Ứng dụng giao dịch cổ phiếu Robinhood muốn IPO với định giá 33 tỷ USD

Theo Wall Street Journal, nền tảng giao dịch cổ phiếu Robinhood Markets Inc. đang có kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với định giá mục tiêu là khoảng 33 tỷ USD, thấp hơn nhiều so kỳ vọng trước đó.

Có trụ sở tại Menlo Park, bang California (Mỹ), Robinhood dự kiến phát hành khoảng 52,4 triệu cổ phiếu trong đợt IPO với mức giá trong khoảng 38-42 USD. Với mức trung bình trong khoảng giá dự kiến, Robinhood có thể huy động hơn 2 tỷ USD. Cổ phiếu công ty này dự kiến bắt đầu giao dịch vào cuối tuần sau.

Từ đầu năm đến nay, hàng triệu nhà đầu tư cá nhân đã đổ xô tới ứng dụng Robinhood để “lướt sóng” trong các "cơn sốt" chứng khoán như với cổ phiếu GameStop hồi đầu năm. IPO của Robinhood là một trong những vụ chào bán cổ phiếu được mong đợi nhất trong năm nay và trước đó được ước tính đạt mức định giá từ 40 tỷ USD trở lên. Năm 2020, Robinhood đã huy động được vốn từ nhiều nhà đầu tư với định giá gần 12 tỷ USD.

Trong quý 2, nền tảng này tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ số lượng tài khoản mở mới cũng như các giao dịch đầu tư tiền ảo. Công ty này ước tính doanh thu quý 2 đạt khoảng 546-574 triệu USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Số lượng các tài khoản đầu tư trên nền tảng này đã tăng thêm 4,5 triệu trong quý 2, đạt tổng cộng 22,5 triệu tài khoản.

Tuy nhiên, so với hồi đầu năm, tốc độ tăng trưởng của công ty đang có xu hướng chững lại. Về số lượng giao dịch chứng khoán, công ty ngày ghi nhận xu hướng giảm so với cùng kỳ năm trước. Robinhood dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong thời gian tới, khiến doanh thu quý 3 sẽ thấp hơn so với quý 2.

Với 33 tỷ USD, Robinhood được định giá ở mức cao gấp gần 20 lần so với doanh thu 12 tháng tính tới ngày 30/6/2021 và tương đương giá trị 1.500 USD trên mỗi tài khoản đầu tư. Trong khi đó, nền tảng đối thủ của Robinhood, Charles Schwab Corp., hiện được định giá ở mức tương đương 4.000 USD/tài khoản hoạt động. Khách hàng trên nền tảng Schwab nắm giữ tài sản lớn hơn nhiều so với khách hàng của Robinhood.

Robinhood trước đó cho biết công ty này sẽ bán cho người dùng trên nền tảng khoảng 20-35% cổ phiếu IPO, tức có thể lên tới 18,3 triệu cổ phiếu. Từ ngày 19/7, người dùng Robinhood có thể yêu cầu mua cổ phiếu trong đợt IPO sắp tới của công ty thông qua ứng dụng.

Vào thứ Bảy tuần này, công ty dự kiến tổ chức buổi giới thiệu đầu tư theo hình thức phát video trực tiếp tới các nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, Robinhood cho biết quỹ đầu tư mạo hiểm của Salesforce.com Inc. có thể sẽ mua tới 150 triệu USD cổ phiếu IPO của công ty.

Sau IPO, Giám đốc điều hành Vlad Tenev và người đồng sáng lập Robinhood Baiju Bhatt vẫn nắm giữ tổng cộng 2/3 quyền biểu quyết tại công ty. Mỗi người sở hữu một loại cổ phiếu đặc biệt cho phép họ nắm quyền biểu quyết gấp 10 lần cổ phiếu phổ thông mà công ty dự định phát hành trong đợt IPO.

Tenev và Bhatt, cùng với Giám đốc tài chính Jason Warnick của Robinhood, dự kiến bán ra khoảng 2,6 triệu cổ phiếu mà họ đang nắm giữ như một phần của đợt IPO.