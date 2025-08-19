Tỷ lệ cổ phiếu vượt MA50 cao nhất kể từ đầu năm, VN-Index sớm điều chỉnh và tích lũy?

Độ rộng dài hạn khá tích cực khi tỷ trọng cổ phiếu có giá nằm trên mức cản MA200 đang ở trên mức 66%, trong khi tỷ lệ cổ phiếu vượt cản MA50 đã có thời điểm đạt tới mức 83% và hiện đang ở mức khoảng 77%.

Nhận định về triển vọng thị trường chứng khoán trong thời gian tới, VnDirect kỳ vọng từ 9-12 tháng tới, với kịch bản cơ sở VN-Index có thể tiến tới vùng 1.850-1.900 điểm.

Về định giá, đà tăng mạnh trong hai tháng qua đã khiến mặt bằng định giá thị trường tăng đáng kể so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, sau mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 tích cực và nhịp điều chỉnh ngắn của thị trường vào cuối tháng 7, P/E của thị trường quay trở lại vùng hấp dẫn.

Mức định giá này hiện tại vẫn khá hấp dẫn khi đang chiết khấu khoảng 9,6% so với mức trung bình 10 năm. Trong bối cảnh bức tranh thuế quan đã rõ rệt hơn với lợi thuế cạnh tranh duy trì cho Việt Nam, kỳ vọng tăng trưởng EPS của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSE sẽ đạt khoảng 20–22% trong năm 2025, tăng so với dự phóng trước đó ở mức 14-17%. Đây là cơ sở cho dự báo P/E dự phóng năm 2025 của VN-Index đang ở mức khoảng 13 lần.

Mức định giá hấp dẫn sẽ giúp Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầy tiềm năng cho các nhà đầu tư.

Trong khoảng hai tháng trở lại đây, diễn biến của thị trường chung là tích cực khi chỉ số VN-Index đã nhanh chóng bứt phá lên vùng đỉnh lịch sử. Có một điểm dễ thấy đó là độ rộng dài hạn cũng khá tích cực khi tỷ trọng cổ phiếu có giá nằm trên mức cản MA200 đang ở trên mức 66%, trong khi tỷ lệ cổ phiếu vượt cản MA50 đã có thời điểm đạt tới mức 83% và hiện đang ở mức khoảng 77%. Đây là mức cao nhất từ đầu năm.

Với tỷ lệ cao các cổ phiếu đã vượt qua các mức cản trung-dài hạn quan trọng, có thể thấy động lượng (momentum) của thị trường đang vận động theo hướng tích cực.

Tuy độ lan tỏa rộng là tích cực, nhà đầu tư nên chú ý rủi ro ngắn hạn đang gia tăng. Từ 2021 đến nay, mỗi khi tỷ lệ cổ phiếu vượt MA50 đạt trên 80%, chỉ số VN-Index đều có nhịp điều chỉnh hoặc phân hóa sau đó.

Cũng theo VnDirect, sau khi tăng gần 170 điểm trong vòng 2 tháng, những phiên gần đây ghi nhận sự biến động mạnh và thanh khoản tăng cao, phản ánh tâm lý chốt lời gia tăng và khả năng xảy ra điều chỉnh ngắn hạn. Sự phân hóa ngày càng rõ nét giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn-đặc biệt trong các ngành trọng điểm như Bất động sản và Ngân hàn, cho thấy thị trường có thể đang bước vào giai đoạn tái tích lũy trước khi bước vào đợt tăng tiếp theo.

Trong kịch bản cơ sở, VN-Index có thể điều chỉnh nhẹ và tích lũy trong vùng 1.480– 1.520 điểm trước khi tiếp tục xu hướng tăng lên vùng 1.600–1.620 điểm.

"Nhìn chung, thị trường đang bước vào giai đoạn rung lắc sau chuỗi tăng điểm kéo dài. Việc chỉ số dao động trong biên độ lớn sẽ tiềm ẩn rủi ro nếu nhà đầu tư ra vào sai nhịp. Các nhà đầu tư nên tập trung hơn vào việc quản trị rủi ro thông qua tái cấu trúc danh mục và kiểm soát tỷ lệ đòn bẩy margin ở ngưỡng an toàn. Song song với việc tìm kiếm cơ hội mới tại các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh quý 2/2025 tích cực và mức giá chưa tăng nhiều so với nền tích lũy trước đó.

VnDirect nâng mục tiêu VN-Index năm 2025 lên 1.690–1.720, phản ánh triển vọng thương mại khả quan khi khung thuế đối ứng đã rõ nét. Kỳ vọng ít nhất hai lần Fed cắt giảm lãi suất trước thềm cuối năm đang được củng cố.

Trong vòng từ 9-12 tháng tới, VnDirect duy trì quan điểm lạc quan, với kịch bản cơ sở VN-Index có thể tiến tới vùng 1.850-1.900 điểm. Các động lực chính gồm: khả năng nâng hạng thị trường, triển vọng Fed nới lỏng chính sách tiền tệ và tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp vững chắc—tạo nền tảng cho sự cải thiện định giá và củng cố niềm tin nhà đầu tư.

Trong báo cáo đánh giá nâng hạng định kỳ T3/25 của FTSE, mặc dù FTSE đánh giá 2 tiêu chí liên quan đến “chu kỳ thanh toán (DvP)” và “thanh toán chi phí liên quan đến giao dịch thất bại” là vẫn bị hạn chế và chưa đạt. Tuy nhiên FTSE đã ghi nhận sự tiến bộ của Việt Nam trong việc triển khai mô hình không yêu cầu ký quỹ trước (Pre-Funding). FTSE cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và đưa ra đánh giá trong kỳ đánh giá nâng hạng định kỳ vào tháng 9/2025 của mình.

Với cam kết mạnh mẽ trong việc đạt được mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán và xây dựng một thị trường vốn phát triển bền vững, VnDirect kỳ vọng các tiêu chí nâng hạng còn lại của MSCI sẽ được đáp ứng vào năm 2026, và thị trường Việt Nam sẽ chính thức được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi trong kỳ đánh giá tháng 6/2027.