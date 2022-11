Uỷ ban Chứng khoán ban hành 401 quyết định xử phạt trong 10 tháng

Trong thông cáo báo chí mới công bố về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 10/2022, Bộ Tài Chính đã điểm qua về công tác công tác giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 10/2022, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 51 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt 3,337 tỷ đồng. Tính chung từ đầu năm đến nay, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành 401 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là hơn 30 tỷ đồng.

Liên quan tình hình thị trường chứng khoán nói chung, tính đến 31/10, chỉ số VN-Index đạt 1.027,94 điểm, giảm 9,2% so với cuối tháng trước và giảm 31,4% so với cuối năm 2021. Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 214,31 điểm, giảm 14,4% so với cuối tháng trước và giảm 54,8% so với cuối năm 2021.

Mức vốn hóa thị trường cổ phiếu 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM tại ngày 27/10/2022 ước đạt 5,34 triệu tỷ đồng, giảm 31% so với cuối năm 2021, tương đương 63,6% GDP.

Trong tháng 10, giá trị giao dịch bình quân đạt 13.030 tỷ đồng/phiên, giảm 16,7% so với tháng trước. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 21.365 tỷ đồng/phiên, giảm 19,7% so với bình quân năm trước.

Trước đó, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2022 diễn ra chiều 29/10, báo chí nêu câu hỏi với Bộ Tài chính, vì sao thị trường chứng khoán diễn biến bất thường, giá trị vốn hóa bị "bốc hơi" trong khi nền kinh tế vĩ mô ổn định, GDP thì tăng trưởng, đồng thời yêu cầu Bộ Tài chính cho biết giải pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, cả từ tình hình quốc tế và tình hình trong nước như lạm phát toàn cầu tăng, kinh tế thế giới và chính sách tiền tệ của những nền kinh tế lớn thay đổi; xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp; các điều chỉnh trong chính sách, đặc biệt là chính sách tiền tệ trong nước...

Về giải pháp, ông Chi nêu rõ, để giữ cho thị trường chứng khoán vận hành ổn định và an toàn, đảm bảo trong mọi tình huống cần tăng cường minh bạch bằng cách yêu cầu các công ty tham gia thị trường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công bố thông tin, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, "không trình bày nhiều", vi phạm là xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính sẽ tập trung nguồn lực, tổ chức nhiều đoàn thanh tra giám sát thị trường chứng khoán để kịp thời phát hiện các vi phạm trên thị trường. "Tất cả các vi phạm đều bị xử lý ngay và công bố, công khai luôn. Phải kiên quyết như vậy thì chúng ta mới đảm bảo được tính minh bạch của thị trường", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng tăng cường thông tin chính thống chính xác, kịp thời; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin đồn thất thiệt song song với rà soát các quy định của pháp luật về chứng khoán và các văn bản hướng dẫn để có những phương án sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Quay lại với thông cáo của Bộ Tài chính, cơ quan này cho biết, về thị trường trái phiếu, trong tháng 10/2022, giá trị giao dịch bình quân đạt 3.847 tỷ đồng/phiên, giảm 41,5% so với tháng trước. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 8.611 tỷ đồng/phiên, giảm 24,5% so với bình quân năm trước. Đến cuối tháng 9/2022, thị trường có 439 mã trái phiếu niêm yết với giá trị niêm yết đạt hơn 1.699 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với năm 2021 (tương đương 20,2% GDP).