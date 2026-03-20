USD lao dốc sau cuộc họp của ba ngân hàng trung ương lớn

Ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp kết thúc vào ngày thứ Năm (19/3) đều giữ nguyên lãi suất và bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát leo thang theo giá năng lượng...

Đồng USD đã sụt giá mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày, khi yên Nhật, euro và bảng Anh đồng loạt đi lên.

Trong một kết quả không nằm ngoài dự báo, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2%. Tuyên bố sau cuộc họp của ECB cảnh báo rằng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng và lạm phát ở khu vực eurozone thông qua đẩy giá năng lượng tăng cao.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh đã khiến giới chức ECB nhận thấy rằng kịch bản chính mà họ đặt ra cho nền kinh tế eurozone trước khi xung đột xảy ra trở nên không còn phù hợp. Vì lý do này, ECB có thể sẽ bắt đầu thảo luận về việc tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng 4, và tiến hành thắt chặt ngay trong cuộc họp tiếp sau đó vào tháng 6, trừ phi xung đột Mỹ - Iran sớm kết thúc, theo nguồn tin.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng nói rằng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng ECB sẽ tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 4 nếu giá năng lượng tăng cao hơn, chẳng hạn giá dầu đạt tới mức 200 USD/thùng.

Ngày 19/3, giá dầu thô Brent giao sau tại London có lúc vượt 119 USD/thùng và giá khí đốt tại thị trường châu Âu có thời điểm tăng 30%.

Trong cuộc họp diễn ra cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - một quyết định nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC).

Tuyên bố sau cuộc họp của MPC dự báo lạm phát ở Anh có thể tăng lên tới mức 3,5% trong 2 quý tới, đồng thời cảnh báo kỳ vọng lạm phát gia tăng có thể đang ăn sâu vào nền kinh tế.

Theo MPC, cũng có khả năng nền kinh tế giảm tốc sẽ làm suy yếu áp lực lạm phát, nhưng rủi ro lớn nhất bây giờ vẫn là lạm phát cao hơn. Tuyên bố cho biết BOE “sẵn sàng hành động như cần thiết” để đảm bảo lạm phát đi đúng hướng giảm về mục tiêu 2% - một tín hiệu của việc sẵn sàng tăng lãi suất.

Sau cuộc họp của ECB, thị trường định giá khả năng ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay. Kỳ vọng lãi suất tăng khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm tăng 0,34 điểm phần trăm, lên mức 4,486%, cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Trước đó trong ngày 19/3, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất 0,75% và đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát tăng do giá dầu thô và khí đốt tăng mạnh.

Giới phân tích cho rằng trước mắt, áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế do giá năng lượng tăng cao có thể khiến BOJ hoãn việc tăng lãi suất, nhưng khuynh hướng của BOJ vẫn là thắt chặt vì áp lực lạm phát ở Nhật ngày càng tăng.

Như vậy, cả 4 ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất và cảnh giác về rủi ro lạm phát.

Hôm 18/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ở khoảng 3,5-3,75% và dự báo chỉ giảm lãi suất một lần trong năm nay, thay vì dự báo sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm 2026 như hồi cuối năm ngoái.

Phiên ngày 19/3, đồng USD sụt giá mạnh trở lại sau tín hiệu cứng rắn từ ECB, BOE và BOJ. Chỉ số Dollar Index đóng cửa với mức giảm 0,93%, còn 99,16 điểm, sau khi tăng gần 0,7% và đóng cửa trên mức 100 điểm trong phiên ngày hôm trước.

Đồng euro tăng giá 0,63% so với USD, đạt hơn 1,15 USD đổi 1 euro.

Đồng bảng Anh tăng giá 0,82% so với USD, đạt gần 1,37 USD đổi 1 bảng.

Đồng yên tăng 1% so với USD, đạt 158,14 yên đổi 1 USD.