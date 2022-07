Tự nấu 3 món Á 5 sao cùng bếp trưởng Ooi Kar Kim

Khách sạn Pan Pacific Hà Nội vừa chính thức bổ nhiệm anh Ooi Kar Kim làm bếp trưởng bếp Hoa, phụ trách quản lý nhà hàng Ming và bộ phận yến tiệc, nhằm phát triển hướng đi mới góp phần nâng cao trải nghiệm ẩm thực và khẳng định chất lượng dịch vụ 5 sao quốc tế.

Với sự am hiểu sâu rộng về ẩm thực Trung Hoa nói riêng và Á Đông nói chung, cùng kỹ thuật chế biến phong phú giữ trọn hương vị tươi ngon của các loại nguyên liệu cao cấp, mỗi món ăn dưới đôi bàn tay sáng tạo và khéo léo của anh sẽ tạo nên những cuộc dạo chơi của vị giác đầy hấp dẫn.

Trước khi gia nhập Pan Pacific Hà Nội, Ooi Kim đã có thời gian làm việc tại nhiều khách sạn 5 sao như Hilton Colombo tại Ấn Độ, Shangri-La, JW Marriott Marquis City tại thủ đô Doha, Mövenpick tại Dubai và chuỗi du thuyền 6 sao của Star Cruise. Đặc biệt, anh đã đạt được những giải thưởng danh giá như: giải thưởng The Fact 2019 - hạng mục Nhà hàng Trung Hoa được yêu thích nhất, giải thưởng What On 2015 – 2016, được vinh danh trong danh sách những Đầu bếp trẻ tài năng năm 2012...

Hành trình hơn 20 năm dành trọn trái tim mình cho ẩm thực sẽ được tinh tế thể hiện trong từng món ăn mà đầu bếp Ooi Kim dành tặng thực khách. “Tôi rất tự hào khi trở thành một thành viên của Pan Pacific Hà Nội. Với vốn kiến thức về ẩm thực mà bản thân đã tích lũy cùng kinh nghiệm điều hành trong nhiều năm qua, đây thật sự là cơ hội quý giá để tôi có thể mang đến những món ăn sáng tạo cho thực khách, góp phần giúp họ tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình, bạn bè mỗi dịp ghé thăm khách sạn,” anh Ooi Kim chia sẻ.

Dành riêng cho độc giả tạp chí VnEconomy, bếp trưởng Ooi Kim trân trọng giời thiệu một thực đơn 3 món ăn mang hương vị mùa hè có thể thực hiện tại nhà. Cuối tuần này, hãy biến căn bếp nhà bạn thành một không gian ẩm thực 5 sao theo hướng dẫn của bếp trưởng bếp Hoa nhé.

CÁ TUYẾT NƯỚNG SỐT MẬN

Nguyên liệu: Cá tuyết: 250 gram. Nấm hải sản: 80 gram. Đậu nành Nhật: 80 gram. Bột khoai tây: 30 gram. Dầu ăn: 10 ml. Bột chiên: 10 gram. Nguyên liệu làm sốt mận: sốt mận: 100 gram; xì dầu: 6 ml; xì dầu đặc: 5 ml; xì dầu Kikoman: 20 ml; mật ong: 55 gram; bột gà: 50 gram; muối, đường…

Cách làm: Làm nóng chảo, cho các nguyên liệu làm sốt mận vào đảo đều. Pha bột khoai tây với chút nước cho tan đều, đổ từ từ vào chảo, đảo đến khi hỗn hợp sánh lại thành sốt mận mật ong. Ướp cá tuyết với sốt mận mật ong trong vòng 2 tiếng. Sau đó nướng cá tuyết trong lò ở nhiệt độ 180 độ C trong vòng 8 phút. Chần đậu nành Nhật với nước sôi, vớt ra. Cho đậu vào chảo, rắc chút gia vị và đảo đều cho ngấm. Thái nấm hải sản làm 2 khúc, lăn qua bột chiên giòn và chiên ngập dầu đến khi nấm chín vàng. Bày đầu nành lên đĩa, xếp cá và nấm chiên lên trên.

VỊT ƯỚP THẢO MỘC CHIÊN GIÒN

Nguyên liệu: Vịt: 1 con khoảng 2,5 kg. Bột gà: 100 gram. Đường: 100 gram. Muối: 20 gram. Bột chiên: 15 gram. Dầu ăn: 450 ml. Dầu vừng: 20 ml. Chanh: 40 gram. Nguyên liệu làm sốt thảo mộc: hành khô: 50 gram; tỏi: 20 gram; gừng: 25 gram, hành lá: 20 gram, ớt đỏ: 20 gram; ớt Thái: 50 gram; xì dầu: 8 ml; hắc xì dầu: 5 ml; dầu hào: 8 ml; sốt đậu vàng: 120 gram; bột ngũ vị hương: 2 gram; rượu nấu ăn: 20 gram…

Cách làm: Băm nhỏ hành khô, tỏi, gừng, hành lá, nửa quả ớt đỏ, một quả ớt Thái. Làm nóng chảo, phi thơm các nguyên liệu vừa băm nhỏ với chút dầu ăn và dầu vừng, nêm 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh xốt đậu vàng, 1 thìa canh rưỡi đường vào đảo đều trong vòng 2 phút. Thêm chút nước, ngũ vị hương, bột hoa hồi, thanh quế, đinh hương vào khuấy đều đến khi sánh để thu được sốt thảo mộc.

Ướp vịt với sốt thảo mộc trong 24 giờ, sau đó hấp vịt trong 2 giờ rồi lọc bỏ xương. Đun nóng dầu ăn trong chảo, sau đó tẩm bột chiên giòn khắp miếng vịt và chiên đến khi chín vàng. Cho 2 quả ớt đỏ, 2 quả ớt Thái, chút gừng, 2 vào máy xay nhuyễn, thêm chút nước lọc, nửa thìa đường, chút muối, và 2 thìa canh dấm trắng, tiếp tục xay đê các nguyên liệu hòa quyện, vắt chút nước vào và hoàn thành nước sốt cay. Chặt nhỏ thịt vịt và bày lên đĩa, ăn kèm nước sốt cay.

MÁ BÒ ÚC HẦM

Nguyên liệu: Má bò Úc: 300 gram. Cải ngọt Hồng Kông: 40 gram. Hành khô: 80 gram. Sả: 2 cây. Gừng: 25 gram. Hành lá: 10 gram. Bột gà: 60 gram. Xì dầu: 6 ml. Xì dầu đặc: 5 ml. Ớt thái: 60 gram. Ớt đỏ: 2 gram. Đường phèn: 10 gram. Gia vị: đường, muối, dầu hào, bột ngũ vị hương, bột hoa hồi. Bột khoai tây: 30 gram. Dầu ăn, dầu vừng: 20 ml. Nguyên liệu nước hầm xương: xương bò: 2kg; cần tây: 2 - 3 cây; hoa hồi: 100 gram; thanh quế: 50 gram; đinh hương: 50 gram; lá nguyệt quế: một ít.

Cách làm: Làm sạch xương bò, cho vào nồi ninh cùng với lá nguyệt quế, hoa hồi, đinh hương, thanh quế, cần tây và hành tây. Đun sôi và hạ nhỏ lửa, sau đó ninh xương bò khoảng 6 tiếng. Loại bỏ bớt mỡ từ miếng thịt má bò.

Băm nhuyễn các nguyên liệu hành khô, tỏi, gừng, xả, ớt đỏ và ớt Thái. Làm nóng chảo với một chút dầu ăn và dầu vừng, xào tất cả các nguyên liệu đã được băm nhuyễn. Cho má bò, xì dầu, đường phèn và xì dầu đặc vào rim trong vòng 2 phút. Thêm rượu nấu ăn, ngũ vị hương, bột hoa hồi, ớt đỏ, hành lá và nước hầm xương vào ninh trong khoảng 2 giờ 30 phút. Nêm nếm gia vị và vớt miếng bò thả vào bát nước đá.

Để lại nước hầm trong nồi. Chần cải ngọt sau đó xào với một chút dầu ăn và gia vị cho vừa miệng. Vớt miếng bò ra thái miếng vừa ăn. Làm nóng nồi, cho nước hầm và bò vào đun đến khi nước sốt sánh lại. Bày cải ngọt ra đĩa, xếp thịt bò và rưới nước sốt lên trên.