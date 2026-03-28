Trang chủ Chứng khoán

Dòng tiền tham gia tích cực, VN-Index thử thách vùng cản kế tiếp 1.700 – 1.720 điểm

Hà Anh

28/03/2026, 15:10

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 30/3-3/4/2026.

VCSC dự báo nếu VN-Index tiếp tục tăng điểm, áp lực này sẽ lan rộng hơn, khiến nhịp tăng đi kèm độ biến động cao và không loại trừ khả năng đảo chiều trong ngày.
Trong tuần, VN-Index tăng 24,99 điểm, tương đương 1,52% lên 1.672,8 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index tăng 8,9 điểm, tương đương 3,66% lên 252,36 điểm.

Chỉ số có thể sẽ hướng tới vùng kháng cự quanh 1.765-1.785 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index tăng điểm tích cực với độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía các mã tăng điểm. Với việc đóng cửa tuần phía trên đường trung bình động 200 phiên mở ra triển vọng tích cực hơn của thị trường trong thời gian tới. Chỉ số có thể sẽ hướng tới vùng kháng cự quanh đường MA50 tương ứng với 1.765-1.785 điểm.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế ngắn hạn đã mua trước đó và có thể cân nhắc cơ cấu lại các cổ phiếu trong danh mục theo hướng bán các cổ phiếu đã hồi phục mạnh và mua đón đầu các nhóm cổ phiếu chưa tăng từ đáy”.

Chỉ số có thể tiếp tục hướng tới vùng 1.700 – 1.725 đi kèm diễn biến rung lắc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng hơn 28 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,672.80 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Hóa chất dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bán lẻ, Bảo hiểm,… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn HNX, UPCOM. Dù tâm lý thị trường còn khá e dè nhưng VN-Index tạm thời đã vượt qua vùng kháng cự 1,645 – 1.660; trong những phiên tới, chỉ số có thể tiếp tục hướng tới vùng 1.700 – 1.725 đi kèm diễn biến rung lắc".

Dự báo, VN-Index tiếp tục hồi phục về phía mốc 1.700 điểm trong phiên 30/03

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Trong phiên 27/03, hoạt động mua áp đảo hoàn toàn, tạo cơ sở cho VN-Index tiếp tục hồi phục về phía mốc 1.700 điểm trong phiên 30/03. Tuy nhiên, tín hiệu kỹ thuật ngành cho thấy rủi ro bị bán tại vùng giá cao đã xuất hiện trên 40% cổ phiếu Ngân hàng, 50% cổ phiếu Chứng khoán, 60% cổ phiếu Bán lẻ và 50% cổ phiếu Vật liệu. Dự báo nếu VN-Index tiếp tục tăng điểm, áp lực này sẽ lan rộng hơn, khiến nhịp tăng đi kèm độ biến động cao và không loại trừ khả năng đảo chiều trong ngày. Dựa trên diễn biến hiện tại, khuyến nghị tạm thời chưa mở mới các vị thế ngắn hạn tại vùng giá cao trong phiên 30/03”.

Dòng tiền tham gia tích cực hơn cũng mang đến cơ hội VN-Index thử thách vùng cản kế tiếp 1.700 – 1.720

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“Diễn biến khởi sắc trong phiên cuối tuần tiếp tục củng cố vai trò hỗ trợ từ vùng 1.580 của chỉ số. Đồng thời, việc dòng tiền tham gia tích cực hơn cũng mang đến cơ hội thử thách vùng cản kế tiếp 1.700 – 1.720.

Xu hướng tăng ngắn hạn sẽ được xác lập trở lại nếu chỉ số kiểm định thành công và giữ vững trên khu vực trên. Trong khi đó, hỗ trợ gần cũng được nâng lên vùng 1.640 – 1.660”.

VN-Index tăng 28,2 điểm và nhịp hồi phục này có thể đưa VN-Index hướng đến khoảng 1.730 - 1.740

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 28,2 điểm, đóng cửa ở mức 1.672,8 điểm (+1,7%). Lực cầu lan tỏa tích cực từ nhóm Bất động sản sang các nhóm Ngân hàng - Chứng khoán giúp chỉ số tăng điểm trở lại trong phiên hôm nay. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tăng với 2/3 các mã trên sàn HSX tăng điểm.

VN-Index đã tăng mạnh và vượt kháng cự MA200 ngày, do đó, kịch bản chỉ số quay lại kiểm định mức 1.590 trong báo cáo trước của chúng tôi đã vô hiệu. Với sự hồi phục mạnh của nhóm Bất động sản và dòng tiền có dấu hiệu quay lại thị trường, chúng tôi cho rằng nhịp hồi phục này có thể đưa VN-Index hướng đến khoảng 1.730 - 1.740, là vùng đỉnh của nhịp hồi giữa tháng 3 cũng như tiệm cận kháng cự tại MA100 ngày. Nhà đầu tư có thể giải ngân một phần nhỏ tài khoản đối với các nhóm đang có dòng tiền vào như Bất động sản hay Chứng khoán để tranh thủ nhịp hồi này và giao dịch ngắn hạn”.

Nhà đầu tư cần lưu ý thêm khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên nhằm kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất quanh 1.700 điểm

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Marubozu white, tăng 28 điểm và củng cố được vùng điểm 1.660-1.670 tương đương vùng MA200 của thị trường.

Trên khung đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và CMF đồng loạt hướng lên, củng cố cho đà hồi phục của thị trường. Về mặt kỹ thuật, chỉ số vẫn duy trì vững chắc cấu trúc tăng giá. Vùng 1.660 điểm (tương ứng đường MA200) sẽ đóng vai trò là hỗ trợ then chốt, trong khi vùng đỉnh cũ 1.710- 1.720 điểm sẽ là kháng cự ngắn hạn.

Trên khung đồ thị giờ, chỉ số chung vươn lên dải Bollinger trên và các chỉ báo kỹ thuật cũng đang cho thấy xu hướng đi lên, tuy nhiên cũng cần lưu ý thêm khả năng xảy ra các nhịp rung lắc trong phiên nhằm kiểm tra lại vùng kháng cự gần nhất quanh 1.700 điểm.

Chỉ số chung tiếp tục đà đi lên nhờ xung lực tốt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Sắc xanh tiếp tục được lan tỏa sang các nhóm ngành cho thấy đà hồi phục của thị trường. Trước diễn biến hiện tại của thị trường Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu giữ vững nền giá hoặc đang ở các mốc hỗ trợ cứng sau những biến động mạnh của chỉ số trong tuần trước, đồng thời thuộc nhóm ngành có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 1 bứt phá để giải ngân từng phần tại những nhịp rung lắc của thị trường trong các phiên tới. Cùng với đó, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới đổi với cổ phiếu đã tăng mạnh và đang tiệm cận các mốc kháng cự/vùng đỉnh cũ để phòng tránh rủi ro điều chỉnh bất ngờ. Một số nhóm đáng chú ý trong thời gian này bao gồm Ngân hàng, Bán lẻ, Xây dựng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

