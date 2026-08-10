Berkshire Hathaway thời hậu Buffett: Lợi nhuận ròng tăng gấp đôi, mua cổ phiếu mạnh tay

Kết quả kinh doanh quý 2/2026 của “đế chế” Berkshire Hathaway cho thấy những chuyển dịch đáng kể dưới sự lãnh đạo của CEO Greg Abel - người kế nhiệm vai trò điều hành tập đoàn từ nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffet vào đầu năm nay...

CEO Greg Abel của Berkshire Hathaway - Ảnh: CNBC.

Báo cáo tài chính công bố vào cuối tuần vừa rồi cho thấy lợi nhuận hoạt động tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 12,98 tỷ USD.

Phần lớn các mảng kinh doanh chủ chốt của Berkshire đều thể hiện sự vững vàng. Lợi nhuận từ mảng sản xuất, dịch vụ và bán lẻ tăng 24% lên 4,47 tỷ USD. Bộ phận năng lượng Berkshire Hathaway Energy ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận 27%, đạt 891 triệu USD. Mảng đường sắt BNSF, có lợi nhuận hoạt động tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,56 tỷ USD.

Trong khi đó, mảng bảo hiểm cho thấy những dấu hiệu suy yếu. Lợi nhuận từ dịch vụ bảo hiểm giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, còn 1,73 tỷ USD. Thu nhập đầu tư bảo hiểm giảm 9% xuống 3,06 tỷ USD.

Sự sụt giảm này có thể phản ánh những thách thức chung của ngành bảo hiểm trong bối cảnh lãi suất biến động, chi phí bồi thường gia tăng hoặc cạnh tranh gay gắt. Mặc dù vậy, với quy mô và khả năng quản lý rủi ro của Geico và National Indemnity, hai công ty bảo hiểm lớn thuộc Berkshire, đây có thể chỉ là một điểm yếu tạm thời và không làm lu mờ bức tranh tăng trưởng tổng thể của tập đoàn.

Lợi nhuận ròng của Berkshire, thước đo bao trùm cả lợi nhuận từ hoạt động sản xuất - kinh doanh và lợi nhuận từ đầu tư cổ phiếu - tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 25,67 tỷ USD. Cần nói thêm rằng Berkshire luôn kêu gọi nhà đầu tư bỏ qua sự biến động của lợi nhuận ròng, không xem đây là tiêu chí đánh giá hiệu suất chính của tập đoàn.

Doanh thu quý 2 tăng trưởng 10% sau một thời gian đi ngang, đạt 101,81 tỷ USD.

Theo giới phân tích, điểm nhấn thực sự của báo cáo tài chính quý 2/2026 không nằm ở những con số tăng trưởng truyền thống, mà ở cách ông Abel đang bắt đầu triển khai khối tiền mặt khổng lồ của tập đoàn vào việc mua lại cổ phiếu quỹ và đầu tư cổ phiếu.

Sau 14 quý liên tiếp bán ròng cổ phiếu, Berkshire đã chuyển sang mua ròng, với giá trị mua ròng đạt gần 20 tỷ USD trong quý 2. Đây là một sự đảo ngược hoàn toàn so với triết lý "ngồi yên" của ông Buffett trong suốt 3 năm qua với danh mục đầu tư cổ phiếu trị giá 324 tỷ USD của Berkshire, khi ông cho rằng thị trường chứng khoán đang bị định giá quá cao.

Quyết định chuyển sang mua ròng cổ phiếu của CEO Abel, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đang ở mức cao kỷ lục, cho thấy một sự tự tin và quyết đoán mới trong việc tìm kiếm giá trị. Việc mua cổ phiếu trở lại cũng phản ánh áp lực từ các cổ đông, những người đã mong muốn ông Abel sử dụng khối tiền mặt khổng lồ của tập đoàn thay vì chỉ nắm giữ dưới dạng trái phiếu kho bạc Mỹ.

