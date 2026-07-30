Flamingo Holdings bắt tay Central Retail Việt Nam nghiên cứu phát triển trung tâm thương mại tại Flamingo Cổ Loa

Ngày 30/7, Flamingo Holdings và Central Retail Việt Nam đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển trung tâm thương mại tại dự án Flamingo Cổ Loa. Đây là bước khởi đầu cho quá trình hợp tác giữa hai doanh nghiệp trong việc nghiên cứu mô hình trung tâm thương mại phù hợp với quy hoạch tổng thể của dự án, nhu cầu thị trường và xu hướng tiêu dùng trong tương lai.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên sẽ phối hợp nghiên cứu quy mô, định hướng phát triển, phương án tổ chức không gian và khả năng vận hành trung tâm thương mại, từ đó làm cơ sở đánh giá tính khả thi và xây dựng lộ trình hợp tác trong các giai đoạn tiếp theo. Việc nghiên cứu được thực hiện trên quan điểm phát triển đồng bộ với hệ sinh thái tiện ích của Flamingo Cổ Loa, hướng tới tạo lập một điểm đến thương mại hiện đại phục vụ cư dân và cộng đồng khu vực. Đồng thời, Biên bản ghi nhớ cũng mở ra cơ hội để Flamingo Holdings và Central Retail Việt Nam tiếp tục tìm hiểu các nội dung hợp tác tại những dự án khác trong thời gian tới.

Đối với Flamingo Holdings, việc hợp tác với các thương hiệu dẫn đầu trong từng lĩnh vực là một phần trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đô thị chất lượng cao. Doanh nghiệp đang từng bước mở rộng mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật và dịch vụ nhằm hoàn thiện hệ tiện ích tại các dự án. Việc Central Retail Việt Nam tham gia nghiên cứu phát triển trung tâm thương mại tiếp tục bổ sung một mảnh ghép quan trọng cho định hướng này tại Flamingo Cổ Loa.

Trong khi đó, Central Retail Việt Nam là một trong những tập đoàn bán lẻ đa mô hình quy mô lớn tại Việt Nam với hệ sinh thái gồm các trung tâm thương mại, đại siêu thị, siêu thị và chuỗi cửa hàng chuyên doanh. Doanh nghiệp hiện vận hành nhiều thương hiệu quen thuộc như GO!, Tops Market, mini go!, Lan Chi Mart, Supersports, Kubo,...cùng nhiều mô hình bán lẻ khác trên cả nước. Với kinh nghiệm phát triển và vận hành các tổ hợp thương mại hiện đại, Central Retail Việt Nam đã trở thành đối tác của nhiều địa phương và các dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường bán lẻ hiện đại.

Đại điện Flamingo Holdings và Central Retail Việt Nam thực hiện nghi lễ ký kết.

Theo các chuyên gia quy hoạch đô thị, trung tâm thương mại ngày nay không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm mà còn giữ vai trò là hạt nhân tạo sức sống cho khu đô thị. Sự hiện diện của các tổ hợp thương mại quy mô lớn góp phần gia tăng mật độ hoạt động dịch vụ, hình thành các không gian giao lưu cộng đồng, thu hút dòng khách và tạo thêm động lực phát triển kinh tế cho khu vực. Vì vậy, nhiều chủ đầu tư đã lựa chọn hợp tác với các đơn vị bán lẻ chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn đầu để bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch và vận hành.

Được phát triển theo định hướng đô thị tích hợp, Flamingo Cổ Loa hướng tới hình thành hệ sinh thái đa chức năng gồm nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi giải trí và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Trong tổng thể đó, trung tâm thương mại được kỳ vọng sẽ trở thành điểm kết nối các hoạt động mua sắm, ẩm thực, giải trí và trải nghiệm, góp phần hoàn thiện chất lượng sống cho cư dân cũng như gia tăng sức hấp dẫn của dự án.

Phối cảnh minh họa trung tâm thương mại tại Flamingo Cổ Loa.

Việc Flamingo Holdings lựa chọn Central Retail Việt Nam để cùng nghiên cứu phát triển trung tâm thương mại cho thấy định hướng hợp tác với các đối tác có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm vận hành thực tiễn. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản cao cấp của Flamingo Holdings và năng lực vận hành hệ thống bán lẻ của Central Retail Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng cho một mô hình thương mại phù hợp với định hướng phát triển của Flamingo Cổ Loa cũng như nhu cầu của thị trường trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản chuyển dịch từ cạnh tranh về sản phẩm sang cạnh tranh bằng chất lượng hệ sinh thái và khả năng vận hành, sự đồng hành giữa các nhà phát triển đô thị với những thương hiệu bán lẻ lớn được xem là xu hướng tất yếu. Biên bản ghi nhớ giữa Flamingo Holdings và Central Retail Việt Nam vì thế không chỉ đánh dấu sự khởi đầu của một dự án hợp tác, mà còn phản ánh định hướng phát triển các khu đô thị tích hợp, nơi giá trị bất động sản được bồi đắp từ hệ thống tiện ích, dịch vụ và những trải nghiệm sống bền vững dành cho cộng đồng cư dân.