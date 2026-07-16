Warren Buffett: Khó tìm cổ phiếu giá tốt khi thị trường chuộng đầu cơ

Tỷ phú Warren Buffett, Chủ tịch Berkshire Hathaway và là một trong những nhà đầu tư giá trị nổi tiếng nhất thế giới, chỉ trích làn sóng đầu cơ đang gia tăng trên thị trường chứng khoán Mỹ trong năm nay...

Tỷ phú Warren Buffett - Ảnh: CNBC

Theo ông Buffett, các giao dịch mang tính đặt cược ngày càng lấn át hoạt động đầu tư dài hạn, khiến những cổ phiếu có mức định giá hấp dẫn trở nên khó tìm hơn.

“Rất khó tìm được những tài sản có mức định giá hấp dẫn khi mọi người đều thích đánh cược”, ông Buffett nói trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC phát sóng ngày thứ Tư (15/7).

Đây không phải lần đầu tỷ phú 95 tuổi cảnh báo về xu hướng đầu cơ trên thị trường trong năm nay. Hồi tháng 5, ông ví thị trường chứng khoán Mỹ như “một nhà thờ gắn liền với sòng bạc”, đồng thời gọi sự bùng nổ của các hợp đồng quyền chọn đáo hạn trong ngày là một hình thức “đánh bạc”.

Từ đầu năm đến nay, chứng khoán Mỹ liên tục đi lên và lập các mức cao kỷ lục trong năm nay, bất chấp nhiều yếu tố bất ổn, bao gồm cú sốc năng lượng do chiến tranh Mỹ - Iran. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) đang kéo theo hoạt động đầu cơ quá mức đối với những cổ phiếu được kỳ vọng hưởng lợi. Sự phổ biến của các công cụ rủi ro cao như quyền chọn và quỹ hoán đổi danh mục (ETF) sử dụng đòn bẩy càng làm xu hướng này thêm mạnh.

Làn sóng đầu cơ còn được thúc đẩy bởi sự tham gia ồ ạt của các nhà đầu tư cá nhân. Dòng tiền của nhóm này đang tập trung vào Micron Technology, hãng chip Mỹ chuyên sản xuất chip nhớ dùng trong trung tâm dữ liệu và hệ thống AI, cùng SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập và mới thực hiện đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng trước.

Ông Buffett nổi tiếng với triết lý tìm kiếm những doanh nghiệp có nền tảng tốt nhưng đang được thị trường định giá thấp, sau đó nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo nhà đầu tư này, những cơ hội thực sự hấp dẫn không xuất hiện thường xuyên, vì vậy nhà đầu tư cần kiên nhẫn và tuân thủ kỷ luật.

“Có những thời điểm, cơ hội đầu tư xuất hiện dồn dập đến mức khó tin. Nhưng cũng có những giai đoạn, trong vài năm chỉ tìm được một cơ hội hấp dẫn đã là rất may mắn. Và việc nhà đầu tư phải chờ vài năm để tìm được một cơ hội tốt mới là điều thường thấy”, ông Buffett nói.

“Tuy nhiên, vì con người rất thích đánh cược, việc khai thác tâm lý đầu cơ có thể mang lại nhiều tiền hơn so với việc khuyến khích đầu tư dài hạn”, vị tỷ phú tiếp tục.

Ông Buffett rời vị trí CEO của đế chế đầu tư Berkshire Hathaway vào đầu năm 2026, khép lại khoảng 6 thập kỷ trực tiếp lãnh đạo tập đoàn và trao quyền điều hành cho người kế nhiệm Greg Abel. Tuy nhiên, ông không rút hoàn toàn khỏi Berkshire mà vẫn giữ chức chủ tịch, đồng thời tiếp tục tham gia định hướng và tư vấn cho ban lãnh đạo.

Sự kiên nhẫn mà ông Buffett đề cập đã được thể hiện qua nhiều khoản đầu tư kéo dài hàng chục năm của Berkshire. Tập đoàn này mua cổ phiếu Coca-Cola vào năm 1994 và American Express vào năm 1995, với chi phí khoảng 1,3 tỷ USD cho mỗi khoản. Đến cuối năm 2025, hai khoản đầu tư này lần lượt có giá trị gần 28 tỷ USD và hơn 56 tỷ USD, đồng thời mang về tổng cộng gần 1,3 tỷ USD tiền cổ tức trong năm.

Một ví dụ nổi bật khác là Berkshire Hathaway chỉ bỏ ra 248 triệu USD để đầu tư vào Moody’s, nhưng số cổ phần này có giá trị thị trường khoảng 12,6 tỷ USD vào cuối năm 2025, gấp gần 51 lần vốn gốc. Trong khi đó, lượng cổ phiếu Apple mà Berkshire còn nắm giữ có vốn đầu tư ban đầu khoảng 6,3 tỷ USD nhưng đạt giá trị thị trường gần 62 tỷ USD, tương đương tăng gần 10 lần.

Một ví dụ nổi bật khác là Moody’s, cổ phiếu Berkshire bắt đầu nắm giữ từ năm 2000, khi công ty xếp hạng tín nhiệm này được tách khỏi Dun & Bradstreet. Đến cuối năm 2025, lượng cổ phiếu Moody’s còn lại có vốn gốc 248 triệu USD nhưng đạt giá trị thị trường khoảng 12,6 tỷ USD, gấp gần 51 lần.

Ngoài ra, Berkshire bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào cuối năm 2016 và tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu đến giữa năm 2018, trước khi bán bớt phần lớn số cổ phiếu này trong những năm gần đây. Đến cuối năm 2025, lượng cổ phiếu Apple còn lại có vốn gốc khoảng 6,3 tỷ USD và giá trị thị trường gần 62 tỷ USD, gấp gần 10 lần.