Cơ chế triển khai vốn của Abel được thể hiện rõ qua các động thái cụ thể. Berkshire đã chi khoảng 4,5 tỷ USD để mua lại cổ phiếu của chính mình trong quý, sau khi chỉ mua lại 235 triệu USD cổ phiếu Berkshire trong quý 1.

Ngoài ra, Berkshire rót 10 tỷ USD vào cổ phiếu phổ thông của Alphabet, công ty mẹ của Google, đưa Alphabet vào top danh mục đầu tư cổ phiếu lớn nhất của Berkshire theo giá trị thị trường vào cuối tháng 6. Các cổ phiếu khác trong danh mục này bao gồm American Express, Apple, Bank of America và Coca-Cola.

Tổng số tiền mà Berkshire đã chi để mua cổ phiếu của các công ty niêm yết đại chúng trong quý 2 là 23 tỷ USD. Lượng cổ phiếu mà Berkshire đã bán trong quý 2 chỉ đạt 3,7 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2022, cũng là một dấu hiệu cho thấy xu hướng mua ròng có thể sẽ tiếp tục.

Sự thay đổi trong chiến lược này đã dẫn đến việc khối tiền mặt của Berkshire giảm từ mức kỷ lục 397,4 tỷ USD vào cuối quý 1 xuống còn 365,5 tỷ USD vào cuối tháng 6.

Việc triển khai vốn không chỉ dừng lại ở cổ phiếu mà còn mở rộng sang các thương vụ mua lại doanh nghiệp. Berkshire đã hoàn tất việc mua lại công ty xây dựng Taylor Morrison với giá 8,5 tỷ USD trong quý 2. Cùng với khoản đầu tư vào cổ phiếu Alphabet, thương vụ này khẳng định cam kết của ông Abel trong việc hành động "quyết đoán" và thực hiện các khoản đầu tư lớn như ông đã tuyên bố tại cuộc họp thường niên của công ty vào tháng 5.

Vai trò của Greg Abel trong việc định hình tương lai của Berkshire Hathaway dần rở nên rõ nét. Kế nhiệm ông Buffett, người đã điều hành Berkshire trong 6 thập kỷ, ông Abel đang bắt đầu tạo dựng di sản của riêng mình. Từ một kế toán viên khi mới khởi nghiệp và vươn lên qua mảng kinh doanh năng lượng của Berkshire, ông đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược.

Tác động của những thay đổi này đối với Berkshire là đa chiều. Trong ngắn hạn, việc triển khai vốn có thể giúp cải thiện hiệu suất cổ phiếu của Berkshire. Cổ phiếu này mới chỉ tăng 3% trong năm nay, kém hơn mức tăng 13% của chỉ số S&P 500. Tuy nhiên, cổ phiếu Berkshire đã có dấu hiệu khởi sắc gần đây, tăng 9% trong 3 tháng qua, cho thấy thị trường đang phản ứng tích cực với những động thái của ông Abel.

Về dài hạn, chiến lược đầu tư chủ động hơn có thể giúp Berkshire tận dụng tốt hơn các cơ hội trên thị trường, đặc biệt là trong các lĩnh vực tăng trưởng cao như công nghệ, mà trước đây ông Buffett có phần thận trọng. Tuy nhiên, việc này cũng đi kèm với rủi ro cao hơn, đòi hỏi khả năng đánh giá và quản lý rủi ro tinh tường.

Nhìn về tương lai, Berkshire Hathaway dưới thời CEO Abel có thể sẽ tiếp tục theo đuổi một chiến lược phân bổ vốn năng động hơn. Với khối tiền mặt khổng lồ vẫn còn đó, ông Abel có đủ nguồn lực để thực hiện thêm các thương vụ mua lại lớn hoặc đầu tư vào các công ty niêm yết. Các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn rõ nét hơn về những thay đổi trong danh mục đầu tư cổ phiếu của Berkshire khi tập đoàn nộp báo cáo hàng quý về danh mục đầu tư lên cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ trong tháng này.