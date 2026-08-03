Lợi nhuận của Adidas không đạt kỳ vọng dù tạo được tiếng vang lớn hậu World Cup

Adidas đã đặt cược lớn vào World Cup - sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh, với doanh số bán áo đấu cao gấp bốn lần so với bốn năm trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư lại tỏ ra dè dặt trước cái giá phải trả cho chiến thắng này.

Vì chi phí marketing khổng lồ cho World Cup, lợi nhuận của Adidas đã không đạt kỳ vọng. Ảnh: Adidas

Mới đây, Adidas đã công bố mức lợi nhuận không đạt kỳ vọng, sau khi thương hiệu thể thao Đức này tăng mạnh chi tiêu cho hoạt động marketing cho sự kiện World Cup, tạo áp lực đè nặng lên một quý kinh doanh vốn dĩ khá khả quan.

Theo Bloomberg, lợi nhuận hoạt động của Adidas trong quý kết thúc vào cuối tháng 6 đạt 574 triệu euro (657 triệu đô la Mỹ), công ty công bố vào thứ Năm tuần qua. Kết quả này thấp hơn mức trung bình dự báo 616 triệu euro của giới phân tích. Khoản chi tiêu bổ sung 212 triệu euro cho hoạt động marketing liên quan đến World Cup đã tạo áp lực đáng kể lên kết quả kinh doanh này.

Khoản chi tiêu bổ sung cho hoạt động marketing liên quan đến World Cup đã tạo áp lực đáng kể lên kết quả kinh doanh của Adidas. Ảnh: Adidas.

Mức lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng phản ánh sự gia tăng mạnh về chi phí, "nuốt chửng" phần lớn lợi ích từ doanh số bán hàng ấn tượng, dẫn đến điều mà nhà phân tích James Grzinic của Jefferies gọi là "sự thiếu hụt đáng thất vọng về đòn bẩy biên lợi nhuận" trong một báo cáo phân tích.

Cổ phiếu Adidas đã giảm khoảng 5% trên sàn Tradegate trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa, so với giá đóng cửa trên sàn Xetra. Trước đó, tính đến hết ngày thứ Tư, cổ phiếu này đã tăng khoảng 8% kể từ đầu năm.

Giám đốc điều hành Adidas - ông Bjorn Gulden đang tìm cách tận dụng đà tăng trưởng từ World Cup, khi Adidas ghi nhận doanh số bán áo đấu cao gấp bốn lần và doanh số bóng thi đấu cao gấp đôi so với kỳ World Cup 2022, đồng thời tạo ra doanh thu liên quan đến sự kiện này lên tới khoảng 1,5 tỷ euro - vượt xa kỳ vọng ban đầu của công ty.

Adidas ghi nhận doanh số bán áo đấu cao gấp bốn lần và doanh số bóng thi đấu cao gấp đôi so với kỳ World Cup 2022. Ảnh: NSS Sports

“World Cup lần này thực sự tuyệt vời và là một thành công lớn đối với Adidas,” ông Bjørn Gulden chia sẻ với Footwear News qua email. “Kế hoạch đầu tư đảm bảo nguồn hàng tồn kho trước thềm giải đấu của chúng tôi rõ ràng đã mang lại hiệu quả xứng đáng. Và việc chứng kiến cả hai đội bóng - bên cạnh các trọng tài và trái bóng thi đấu - đều khoác lên mình biểu tượng Ba Sọc trong trận chung kết còn vượt xa cả những gì chúng tôi từng mong đợi.”

Điều này đã thúc đẩy Adidas nâng nhẹ triển vọng doanh thu cho cả năm. Doanh thu tính theo tỷ giá hối đoái cố định dự kiến sẽ tăng từ 9% đến 10% trong năm nay, cao hơn so với mục tiêu tăng trưởng ở mức một chữ số cao được đặt ra trước đó.

Vào tháng 2 vừa qua, Adidas cũng đã khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Mỹ chuyên biệt về bóng đá, ngay trước thềm World Cup, tại trung tâm thương mại American Dream Mall ở East Rutherford, bang New Jersey. Cửa hàng rộng 9.000 feet vuông này mang đến một trải nghiệm mua sắm đậm chất bóng đá, giới thiệu văn hóa của môn thể thao vua thông qua các dòng giày thể thao cao cấp cùng trang phục thi đấu chuyên nghiệp. Thương hiệu thể thao này cũng cho ra mắt một bộ sưu tập giày đặc biệt dành riêng cho ba quốc gia: Mexico, Argentina và Colombia. Bộ sưu tập Adidas Gazelle Bringback lấy cảm hứng từ thẩm mỹ trang phục thi đấu quốc gia của từng nước, được bày bán tại hệ thống Dick's Sporting Goods với giá 130 đô la mỗi đôi, Footwear News thông tin.

Ảnh: Adidas

Công ty cũng xác nhận lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ tăng lên mức 2,3 tỷ euro, đồng thời công bố việc bổ nhiệm bà Birgit Kretschmer vào vị trí Giám đốc Tài chính mới, kế nhiệm ông Harm Ohlmeyer từ cuối năm nay, sau khi vị lãnh đạo kỳ cựu này quyết định không gia hạn hợp đồng.

Đà tăng trưởng từ World Cup cũng đã phần nào giúp công ty có trụ sở tại bang Bavaria, Đức, giảm bớt tác động từ các mức thuế quan thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt.

Adidas cho biết việc đồng euro tăng giá so với nhiều loại tiền tệ khác đã gây ra tác động bất lợi lên tới gần 400 triệu euro trong nửa đầu năm nay.

Công ty cũng cho biết thêm rằng dù đã nhận được khoản hoàn thuế đầu tiên với giá trị nhỏ từ các khoản thuế quan Mỹ đã nộp trước đó, nhưng khoản hoàn thuế tiềm năng trong tương lai, ước tính từ 250 đến 300 triệu đô la Mỹ, vẫn chưa được đưa vào dự báo tài chính của công ty.