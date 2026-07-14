Hải Phòng gỡ vướng cho 1.900 ha đất công nghiệp

Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng cho 9 dự án khu công nghiệp để có thêm 1.900 ha mặt bằng sạch đất công nghiệp…

KCN Tràng Duệ 3 đã giải phóng mặt bằng hơn 300ha.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, thành phố đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư hạ tầng tại 9 khu công nghiệp có tổng diện tích gần 2.500ha. Khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, các khu công nghiệp này sẽ tạo thêm cho Hải Phòng 1.900 ha đất công nghiệp để thu hút các dự án đầu tư công nghiệp cao, logistics giúp thành phố mở rộng dư địa tăng trưởng giai đoạn 2026 – 2030.

KHU CÔNG NGHIỆP ĐÃ HOẠT ĐỘNG VẪN VƯỚNG MẶT BẰNG

Trong 9 khu công nghiệp (KCN) mà Hải Phòng tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, có 4 KCN đang triển khai đầu tư xây dựng là KCN Nomura – Hải Phòng (giai đoạn 2), KCN Tràng Duệ 3, KCN sân bay Tiên Lãng (khu B), KCN Kim Thành.

Dự án KCN Nomura - Hải Phòng (giai đoạn 2) có diện tích hơn 197ha, tổng vốn đầu tư gần 2.783 tỷ đồng, đã khởi công cuối tháng 3/2026. Đến hết tháng 6/2026, dự án giải phóng khoảng hơn 123 ha, trong đó, có hơn 57 ha đã được bàn giao để xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, dự án này còn khoảng 1.500 ngôi mộ chưa có phương án di chuyển và 463 hộ dân chưa hoàn thành kiểm kê, lập phương án bồi thường. Bên cạnh đó, hồ sơ giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn tất việc bàn giao giữa ban quản lý dự án và địa phương (UBND phường An Phong), phần nào ảnh hưởng quá trình triển khai bước tiếp theo.

Dự án KCN Tràng Duệ 3 là dự án có quy mô lớn nhất trong nhóm đang triển khai với diện tích hơn 652 ha, tổng vốn đầu tư trên 8.094 tỷ đồng. Sau hơn sáu tháng khởi công, dự án đã giải phóng hơn 302 ha, đã bàn giao hơn 172 ha để xây dựng hạ tầng. Dự án đã hoàn thành được 12% khối lượng xây dựng. Trong phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng có một nghĩa trang và một cây xăng. Đối với nghĩa trang liệt sỹ, chủ đầu tư đề xuất giữ nguyên và điều chỉnh thành đất cây xanh trong quy hoạch KCN. Ngoài ra, địa phương chưa có khu tái định cư phục vụ các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.

Dự án KCN sân bay Tiên Lãng (Khu B) có quy mô hơn 186 ha với tổng vốn đầu tư gần 2.795 tỷ đồng. Sau khi khởi công đầu năm 2026, dự án đã giải phóng mặt bằng hơn 62,5 ha và bàn giao hơn 36 ha phục vụ xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên, diện tích bàn giao vẫn chưa bảo đảm liền vùng, liền thửa mà còn xen kẹt, khiến việc triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, việc xác định chính sách hỗ trợ đối với một số loại cây trồng trong giải phóng mặt bằng cũng cần được các cơ quan chuyên môn hướng dẫn thống nhất.

Dự án KCN Kim Thành đạt tiến độ tích cực khi đã giải phóng hơn 156 ha (tổng diện tích gần 165 ha), hơn 150 ha đã được bàn giao cho chủ đầu tư. Đến hết tháng 6/2026, khối lượng xây dựng đạt khoảng 61%, đã thu hút nhà đầu tư đầu tiên thuê hơn 8ha đất công nghiệp. Tuy nhiên, dự án còn khoảng 8,64 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó, có một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ hoặc đề nghị được bố trí tái định cư. Một số trường hợp đã nhận tiền di dời mồ mả nhưng chưa thực hiện. Ngoài ra, dự án còn vướng một biển quảng cáo của doanh nghiệp chưa được di chuyển khỏi phạm vi xây dựng.

