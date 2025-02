Vàng bị bán tháo do nhà đầu tư chốt lời, tuột mốc 2.900 USD/oz

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (14/2), do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư và bất chấp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm. Dù vậy, giá vàng vẫn tăng trong tuần này và ghi nhận những kỷ lục mới trong bối cảnh nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng cao vì các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 45,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 1,56%, còn 2.883,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 88,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX giảm 1,75, đóng cửa ở mức 2.897,4 USD/oz.

Tuần này, giá vàng giao ngay tăng khoảng 0,7%, trong khi giá vàng thế giới quy đổi tăng 1,1 triệu đồng/lượng. Trong 2 tuần đầu tiên của tháng 2, giá vàng thế giới quy đổi tăng 3,5 triệu đồng/lượng.

“Có một số yếu tố kỹ thuật đã gây áp lực giảm lên giá vàng trong phiên này. Việc không tái lập được mức kỷ lục thiết lập vào hôm thứ Ba đặt ra khả năng hình thành một mô hình 2 đỉnh, và nhiều nhà đầu tư đã chốt lời trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần”, Phó chủ tịch Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Cú lao dốc ngày thứ Sáu của giá vàng diễn ra ngay cả khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng giảm - những yếu tố lẽ ra giúp giá vàng đi lên.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm gần 5 điểm cơ bản, về mức 4,478% vào cuối phiên. Cuối tuần trước, lợi suất của kỳ hạn này đạt hơn 4,5%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm gần 0,5%, đóng cửa ở mức 106,79 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 1,15% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Nếu nhìn vào xu hướng tuần, việc giá vàng tăng trong tuần này là một phần kết quả từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD giảm. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng động lực chính cho giá vàng bứt phá trong tuần là nhu cầu phòng ngừa rủi ro.

Tuần này, ông Trump công bố kế hoạch áp thuế quan 25% lên toàn bộ thép và nhôm nhập khẩu, tiếp đến là kế hoạch áp thuế quan đối ứng lên tất cả các quốc gia có đánh thuế quan hàng Mỹ. Việc các thuế quan này mới được công bố chứ chưa được thực thi ngay, nhưng cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về một cuộc chiến thương mại toàn cầu có thể thổi bùng lạm phát và gây suy yếu tăng trưởng kinh tế.

Theo Giám đốc hoạt động Alex Abkarian của công ty Allegiance Gold, giá vàng vẫn đang trong xu hướng tăng nhờ sự hậu thuẫn của nhiều yếu tố gồm thuế quan, lạm phát, đồng USD yếu hơn và nhu cầu nắm giữ vàng dịch chuyển ngày càng nhiều từ vàng chứng chỉ sang vàng vật chất. Hôm thứ Ba, giá vàng giao ngay đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 2.940 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Số liệu thống kê ngày thứ Sáu cho thấy doanh thu bán lẻ tháng 1 của Mỹ giảm 0,9%, mạnh hơn mức dự báo giảm mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới giảm tốc trong quý 1/2025.

Tuy nhiên, trong cuộc điều trần định kỳ về chính sách tiền tệ trước Quốc hội Mỹ trong tuần này, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell khẳng định lại quan điểm không vội hạ lãi suất. Việc lãi suất giữ ở mức cao hơn lâu hơn có thể sẽ không có lợi cho giá của vàng - một tài sản không mang lãi suất.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang kỳ vọng phải đến tháng 9 Fed mới có đợt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay vì lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu cao dai dẳng, chưa kể thuế quan có thể khiến lạm phát tăng tốc. Hai báo cáo lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này, gồm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) đều nóng hơn dự báo.