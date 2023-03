Ủy ban Chứng khoán phạt hàng loạt doanh nghiệp, cá nhân thu gần 500 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 22/3 vừa ban hành Quyết định số 72/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Theo đó, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An bị phạt 70 triệu đồng do bán cổ phiếu quỹ mà không báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Trong năm 2022, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An đã bán 4.100 cổ phiếu quỹ nhưng không báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (Công ty).

Cụ thể, công ty này bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty không đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm 2, điểm 3 phần VII Phụ lục V kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, VRC còn bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty. Công ty chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Ngày 17/3/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định số 180/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Phạm Thị Minh Hường.

Bà Hường bị phạt 291 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Bà Phạm Thị Minh Hường là người có liên quan của bà Phạm Thanh Hương – Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (mã chứng khoán: DHM) mua 300.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 3.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) vào ngày 03/8/2022, mua 995.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 9.950.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) trong tháng 09/2022 và giao dịch 1.455.000 cổ phiếu DHM (tương ứng với 14.550.000.000 đồng tính theo mệnh giá cổ phiếu DHM) trong tháng 10/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch).

Hình thức xử phạt bổ sung, bà Hường bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 tháng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.