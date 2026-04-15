Thị trường tiếp tục phân hóa, VN-Index thử thách mốc 1800 điểm

Kim Phong

15/04/2026, 12:05

Bối cảnh quốc tế êm đềm và giá dầu neo dưới 100 USD/thùng tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán vận động chậm. VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 0,9% vẫn chủ đạo nhờ các cổ phiếu lớn, còn đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp và thanh khoản duy trì mức thấp.

VN-Index đang được các trụ kéo lên sát vùng 1800 điểm.
VN-Index đang được các trụ kéo lên sát vùng 1800 điểm.

Trong tổng mức tăng 16,01 điểm của VN-Index thì VIC tăng 2,78%, VHM tăng 2,25%, VCB tăng 1,35%, TCB tăng 1,25% đã đem về hơn 12 điểm. Tuy nhiên cả rổ blue-chips VN30 cũng chỉ có vài cổ phiếu như vậy đạt mức tăng tốt. VJC tăng 2,34%, SAB tăng 2,1%, VRE tăng 1,79% là những cổ phiếu còn lại đáng chú ý.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,59% dù có tới 19 mã tăng và 7 mã giảm. Số lượng cổ phiếu tăng nhiều nhưng điểm số kém một phần do sự điều chỉnh vốn hóa của các trụ, một phần do đa số cổ phiếu tăng không đáng kể.

Thanh khoản rổ blue-chips này cũng khá kém với hơn 4.128 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, giảm 11% so với sáng hôm qua và ở mức thấp nhất 6 phiên. Mức giao dịch này thể hiện sự vắng bóng của các nhà đầu tư lớn, hoặc cường độ tham gia rất hạn chế.

Không chỉ mức tăng giá kém mà biên độ dao động giá tối đa của các blue-chips trong phiên cũng khá hẹp. Cả rổ chỉ có 8 mã đạt mức dao động tối đa quá 2%, tất cả đều đã bị ép lùi giá ở mức độ nhất định. Ví dụ VIC dao động rộng nhất tới 3,49% trong buổi sáng thì giá cũng đã lùi lại khoảng 1,1% so với mức cao nhất. DGC thậm chí bị ép đến mức đảo chiều giảm 1,24% so với tham chiếu, với biên độ xanh đỏ rộng nhất là 2,16%... Với nền thanh khoản tổng thể khá thấp, mức dao động hẹp phổ biến ở nhiều mã xác nhận trạng thái cung cầu đều “mỏng” và giá rất dễ thay đổi, nhưng không bên nào đủ sức để lấn át hoàn toàn.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình hình cũng không khác nhiều: Độ rộng cuối phiên ghi nhận 160 mã tăng/124 mã giảm nhưng chỉ có 59 cổ phiếu tăng quá 1% và 42 cổ phiếu giảm quá 1%. Thanh khoản nhóm yếu nhất chiếm khoảng 5,5% giá trị khớp lệnh sàn và nhóm mạnh nhất chiếm 45,5%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thuần túy tỷ trọng phân bổ dòng tiền này cho thấy bên tăng giá có vẻ áp đảo nhưng thực tế giao dịch rất tập trung. Chỉ chưa tới một nửa nhóm tăng vượt 1% đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, nhưng lại có 16 mã khớp trên trăm tỷ đồng. Đại đa số dòng tiền hưng phấn nhất tập trung tại đây. Trừ các blue-chips dễ có thanh khoản lớn như VIC, VHM, VCB, TCB, các cổ phiếu midcap cũng có nhiều đại diện ấn tượng. Dẫn đầu là HCM tăng 4,05% khớp 551,5 tỷ; NVL tăng 5,26% với 453,5 tỷ; VIX tăng 1,38% với 332,9 tỷ; CII tăng 1,01% với 251,2 tỷ; BSR tăng 1,14% với 187,3 tỷ; EVF tăng 3,61% với 171 tỷ; KDH tăng 1,91% với 135,7 tỷ.

