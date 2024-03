Vàng tụt giá vì đồng USD mạnh lên

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu vì đồng USD tăng giá, nhưng vẫn hoàn tất một tuần tăng với kