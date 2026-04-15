Thị trường tiếp tục phân hóa, VN-Index thử thách mốc 1800 điểm

Bối cảnh quốc tế êm đềm và giá dầu neo dưới 100 USD/thùng tiếp tục tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán vận động chậm. VN-Index chốt phiên sáng nay tăng 0,9% vẫn chủ đạo nhờ các cổ phiếu lớn, còn đại đa số cổ phiếu dao động rất hẹp và thanh khoản duy trì mức thấp.

Trong tổng mức tăng 16,01 điểm của VN-Index thì VIC tăng 2,78%, VHM tăng 2,25%, VCB tăng 1,35%, TCB tăng 1,25% đã đem về hơn 12 điểm. Tuy nhiên cả rổ blue-chips VN30 cũng chỉ có vài cổ phiếu như vậy đạt mức tăng tốt. VJC tăng 2,34%, SAB tăng 2,1%, VRE tăng 1,79% là những cổ phiếu còn lại đáng chú ý.

VN30-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,59% dù có tới 19 mã tăng và 7 mã giảm. Số lượng cổ phiếu tăng nhiều nhưng điểm số kém một phần do sự điều chỉnh vốn hóa của các trụ, một phần do đa số cổ phiếu tăng không đáng kể.

Thanh khoản rổ blue-chips này cũng khá kém với hơn 4.128 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, giảm 11% so với sáng hôm qua và ở mức thấp nhất 6 phiên. Mức giao dịch này thể hiện sự vắng bóng của các nhà đầu tư lớn, hoặc cường độ tham gia rất hạn chế.

Không chỉ mức tăng giá kém mà biên độ dao động giá tối đa của các blue-chips trong phiên cũng khá hẹp. Cả rổ chỉ có 8 mã đạt mức dao động tối đa quá 2%, tất cả đều đã bị ép lùi giá ở mức độ nhất định. Ví dụ VIC dao động rộng nhất tới 3,49% trong buổi sáng thì giá cũng đã lùi lại khoảng 1,1% so với mức cao nhất. DGC thậm chí bị ép đến mức đảo chiều giảm 1,24% so với tham chiếu, với biên độ xanh đỏ rộng nhất là 2,16%... Với nền thanh khoản tổng thể khá thấp, mức dao động hẹp phổ biến ở nhiều mã xác nhận trạng thái cung cầu đều “mỏng” và giá rất dễ thay đổi, nhưng không bên nào đủ sức để lấn át hoàn toàn.

Mở rộng ra toàn sàn HoSE, tình hình cũng không khác nhiều: Độ rộng cuối phiên ghi nhận 160 mã tăng/124 mã giảm nhưng chỉ có 59 cổ phiếu tăng quá 1% và 42 cổ phiếu giảm quá 1%. Thanh khoản nhóm yếu nhất chiếm khoảng 5,5% giá trị khớp lệnh sàn và nhóm mạnh nhất chiếm 45,5%.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thuần túy tỷ trọng phân bổ dòng tiền này cho thấy bên tăng giá có vẻ áp đảo nhưng thực tế giao dịch rất tập trung. Chỉ chưa tới một nửa nhóm tăng vượt 1% đạt giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên, nhưng lại có 16 mã khớp trên trăm tỷ đồng. Đại đa số dòng tiền hưng phấn nhất tập trung tại đây. Trừ các blue-chips dễ có thanh khoản lớn như VIC, VHM, VCB, TCB, các cổ phiếu midcap cũng có nhiều đại diện ấn tượng. Dẫn đầu là HCM tăng 4,05% khớp 551,5 tỷ; NVL tăng 5,26% với 453,5 tỷ; VIX tăng 1,38% với 332,9 tỷ; CII tăng 1,01% với 251,2 tỷ; BSR tăng 1,14% với 187,3 tỷ; EVF tăng 3,61% với 171 tỷ; KDH tăng 1,91% với 135,7 tỷ.

Khả năng duy trì phân hóa thể hiện qua độ rộng và dòng tiền có độ tập trung cao là kịch bản khả dĩ nhất lúc này. Mặc dù bối cảnh quốc tế khá bình yên đang làm giảm nỗi lo lắng trên thị trường nhưng rủi ro đột biến vẫn còn và tính bất định vẫn khiến nhà đầu tư thiếu tin tưởng. Phản ứng thường thấy trong điều kiện như vậy là giảm cường độ giao dịch, ưu tiên ngắn hạn. Dòng tiền sẽ tập trung cao vào các cổ phiếu có khả năng kiếm lời nhanh thay vì dàn trải.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang duy trì cường độ giao dịch rất chậm. Sáng nay là phiên thứ 3 liên tiếp quy mô mua/bán đều dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng. Mức ròng khoảng -72,3 tỷ đồng. Chỉ vài cổ phiếu có giao dịch lớn, phía mua ròng là VIC +145,8 tỷ, NVL +26,6 tỷ, VIX +26,6 tỷ, SSI +25,3 try. Phía bán ròng là FPT -105,4 tỷ, VHM -83,4 tỷ, STB -32,9 tỷ, BSR -32,5 tỷ.

VN-Index được một số mã trụ kéo lên, chốt phiên sáng là 1791,66 điểm. Mức cao nhất sáng nay đạt 1795,88 điểm. VIC, VHM, VCB, TCB đều không còn giữ được mức cao nhất cũng như toàn rổ VN30 có 10 mã đã lùi giá quá 1% so với mức đỉnh. Điều này khiến cơ hội chạm tới mốc 1800 điểm trở nên thiếu chắc chắn. Dù vậy khả năng đột biến ở các trụ vẫn có thể xảy ra vì áp lực bán cũng đang khá nhẹ.