị can khiến dự án bị đình trệ, kéo dài còn nhà nước thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2014, Bộ Y tế có quyết định thành lập Ban Y tế trọng điểm gồm 18 thành viên, do bị can Nguyễn Chiến Thắng là giám đốc, đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư 2 dự án trên.

Theo cáo trạng, nhóm các công ty liên quan đến Công ty VK Group gồm công ty TNHH MTV VK Việt Nam (viết tắt là Công ty VK Việt Nam – hiện đã ngừng hoạt động); Công ty VK Studio Architects, Planners and Designers – viết tắt là Công ty VK Studio. Còn Công ty VK Group là loại hình công ty TNHH đại chúng Bỉ - hiện đã đóng cửa và không còn tồn tại. VK Architects and Engineers không phải là pháp nhân mà là thương hiệu chung dùng để quảng bá dịch vụ cho các pháp nhân của VK Group.

Trước khi thành lập ban trên, bị can Nguyễn Thị Kim Tiến có đi dự khánh thành bệnh viện và trao đổi với bị can Nguyễn Chiến Thắng về việc “Công ty VK Vương quốc Bỉ thiết kế bệnh viện đẹp, hiện đại, có thể thuê để thực hiện 2 dự án bệnh viện của mình”.

Ngày 10/3/2014, bị can Nguyễn Chiến Thắng nhận được văn bản của Công ty VK Việt Nam, giới thiệu Công ty VK Architects and Engineers tại Vương quốc Bỉ và Công ty VK Việt Nam (gọi tắt là Công ty VK) có năng lực, kinh nghiệm, đề nghị Ban Y tế trọng điểm xem xét chấp thuận cho Công ty VK được chỉ định làm đơn vị tư vấn thiết kế chính cho 2 dự án trên.

Cáo buộc thể hiện, dù Công ty VK không cung cấp được hồ sơ, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm nhưng do có gợi ý của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến nên bị can Thắng giao cho cấp dưới lập tờ trình, triển khai thủ tục để chỉ định doanh nghiệp này là đơn vị tư vấn.

Theo chỉ đạo, bị can Trần Văn Sinh soạn thảo, trình bị can Thắng ký 2 tờ trình với nội dung đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế cho phép thuê tư vấn nước ngoài với lý do tư vấn trong nước không đảm bảo yêu cầu.

Do đó, ngày 24/3/2014, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ký quyết định 1206 phê duyệt đề nghị trên. Để hợp thức hồ sơ tổ chức tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc, Công ty VK lập 3 phương án cho mỗi dự án.

Sau khi Bộ Y tế phê duyệt kết quả, bị can Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo các thành viên của Ban Y tế trọng điểm thực hiện thủ tục chỉ định thầu cho Liên danh VK Architects, Planners and Designers thuộc VK Group (viết tắt là VK Studio) và Viện Trang thiết bị và Công trình y tế thuộc Bộ Y tế thực hiện các gói thầu tư vấn, lập dự án đầu tư.

Trên cơ sở kết quả tư vấn của liên danh, ngày 1/12/2014, Bộ Y tế có quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư 2 dự án trên là 9.958 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh/bệnh viện.

Viện kiểm sát cáo buộc, các bị can chỉ định thầu trái quy định; thực hiện 4 gói thầu khi không thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu; chỉ định tư vấn nước ngoài nhưng không tổ chức lập, thẩm định chi phí thuê; không xác định dự toán gói thầu… Các sai phạm trên khiến nhà nước thất thoát hơn 70 tỷ đồng.