Văn Phú: Lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2026 tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025

Doanh thu từ các dự án đang triển khai bán hàng như Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TP.HCM), TT39-40 khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) giúp Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) kết thúc 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 1.136,8 tỷ đồng và 197,18 tỷ đồng, tăng 166% và 37% so với cùng giai đoạn năm 2025.

Quá trình tái cấu trúc không gian, phát triển hạ tầng tại các đại đô thị và nỗ lực minh bạch hóa thị trường của các ngành quản lý dần đưa thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển mới – giai đoạn giá trị thực của sản phẩm trở thành yếu tố mang tính quyết định với dòng tiền đầu tư.

THÀNH QUẢ TỪ LỰA CHỌN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Theo các chuyên gia, nguồn cung sản phẩm tiếp tục cải thiện nhờ nhiều chính sách mới và đầu tư hạ tầng trong 6 tháng đầu năm 2026. Ngược lại, mặt bằng lãi suất vay mua nhà duy trì ở mức cao khiến thanh khoản suy giảm, còn người mua trở nên thận trọng và chỉ ưu tiên những dự án có pháp lý minh bạch, đáp ứng nhu cầu ở thực.

Điều này khiến dòng tiền tập trung nhiều hơn vào các dự án có pháp lý rõ ràng, khả năng khai thác thực tế và phương án tài chính an toàn.

Trước thực tế trên, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (mã chứng khoán: VPI) chọn tập trung nguồn lực triển khai thi công và hoàn thiện pháp lý tại các dự án hiện hữu. Đồng thời, đẩy mạnh bán hàng và bàn giao sản phẩm tại các 3 dự án, gồm: Vlasta - Thủy Nguyên (Hải Phòng), Vlasta Premier - Phú Thuận (TP.HCM), TT39-40 khu đô thị Văn Phú (Hà Nội) trong quý II-2026 và ghi nhận nguồn thu không nhỏ. Đặc biệt, dự án Vlasta Premier - Phú Thuận nằm gần các trục giao thông Nguyễn Văn Linh, Đào Trí và cầu Phú Mỹ, kết nối đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng, trung tâm TP.HCM và Thủ Thiêm thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng có nhu cầu ở thực và giới đầu tư. Trong đợt mở bán đầu tiên đã có 70% số căn hộ được giao dịch thành công.

Bên cạnh đó, Văn Phú tiếp tục ghi nhận doanh thu từ các dự án đã mở bán trước đó và mảng dịch vụ lưu trú, giúp tạo dòng tiền ổn định để duy trì hoạt động thường xuyên. Trong đó, dự án khu nghỉ dưỡng Auko Eco-Wellness Lodges tại Quảng Trị (Quảng Bình cũ) - một sản phẩm mang đậm dấu ấn ‘vị nhân sinh’, đề cao sự hài hòa với thiên nhiên, giảm tác động môi trường và tăng chiều sâu trải nghiệm cá nhân - thu hút không ít khách lưu trú chỉ sau thời gian ngắn ra mắt.

Dự án Vlasta Premier – Phú Thuận.

Những yếu tố này giúp Văn Phú kết thúc quý 2/2026 với doanh thu hợp nhất ở mức 849,4 tỷ đồng, tăng 371% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong quý 2/2026 cũng giúp lợi nhuận luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026 của doanh nghiệp tăng 166% so với cùng giai đoạn năm trước, tương ứng 1.136,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ giá vốn hàng bán và các khoản chi phí, Văn Phú báo lợi nhuận sau thuế quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 lần lượt ở mức 170,67 tỷ đồng và 197,18 tỷ đồng, tăng lần lượt 2.466% và 37% so với cùng kỳ năm trước.

ĐƯA TRIẾT LÝ BẤT ĐỘNG SẢN “VỊ NHÂN SINH” VÀO CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Trong 6 tháng cuối năm 2026, thị trường bất động sản dự kiến tiếp tục duy trì trạng thái phân hóa mạnh và chọn lọc rõ nét hơn. Dat Xanh Services – FERI dự báo nguồn cung mới dự kiến bổ sung thêm khoảng 33.000 sản phẩm, nâng tổng nguồn cung sơ cấp lên hơn 100.000 sản phẩm.

Tuy nhiên, sức cầu được dự báo vẫn tập trung chủ yếu ở nhóm khách hàng mua để ở và đầu tư trung – dài hạn. Do đó, lợi thế sẽ thuộc về những dự án có pháp lý hoàn chỉnh, hạ tầng kết nối đồng bộ, chất lượng sản phẩm phù hợp và được phát triển bởi các chủ đầu tư có năng lực.

Từ góc nhìn doanh nghiệp, đại diện Văn Phú cũng nhìn nhận nhu cầu thị trường đang dần dịch chuyển từ phát triển các dự án nhỏ lẻ sang kiến tạo đại dự án, siêu đô thị quy mô lớn, gắn với hệ thống hạ tầng đồng bộ, giao thông công cộng và không gian sống hiện đại.

Theo đó, nhà ở không chỉ đáp ứng nhu cầu “an cư lạc nghiệp”, mà hướng tới việc kiến tạo những giá trị sống toàn diện cho khách hàng. Vì vậy, mỗi dự án do Văn Phú phát triển đều dựa trên triết lý “vị nhân sinh”, tức lấy con người làm trung tâm.

Tại các dự án của Văn Phú, không gian đô thị được thiết kế để khuyến khích tương tác, có hệ tiện ích chung, hoạt động cộng đồng, kiến trúc gắn với nghệ thuật và văn hóa, đồng thời tích hợp các giải pháp công nghệ hỗ trợ sức khỏe cư dân.

Trước mắt, doanh nghiệp sẽ tập trung tối đa nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các thủ tục pháp lý và đẩy mạnh bán hàng tại các dự án đủ điều kiện như Vlasta Premier – Phú Thuận (TP.HCM), Vlasta Premier – Phú Hội (Huế), Vlasta – Thủy Nguyên (Hải Phòng)…

Dự án Vlasta – Thủy Nguyên tiếp tục được đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng.

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa dòng tiền vận hành thông qua nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác kinh doanh tại dự án Oakwood Residence Hanoi, Lasong Hotel & Villas Sam Son, Grandeur Palace - Giảng Võ, Auko Eco-Wellness Lodges (Quảng Bình cũ) cũng được ban lãnh đạo đặc biệt lưu tâm.

Thực tế, những định hướng và mong muốn của ban lãnh đạo doanh nghiệp phần nào được thể hiện qua giá trị hàng tồn kho và tài sản dở dang dài hạn tại thời điểm ngày 30-6-2026 cao hơn 25,83% và 8,03% so với đầu năm, tương ứng 6.600,3 tỷ đồng và 3.128,5 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị hàng tồn kho tăng mạnh do doanh nghiệp đang tập trung nguồn lực gia tăng quỹ đất để phát triển một số dự án, gồm: Nhà Bè, Bình Chánh và Vũng Tàu (TP.HCM); Khu đô thị du lịch Đại Phước (Đồng Nai)…Điểm chung của các dự án này là đều nằm ở vị trí trung tâm tại các tỉnh thành có nhiều chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội những năm gầy đây. Do đó, đại diện Văn Phú hoàn toàn tin tưởng doanh nghiệp có đủ quỹ đất để phát triển sản phẩm mới, qua đó tạo nguồn doanh thu ‘gối đầu’ trong 3 năm tới.

Bên cạnh những dự án đang triển khai, dự án BT đoạn tuyến từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa – Quốc lộ 1 (phường Thủ Đức) kết nối vành đai 2 với hạ tầng của TP.HCM đang được tháo gỡ từng bước. Tính tới cuối tháng 6-2026, doanh nghiệp đã nhận được 2/5 lô đất đối ứng tại trung tâm TP.HCM để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh thu hồi vốn. Đây cũng là nguồn bổ sung không nhỏ cho doanh nghiệp trong bối cảnh giá đất đầu vào liên tục tăng cao.