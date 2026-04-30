Tỷ phú Elon Musk dùng điện thoại gì?

Elon Musk, vị tỷ phú công nghệ, người thường xuyên nói về tương lai của nhân loại, đồng thời có kế hoạch sản xuất điện thoại riêng, hiện vẫn đang sử dụng sản phẩm từ Apple...
Xuất hiện tại tòa án liên bang bang California trong phiên điều trần liên quan đến vụ kiện với OpenAI, ông Musk được ghi lại khoảnh khắc cầm trên tay một chiếc iPhone 17 Pro Max màu xanh đậm.
Từ lâu, công chúng vẫn tò mò liệu các tỷ phú công nghệ có sử dụng những thiết bị “bí mật”, các nguyên mẫu chưa từng công bố, hay những sản phẩm được thiết kế riêng cho cá nhân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lựa chọn của họ đôi khi lại khá “đại chúng”, không khác nhiều so với người dùng phổ thông.
Việc tỷ phú Elon Musk sử dụng iPhone thực ra không phải điều bất ngờ. Trong nhiều năm qua, ông nhiều lần công khai đánh giá cao các sản phẩm củaApple, đặc biệt là khả năng quay video và chất lượng camera.
Vài năm trước, khi Giám đốc điều hành Apple Tim Cook chia sẻ các bộ ảnh được chụp bằng iPhone 15 Pro Max bởi các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Stephen Wilkes và Reuben Wu, vị tỷ phú này từng phản hồi trên nền tảng X rằng chất lượng hình ảnh và video từ iPhone là “đáng kinh ngạc”.
Không chỉ dừng ở lời khen, trong một số trao đổi liên quan đến công nghệ camera, ông cũng từng thừa nhận đang sử dụng iPhone như thiết bị cá nhân hằng ngày.
Vậy iPhone có phải là "điện thoại" được các tỷ phú lựa chọn không? Dĩ nhiên không. Thế nhưng, giới lãnh đạo công nghệ hàng đầu thế giới thường có xu hướng lựa chọn giữa iPhone và các dòng Samsung cao cấp.
Tuy vậy, iPhone không phải lựa chọn duy nhất trong giới lãnh đạo công nghệ toàn cầu.Mark Zuckerbergthường được bắt gặp với các dòng Samsung Galaxy Ultra, trong khiBill Gatesưa chuộng Samsung Galaxy Z Fold. Còn CEOGoogle,Sundar Pichai, dĩ nhiên sử dụng dòng Google Pixel do công ty ông phát triển.
Hình ảnh điện thoại mà ông Elon Musk sử dụng, “lộ diện” đúng vào thời điểm nhạy cảm. Ông đang theo đuổi một vụ kiện lớn nhằm vào OpenAI, công ty đang dẫn dắt làn sóng AI hiện nay, cũng là tổ chức mà chính tỷ phú Elon Musk từng đồng sáng lập vào năm 2015.
Trong đơn kiện, ông Musk cho rằng OpenAI đã đi chệch khỏi định hướng phi lợi nhuận ban đầu, đồng thời loại ông khỏi quá trình ra quyết định. Ông yêu cầu khoản bồi thường lên tới hàng tỷ USD, kèm theo những thay đổi sâu rộng về cấu trúc và lãnh đạo.
Trong khi đó, OpenAI bác bỏ các cáo buộc, cho rằng động thái pháp lý này xuất phát từ sự bất mãn của ông Musk sau khi rời tổ chức.
Giữa một cuộc chiến pháp lý phức tạp và được theo dõi sát sao, chi tiết tưởng chừng nhỏ - chiếc điện thoại trên tay Elon Musk – lại trở thành một lát cắt thú vị, thu hút nhiều bình luận của cộng đồng công nghệ.
Apple gặp "trục trặc" công nghệ để sản xuất iPhone kỷ niệm 20 năm
09:55, 27/04/2026
Màu "hot" của iPhone 18 Pro sẽ là Dark Cherry?
16:38, 19/04/2026
iPhone gập đầu tiên có thể mang tên “iPhone Ultra”
Hơn 60 triệu thuê bao xác thực thông tin chính chủ thành công
Theo thống kê sơ bộ, hơn 60 triệu thuê bao đã được xác thực thông tin chính chủ thành công, tuy nhiên, vẫn còn khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận trạng thái sử dụng trên hệ thống VneID…
Thiếu bộ nhớ, lô hàng chip SoC cho điện thoại giảm 8%
SoC (Hệ thống trên chip), bao gồm nhiều thành phần như CPU (vi xử lý trung tâm), GPU (xử lý đồ họa), RAM,... được ví như "bộ não" của điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử khác...
DeepSeek không còn tạo “cú nổ” với mô hình AI mới
Thị trường nay đã quen với các mô hình chi phí thấp, hiệu năng cao, được phát triển trong điều kiện hạn chế tài nguyên tính toán...
Nguồn cung PCB đứt gãy, ngành điện tử chồng chất khó khăn
Gián đoạn PCB (bảng mạch in) tiếp tục dồn thêm áp lực lên ngành sản xuất điện tử vốn đã căng thẳng, và gần như chắc chắn sẽ đẩy giá các sản phẩm như điện thoại, máy tính xách tay, máy chơi game và nhiều thiết bị khác tăng cao…
Apple thời Tim Cook: Đế chế 4.000 tỷ USD giữa hào quang và những “vấp ngã”
Khi Tim Cook nhậm chức CEO Apple, đa phần chỉ kỳ vọng ông duy trì "sự ổn định" của đế chế này, nhưng hơn một thập kỷ sau, Apple không chỉ phát triển vững vàng mà còn đạt được những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: