Vàng tụt giá trong lúc nhà đầu tư băn khoăn về chính sách của Fed

Giá vàng thế giới giảm dưới sức ép từ đồng USD mạnh lên, trong bối cảnh nhà đầu tư đánh giá về đường đi lãi suất sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau những phát biểu cứng rắn gần đây của các nhà hoạch định chính sách Fed. Giá vàng miếng trong nước sáng nay có nơi giảm dưới 67 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 10h, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.951,2 USD/oz, giảm 0,6 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại New York - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương 55,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,42 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,98 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 130.000 đồng/lượng và 120.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Rồng Thăng Long có giá 55,93 triệu đồng/lượng và 56,78 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,4 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 11,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá sản phẩm vàng 999,9 khác cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Trong phiên Mỹ ngày thứ Hai, giá vàng giao ngay giảm 7,4 USD/oz, tương đương giảm gần 0,4%, còn 1.951,8 USD/oz.

Đồng USD tăng giá so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác, gây áp lực giảm giá lên kim loại quý. Chỉ số Dollar Index sáng nay dao động quanh mốc 102,5 điểm, từ mức 102,3 điểm vào sáng hôm qua.

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần trước, khi Fed tạm dừng tăng lãi suất sau 10 lần nâng liên tiếp, các quan chức ngân hàng trung ương này tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn. Điều này phản ánh lập trường của Fed là còn phải tăng lãi suất để chống lạm phát. Theo dự kiến của Fed, sẽ có thêm hai đợt tăng lãi suất trong năm nay, mỗi lần tăng 0,25 điểm phần trăm.

Các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 72% Fed nâng lãi suất vào tháng 7 - theo dữ liệu từ CME Group.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá vàng thế giới hiện tăng khoảng 6%. Đơn vị: USD/oz.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên việc Fed tăng lãi suất tạo ra môi trường bất lợi cho giá vàng. Ngoài ra, sự cứng rắn của Fed còn hỗ trợ cho tỷ giá đồng USD, tạo ra sức ép mất giá đối với vàng vì vàng được định giá bằng đồng bạc xanh.

Dù vậy, việc Fed tạm dừng tăng lãi suất và đang tiến gần tới hồi kết của chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ cũng giúp cho vàng hạn chế rủi ro rơi sâu hơn.

“Giá vàng đã trải qua phần lớn thời gian của tháng 6 trong vùng giá 1.935-1.970 USD/oz. Chưa có một ‘chất xúc tác’ cụ thể nào cho giá vàng ở thời điểm này, nên giá vàng trước mắt sẽ còn giằng co và chưa có sự chuyển biến rõ rệt”, nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của City Index nhận định.

Giới đầu tư hiện đang chờ cuộc điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Quốc hội Mỹ vào ngày thứ Tư và thứ Năm tuần này. Điều được mong đợi là những tín hiệu cụ thể hơn của người đứng đầu ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới về đường đi của lãi suất trong thời gian tới.

“Trong ngắn hạn, khả năng có thêm 1-2 đợt tăng lãi suất nữa của Fed có thể làm suy yếu sức hấp dẫn của vàng, nhưng nếu nhìn xa hơn, Fed đang tiến gần tới chấm dứt chu kỳ thắt chặt rồi”, chiến lược gia Christopher Wong của OCBC nhận định.

Báo giá USD tại Vietcombank sáng nay là 23.360 đồng (mua vào) và 23.700 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.