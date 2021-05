Vàng giảm theo thế giới, bốc hơi gần 200.000 đồng/lượng

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên đêm qua, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (5/5) sụt gần 200.000 đồng/lượng. Giá USD tự do cũng giảm, trong khi giá USD ngân hàng đi ngang.

Lúc hơn 9h, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 55,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,62 triệu đồng/lượng (bán ra). So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 180.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 55,3 triệu đồng/lượng và 55,65 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn 6 triệu đồng/lượng. Sáng qua, mức chênh dao động từ 6,1-6,2 triệu đồng/lượng.

Do giá vàng trong nước giữ xu hướng tăng-giảm đều chậm hơn giá thế giới, chênh lệch thường kéo giãn khi giá thế giới giảm và thu hẹp khi giá thế giới tăng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, chênh giữa giữa vàng trong nước với quốc tế chủ yếu dao động quanh ngưỡng 6 triệu đồng/lượng.

Trong quý 1, mức chênh lệch giá vàng trong nước-thế giới có lúc lên gần 9 triệu đồng/lượng.

Ở các thị trường vàng lớn trong khu vực, mức chênh giá vàng trong nước-quốc tế thấp hơn nhiều. Tại Trung Quốc, giá vàng bán lẻ trong tuần trước cao hơn giá quốc tế khoảng 10 USD/oz, theo hãng tin Reuters, tương đương chênh khoảng 280.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác giảm 200.000-300.000 đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quý có giá 51,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 52,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm giá 210.000 đồng/lượng, còn 51,98 triệu đồng/lượng và 52,58 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á lúc hơn 9h theo giờ Việt Nam đứng ở 1.780,4 USD/oz, tăng 0,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York. Mức giá này tương đương khoảng 49,65 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD bán ra tại Ngân hàng Vietcombank và chưa tính các chi phí liên quan.

Trong phiên Mỹ ngày 4/5, giá vàng giao ngay giảm 13,9 USD/oz, tương đương sụt gần 0,8%, còn 1.780 USD/oz. Trước đó, giá vàng đã tăng 1,4% trong phiên ngày 3/5.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading View.

Vàng sụt giá sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen nói rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải nâng lãi suất để ngăn nền kinh tế tăng trưởng quá nóng.

“Có thể lãi suất sẽ phải tăng ở một mức độ nào đó để đảm bảo rằng nền kinh tế của chúng ta không quá nóng, cho dù mức tăng tiêu dùng là tương đối nhỏ so với quy mô của nền kinh tế”, bà Yellen nói tại một diễn đàn trực tuyến do The Atlantic tổ chức.

Vàng - một tài sản không mang lãi suất - thường mất giá trong môi trường lãi suất tăng, và ngược lại. Ngoài ra, đồng USD cũng tăng giá sau khi bà Yellen có phát biểu nói trên, tạo thêm áp lực giảm giá đối với kim loại quý này.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD kết thúc phiên giao dịch với mức tăng 0,4%, đạt 91,27 điểm.

Theo ông Chintan Karrnani, Giám đốc nghiên cứu thuộc Insignia Consultants, cho tới tuần trước, Chủ tịch Fed Jerome Powell “đã dập tắt mọi kỳ vọng về lãi suất sớm tăng”, nhưng bà Yellen có vẻ nhưng đang chuẩn bị tâm lý cho thị trường về một đợt tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 6 nếu kinh tế Mỹ tiếp tục phục hồi khả quan trong tháng 5.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.590 đồng (mua vào) và 23.640 đồng (bán ra), giảm 10 đồng/USD so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết không thay đổi so với hôm qua, giữ ở 22.970 đồng và 23.150 đồng, tương ứng giá mua và bán.