Khả năng duy trì phân hóa thể hiện qua độ rộng và dòng tiền có độ tập trung cao là kịch bản khả dĩ nhất lúc này. Mặc dù bối cảnh quốc tế khá bình yên đang làm giảm nỗi lo lắng trên thị trường nhưng rủi ro đột biến vẫn còn và tính bất định vẫn khiến nhà đầu tư thiếu tin tưởng. Phản ứng thường thấy trong điều kiện như vậy là giảm cường độ giao dịch, ưu tiên ngắn hạn. Dòng tiền sẽ tập trung cao vào các cổ phiếu có khả năng kiếm lời nhanh thay vì dàn trải.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang duy trì cường độ giao dịch rất chậm. Sáng nay là phiên thứ 3 liên tiếp quy mô mua/bán đều dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Mức ròng khoảng -72,3 tỷ đồng. Chỉ vài cổ phiếu có giao dịch lớn, phía mua ròng là VIC +145,8 tỷ, NVL +26,6 tỷ, VIX +26,6 tỷ, SSI +25,3 try. Phía bán ròng là FPT -105,4 tỷ, VHM -83,4 tỷ, STB -32,9 tỷ, BSR -32,5 tỷ.

VN-Index được một số mã trụ kéo lên, chốt phiên sáng là 1791,66 điểm. Mức cao nhất sáng nay đạt 1795,88 điểm. VIC, VHM, VCB, TCB đều không còn giữ được mức cao nhất cũng như toàn rổ VN30 có 10 mã đã lùi giá quá 1% so với mức đỉnh. Điều này khiến cơ hội chạm tới mốc 1800 điểm trở nên thiếu chắc chắn. Dù vậy khả năng đột biến ở các trụ vẫn có thể xảy ra vì áp lực bán cũng đang khá nhẹ.

FiinGroup: Ngân hàng còn đối mặt với áp lực thanh khoản suốt cả năm 2026

Dòng vốn toàn cầu tiếp tục đổ mạnh vào các quỹ ETF cổ phiếu, ngoại trừ Việt Nam

Blog chứng khoán: Cơ hội ngắn hạn vẫn còn

FiinGroup: Ngân hàng còn đối mặt với áp lực thanh khoản suốt cả năm 2026

Biên lãi ròng NIM của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần ngoài Nhà nước sẽ phân hóa giữa các ngân hàng có (1) khả năng thu hút/sử dụng khách hàng bán lẻ và (2) vị thế mạnh trong một số mảng kinh doanh thu nhập ngoài lãi.

Dòng vốn toàn cầu tiếp tục đổ mạnh vào các quỹ ETF cổ phiếu, ngoại trừ Việt Nam

Dữ liệu tuần qua cho thấy dòng vốn đã chuyển sang trạng thái ưa thích rủi ro (risk-on) ngắn hạn rõ ràng hơn khi kênh ETF cổ phiếu được hút ròng mạnh trên toàn cầu. Đồng thời, dòng tiền cũng dịch chuyển từ trạng thái phòng thủ sang tài sản rủi ro.

IEA: Nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ giảm mạnh vì giá cao

Dự báo mới nhất của IEA cho thấy xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã định hình lại một cách sâu sắc thị trường dầu lửa toàn cầu...

IMF hạ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu, cảnh báo kịch bản bất lợi đang diễn ra

IMF dự báo kinh tế toàn cầu có thể rơi vào nhịp tăng trưởng yếu nhất kể từ đại dịch Covid-19 nếu xung đột tại Trung Đông khiến giá dầu duy trì quanh 100 USD/thùng trong phần còn lại của năm nay...

Chứng khoán KIS tung ưu đãi 1,1 tỷ đồng: Tặng cổ phiếu, hoàn phí 100%

Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai các chương trình ưu đãi tổng giá trị 1,1 tỷ đồng trong quý 2/2026, gồm "Chứng sĩ khởi nghiệp" dành cho nhà đầu tư mới với tặng tiền và cổ phiếu, cùng ưu đãi hoàn phí giao dịch 100% trên nền tảng iKIS, giúp tối ưu chi phí và gia tăng cơ hội đầu tư.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
