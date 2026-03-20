USD lao dốc sau cuộc họp của ba ngân hàng trung ương lớn

Điệp Vũ

20/03/2026, 08:54

Ba ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp kết thúc vào ngày thứ Năm (19/3) đều giữ nguyên lãi suất và bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát leo thang theo giá năng lượng...

Từ trái qua: Chủ tịch ECB Christine Lagarde, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda, và Chủ tịch Fed Jerome Powell tại hội nghị của Fed ở Jackson Hole, Wyoming năm 2023 - Ảnh: Bloomberg.

Đồng USD đã sụt giá mạnh trong phiên giao dịch cùng ngày, khi yên Nhật, euro và bảng Anh đồng loạt đi lên.

Trong một kết quả không nằm ngoài dự báo, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2%. Tuyên bố sau cuộc họp của ECB cảnh báo rằng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng và lạm phát ở khu vực eurozone thông qua đẩy giá năng lượng tăng cao.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin Reuters rằng chiến sự căng thẳng ở Vùng Vịnh đã khiến giới chức ECB nhận thấy rằng kịch bản chính mà họ đặt ra cho nền kinh tế eurozone trước khi xung đột xảy ra trở nên không còn phù hợp. Vì lý do này, ECB có thể sẽ bắt đầu thảo luận về việc tăng lãi suất trong cuộc họp vào cuối tháng 4, và tiến hành thắt chặt ngay trong cuộc họp tiếp sau đó vào tháng 6, trừ phi xung đột Mỹ - Iran sớm kết thúc, theo nguồn tin.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng nói rằng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng ECB sẽ tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 4 nếu giá năng lượng tăng cao hơn, chẳng hạn giá dầu đạt tới mức 200 USD/thùng.

Ngày 19/3, giá dầu thô Brent giao sau tại London có lúc vượt 119 USD/thùng và giá khí đốt tại thị trường châu Âu có thời điểm tăng 30%.

Trong cuộc họp diễn ra cùng ngày, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% - một quyết định nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên trong Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC).

Tuyên bố sau cuộc họp của MPC dự báo lạm phát ở Anh có thể tăng lên tới mức 3,5% trong 2 quý tới, đồng thời cảnh báo kỳ vọng lạm phát gia tăng có thể đang ăn sâu vào nền kinh tế.

Theo MPC, cũng có khả năng nền kinh tế giảm tốc sẽ làm suy yếu áp lực lạm phát, nhưng rủi ro lớn nhất bây giờ vẫn là lạm phát cao hơn. Tuyên bố cho biết BOE “sẵn sàng hành động như cần thiết” để đảm bảo lạm phát đi đúng hướng giảm về mục tiêu 2% - một tín hiệu của việc sẵn sàng tăng lãi suất.

Sau cuộc họp của ECB, thị trường định giá khả năng ngân hàng trung ương này sẽ tăng lãi suất hai lần trong năm nay. Kỳ vọng lãi suất tăng khiến lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 2 năm tăng 0,34 điểm phần trăm, lên mức 4,486%, cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Trước đó trong ngày 19/3, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) giữ nguyên lãi suất 0,75% và đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát tăng do giá dầu thô và khí đốt tăng mạnh.

Giới phân tích cho rằng trước mắt, áp lực suy giảm tăng trưởng kinh tế do giá năng lượng tăng cao có thể khiến BOJ hoãn việc tăng lãi suất, nhưng khuynh hướng của BOJ vẫn là thắt chặt vì áp lực lạm phát ở Nhật ngày càng tăng.

Như vậy, cả 4 ngân hàng trung ương lớn có cuộc họp trong tuần này đều giữ nguyên lãi suất và cảnh giác về rủi ro lạm phát.

Hôm 18/3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất ở khoảng 3,5-3,75% và dự báo chỉ giảm lãi suất một lần trong năm nay, thay vì dự báo sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm 2026 như hồi cuối năm ngoái.

Phiên ngày 19/3, đồng USD sụt giá mạnh trở lại sau tín hiệu cứng rắn từ ECB, BOE và BOJ. Chỉ số Dollar Index đóng cửa với mức giảm 0,93%, còn 99,16 điểm, sau khi tăng gần 0,7% và đóng cửa trên mức 100 điểm trong phiên ngày hôm trước.

Đồng euro tăng giá 0,63% so với USD, đạt hơn 1,15 USD đổi 1 euro.

Đồng bảng Anh tăng giá 0,82% so với USD, đạt gần 1,37 USD đổi 1 bảng.

Đồng yên tăng 1% so với USD, đạt 158,14 yên đổi 1 USD.

Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn

09:44, 18/03/2026

Cú sốc giá dầu có thể thay đổi triển vọng lãi suất tại 4 ngân hàng trung ương lớn

BOJ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát tăng do cú sốc giá dầu

11:09, 19/03/2026

BOJ giữ nguyên lãi suất, cảnh báo lạm phát tăng do cú sốc giá dầu

Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo chỉ giảm một lần trong năm 2026

08:41, 19/03/2026

Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo chỉ giảm một lần trong năm 2026

Đọc thêm

Theo dữ liệu từ trang Investing.com, đồ thị thông tin dưới đây điểm lại những sự kiện địa chính trị lớn của thế kỷ 21 và cho thấy phản ứng của giá dầu qua từng giai đoạn...

Chính phủ Iran vừa đưa vào lưu hành tờ tiền mệnh giá 10 triệu rial mới - mức mệnh giá cao nhất từ trước đến nay - trong bối cảnh giới chức nước này tìm cách ứng phó lạm phát leo thang và nhu cầu tiền mặt tăng mạnh giữa chiến sự với Mỹ và Israel...

Trong tuần này, giá dầu thô tiếp tục leo thang mạnh do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran chưa có dấu hiệu xuống thang, đặt ra rủi ro lớn đối với kinh tế toàn cầu...

Dựa trên số liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đồ thị thông tin dưới đây thể hiện dự trữ dầu chiến lược của nhóm các nước công nghiệp phát triển G7, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Italy và Canada...

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố một loạt biện pháp mà các hộ gia đình và doanh nghiệp có thể áp dụng để giảm nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Thế giới

So sánh kinh tế Iran với các nước láng giềng Trung Đông

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

Tiêu điểm

Đón đọc Kinh tế Việt Nam & Thế giới 2025-2026

