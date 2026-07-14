Để bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, Hà Nội đề xuất cơ chế điều tiết vật liệu xây dựng liên vùng với các địa phương lân cận. Cùng với đó, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ giải pháp về quy hoạch, khai thác, logistics và phát triển vật liệu xây dựng theo hướng bền vững…

Hà Nội đề xuất cơ chế điều tiết vật liệu xây dựng liên vùng - Ảnh: TTXVN

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho các dự án của TP. Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050”, Hà Nội sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế điều tiết vật liệu xây dựng liên vùng giữa Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh - Phú Thọ - Ninh Bình - Thái Nguyên – Thanh Hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhà thầu được cấp phép khai thác khoáng sản, nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Cùng với đó, khảo sát thu thập đầy đủ số liệu địa chất, địa hình, đặc điểm địa kỹ thuật gắn với công trình xây dựng, nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, đánh giá so sánh lựa chọn giải pháp tối ưu đảm bảo kinh tế, kỹ thuật, nhằm giữ nguyên hiện trạng công trình; không đào bỏ lớp kết cấu cũ, đắp bù bằng vật liệu khác khi chưa có nghiên cứu đánh giá đầy đủ. Đặc biệt, chú trọng các giải pháp giúp tận dụng các loại đất thải làm vật liệu đắp hay san nền.

Hà Nội cũng sẽ hoàn thiện Quy hoạch chất thải rắn, xây dựng khu vực tập trung để thu gom vật liệu phế thải, vật liệu thừa của dự án… theo đồ án quy hoạch chất thải rắn, làm cơ sở triển khai các dự án xử lý chất thải rắn theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn ngày càng gia tăng. Trong giai đoạn trước mắt, khi chưa xây dựng quy hoạch chất thải rắn, việc xử lý chất thải rắn ưu tiên thực hiện tại những điểm hiện có như: điểm chôn lấp CTR xây dựng tại Nguyên Khê 4,8 ha, công suất tiếp nhận, xử lý 360 tấn/ngày đêm và 3 điểm xử lý CTR xây dựng công suất khoảng 1.310 tấn/ngày…

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất vật liệu tái chế, vật liệu xanh, bền vững thay thế vật liệu truyền thống. Các loại vật liệu ưu tiên phát triển gồm: gạch không nung từ tro xỉ, xỉ lò cao; bê tông xi măng hỗn hợp; xi măng hỗn hợp. Tiến hành thu thập thông tin về số lượng, trữ lượng, khả năng cung ứng của các mỏ vật liệu của các tỉnh lân cận.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ xây dựng quy hoạch hệ thống hạ tầng logistics tập kết và trung chuyển hàng hóa, đặc biệt là những loại vật liệu xây dựng cập nhật vào quy hoạch chung Thủ đô; xây dựng quy hoạch hệ thống kho bãi tích hợp với quy hoạch xử lý chất thải rắn tại các cửa ngõ của Thành phố; rà soát, bổ sung mới các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và loại bỏ điểm mỏ không khả thi, trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch khai thác khoáng sản.

Theo Thành phố, Hà Nội vừa phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 16 khu vực mỏ cát trên địa bàn. Gồm: mỏ cát Thuần Mỹ (xã Thuần Mỹ); mỏ cát Phú Mỹ (xã Bất Bạt); mỏ cát Tòng Lệnh (xã Vật Lại, xã Bất Bạt); mỏ cát Kiều Mộc (xã Cổ Đô); mỏ cát Phú Châu (xã Vật Lại); mỏ cát Cam Thượng (xã Quảng Oai); mỏ cát Vĩnh Khang (xã Phúc Lộc); mỏ cát Vân Hà (xã xã Phúc Lộc, xã Liên Minh); mỏ cát Hồng Hà (xã Ô Diên); mỏ cát Chu Phan - Thạch Đà (xã Yên Lãng); mỏ cát Võng La (xã Thiên Lộc); mỏ cát Hải Bối (xã Vĩnh Thanh); mỏ cát Hồng Vân (xã Hồng Vân); mỏ cát Tự Nhiên (xã Chương Dương); mỏ cát Hồng Thái (xã Phú Xuyên); mỏ cát Tân Hưng (xã Đa Phúc). Thành phố giao UBND các xã tổ chức bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn đúng quy định.

Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng của Hà Nội tháng 6/2026 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước; quý 2/2026 tăng 5,9% so với quý 2/2025; cộng dồn 6 tháng đầu năm 2026 tăng 3,8% so với cùng kỳ 2025. Hoạt động khai khoáng tăng trưởng chủ yếu do từ đầu năm nhiều công trình cầu đường, nhà ở được xây dựng, kéo theo nhu cầu khai thác đá, cát, sỏi, cát san lấp và đất sét để phục vụ dự án.