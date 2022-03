Ưu tiên hơn 12.600 tỷ đồng vốn đầu tư công nâng cấp hạ tầng giao thông Nghệ An

Bộ Giao thông vận tải ghi nhận đề nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về việc đầu tư nâng cấp mở rộng các đoạn tuyến nêu trên thuộc Quốc lộ 16, Quốc lộ 48, tuy nhiên, do khó khăn trong cân đối nguồn lực nên Bộ chưa thể cân đối được nguồn vốn để thực hiện đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 16, Quốc lộ 48 qua địa bàn tỉnh Nghệ An.