Cùng với 4 KCN đang triển khai đầu tư, 2 KCN đã đi vào hoạt động là KCN Lai Cách và KCN Đại An mở rộng cũng còn một phần diện tích vướng giải phóng mặt bằng. KCN Lai Cách đã đầu tư đạt 82% khối lượng xây dựng, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 84% nhưng vẫn còn hơn 30 ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. KCN Đại An mở rộng đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng xây dựng, tỷ lệ lấp đầy khoảng 47% nhưng vẫn còn khoảng 8,44 ha chưa được sẽ giải phóng mặt bằng. Thành phố yêu cầu địa phương tập trung xử lý dứt điểm để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng.

CÁC DỰ ÁN CHƯA KHỞI CÔNG VƯỚNG MẮC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

Ngoài 6 dự án KCN đã triển khai, đã đi vào hoạt động, 3 dự án KCN chuẩn bị khởi công là KCN Kim Thành 2 (giai đoạn 1), KCN Ngũ Phúc (giai đoạn 1), KCN Trấn Dương – Hoà Bình (khu A) cũng gặp vướng mắc trong giải phóng mặt bằng do chưa bố trí được tái định cư cho người dân hoặc chậm trong công tác kiểm kê lập phương án bồi thường.

Dự án KCN Kim Thành 2 (giai đoạn 1) có quy mô 234,63 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.403 tỷ đồng. Đến hết quý 2/2026, dự án đã giải phóng khoảng 160 ha, đã bàn giao được hơn 56 ha cho chủ đầu tư, dự án đủ điều kiện khởi công. Tuy nhiên, địa phương vẫn chưa có nguồn kinh phí để xây dựng khu tái định cư Nại Đông phục vụ các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, còn khoảng 1.000 ngôi mộ chưa được kiểm kê, lập phương án và xác định vị trí di chuyển. Nhiều tài sản, vật kiến trúc trên đất nông nghiệp cũng chưa hoàn thành kiểm kê do thiếu nhân lực. Ngoài ra, việc điều chỉnh quy hoạch liên quan tuyến đường kết nối Đông – Tây của thành phố cũng cần được cập nhật vào quy hoạch dự án để bảo đảm đồng bộ.

Dự án KCN Ngũ Phúc (giai đoạn 1) có diện tích 238,6 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.673 tỷ đồng. Sau hơn một năm triển khai, dự án đã giải phóng 111,59 ha. Dự án hiện chưa được bàn giao đất và chưa đủ điều kiện khởi công theo quy định. Khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án KCN Ngũ Phúc là chưa bố trí được khu tái định cư cho các hộ dân nằm trong phạm vi thu hồi đất với diện tích khoảng 7,6 ha. Hệ thống giao thông kết nối khu vực cũng chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án.

Dự án KCN Trấn Dương – Hòa Bình (Khu A) có diện tích gần 208 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.259 tỷ đồng, đến nay đã giải phóng mặt bằng được 25% diện tích. Tại dự án này vẫn còn 5 trường hợp trong phạm vi giải phóng mặt bằng đợt đầu chưa được phê duyệt phương án bồi thường, trong đó, có 2 hộ dân chưa đồng thuận với phương án. Sau khi giải quyết được vướng mắc này, các phần diện tích hoàn thành giải phóng mặt bằng sẽ sớm được bàn giao cho chủ đầu tư triển khai.

Với 9 KCN đã đi vào hoạt động, đang triển khai đầu tư và chuẩn bị khởi công, sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng sẽ đem lại cho Hải Phòng khoảng 1.900 ha. Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đề nghị thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương và chủ đầu tư phối hợp tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện thủ tục đầu tư. Việc xử lý dứt điểm những điểm nghẽn này sẽ giúp Hải Phòng có nguồn cung đất công nghiệp quy mô lớn để thu hút dự án trong lĩnh vực công nghệ cao.