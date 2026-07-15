Giá vàng hồi phục sau báo cáo lạm phát Mỹ, SPDR Gold Trust mua ròng

Giá vàng thế giới tăng trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/7), giữ vững mốc 4.000 USD/oz, sau khi báo cáo thống kê của Mỹ cho thấy lạm phát xuống thang...

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust quay lại mua ròng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.053,5 USD/oz, tăng khoảng 51 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,3% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 58,82 USD/oz, tăng hơn 1 USD/oz, tương đương tăng 1,7%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1,6%, đóng cửa ở mức 4.069,7 USD/oz.

Trước phiên tăng này, giá vàng đã “bốc hơi” gần 120 USD/oz trong phiên ngày thứ Hai do căng thẳng ở Trung Đông đẩy giá dầu thô tăng mạnh, làm gia tăng áp lực lạm phát và củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay.

Ngày thứ Ba, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát yếu hơn dự báo, từ đó làm suy giảm kỳ vọng vào việc Fed tăng lãi suất. Dịch chuyển kỳ vọng lãi suất này, cộng thêm việc tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm, mở đường cho giá vàng hồi phục.

Theo báo cáo trên, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 3,5% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc mạnh so với mức tăng 4,2% ghi nhận trong tháng 5. CPI lõi - thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng - đi ngang so với tháng trước sau khi tăng 0,2% trong tháng 5.

Sau khi dữ liệu này được đưa ra, các nhà giao dịch không còn đặt cược vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong cuộc họp chính sách tiền tệ sắp tới, theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28-29/7 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME.

“Giá vàng tăng mạnh do báo cáo CPI mang tới những con số yếu bất ngờ. Không chỉ lạm phát toàn phần giảm mạnh mà lạm phát lõi còn đi ngang. Báo cáo này làm giảm mạnh kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 và tháng 9”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Cũng theo FedWatch Tool, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện chỉ còn đặt cược khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào ngày 15-16/9, giảm từ mức hơn 90% trước khi báo cáo CPI được công bố.

Tại phiên điều trần định kỳ 6 tháng một lần về chính sách tiền tệ trước Quốc hội Mỹ vào ngày thứ Ba, Chủ tịch Fed Kevin Warsh gọi lạm phát là một “gánh nặng không công bằng” đối với người dân nước này, đồng thời cam kết chống lạm phát và đưa chính sách tiền tệ “về trạng thái đúng đắn”. Tuy nhiên, những tuyên bố này của ông Warsh dường như đều nằm trong kỳ vọng trước đó của thị trường nền không ra nhiều phản ứng từ phía nhà đầu tư.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD có lúc giảm 0,6% trong phiên, trước khi kết thúc phiên với mức giảm 0,3%, còn 100,92 điểm.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 4,583%. Lợi suất kỳ hạn 2 năm - nhạy cảm nhất với lãi suất chính sách ngắn hạn của Fed - giảm hơn 7 điểm cơ bản, còn 4,185%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,096%.

Phiên ngày thứ Tư, mối quan tâm của nhà đầu tư trên thị trường kim loại quý sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 6 của Mỹ - một điểm dữ liệu lạm phát quan trọng khác có thể tác động tới triển vọng lãi suất.

Về tình hình địa chính trị ở Trung Đông, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo vào một căn cứ không quân Mỹ ở Jordan, còn Mỹ tấn công các mục tiêu Iran trong suốt 5 giờ đồng hồ, khi hai bên đẩy mạnh cuộc chiến giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Những diễn biến này đẩy giá dầu thô chốt phiên với mức tăng hơn 1,5%, đạt mức cao nhất 4 tuần.

“Tình trạng xung đột nghiêm trọng trở lại giữa Mỹ và Iran sẽ khiến lạm phát toàn phần ở Mỹ tăng trong tháng này. Do vậy, giá vàng khó vượt 4.200 USD/oz và giá bạc khó vượt qua được vùng 63-64 USD/oz trong những phiên tới”, ông Wong nhận xét.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.004,4 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (15/7), giá vàng và giá bạc không có nhiều thay đổi so với mức chốt phiên Mỹ.

Lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch gần mức 4.054 USD/oz và giá bạc xấp xỉ 59 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,2 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.040 đồng (mua vào) và 26.450 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.