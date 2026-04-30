Tỷ phú Elon Musk dùng điện thoại gì?

Elon Musk, vị tỷ phú công nghệ, người thường xuyên nói về tương lai của nhân loại, đồng thời có kế hoạch sản xuất điện thoại riêng, hiện vẫn đang sử dụng sản phẩm từ Apple...

Xuất hiện tại tòa án liên bang bang California trong phiên điều trần liên quan đến vụ kiện với OpenAI, ông Musk được ghi lại khoảnh khắc cầm trên tay một chiếc iPhone 17 Pro Max màu xanh đậm.

Từ lâu, công chúng vẫn tò mò liệu các tỷ phú công nghệ có sử dụng những thiết bị “bí mật”, các nguyên mẫu chưa từng công bố, hay những sản phẩm được thiết kế riêng cho cá nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lựa chọn của họ đôi khi lại khá “đại chúng”, không khác nhiều so với người dùng phổ thông.

Việc tỷ phú Elon Musk sử dụng iPhone thực ra không phải điều bất ngờ. Trong nhiều năm qua, ông nhiều lần công khai đánh giá cao các sản phẩm của Apple, đặc biệt là khả năng quay video và chất lượng camera.

Vài năm trước, khi Giám đốc điều hành Apple Tim Cook chia sẻ các bộ ảnh được chụp bằng iPhone 15 Pro Max bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Stephen Wilkes và Reuben Wu, vị tỷ phú này từng phản hồi trên nền tảng X rằng chất lượng hình ảnh và video từ iPhone là “đáng kinh ngạc”.

Không chỉ dừng ở lời khen, trong một số trao đổi liên quan đến công nghệ camera, ông cũng từng thừa nhận đang sử dụng iPhone như thiết bị cá nhân hằng ngày.

Vậy iPhone có phải là "điện thoại" được các tỷ phú lựa chọn không? Dĩ nhiên không. Thế nhưng, giới lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới thường có xu hướng lựa chọn giữa iPhone và các dòng Samsung cao cấp.

Tuy vậy, iPhone không phải lựa chọn duy nhất trong giới lãnh đạo công nghệ toàn cầu. Mark Zuckerberg thường được bắt gặp với các dòng Samsung Galaxy Ultra, trong khi Bill Gates ưa chuộng Samsung Galaxy Z Fold. Còn CEO Google, Sundar Pichai, dĩ nhiên sử dụng dòng Google Pixel do công ty ông phát triển.

Hình ảnh điện thoại mà ông Elon Musk sử dụng, “lộ diện” đúng vào thời điểm nhạy cảm. Ông đang theo đuổi một vụ kiện lớn nhằm vào OpenAI, công ty đang dẫn dắt làn sóng AI hiện nay, cũng là tổ chức mà chính tỷ phú Elon Musk từng đồng sáng lập vào năm 2015.

Trong đơn kiện, ông Musk cho rằng OpenAI đã đi chệch khỏi định hướng phi lợi nhuận ban đầu, đồng thời loại ông khỏi quá trình ra quyết định. Ông yêu cầu khoản bồi thường lên tới hàng tỷ USD, kèm theo những thay đổi sâu rộng về cấu trúc và lãnh đạo.

Trong khi đó, OpenAI bác bỏ các cáo buộc, cho rằng động thái pháp lý này xuất phát từ sự bất mãn của ông Musk sau khi rời tổ chức.

Giữa một cuộc chiến pháp lý phức tạp và được theo dõi sát sao, chi tiết tưởng chừng nhỏ - chiếc điện thoại trên tay Elon Musk – lại trở thành một lát cắt thú vị, thu hút nhiều bình luận của cộng đồng công nghệ.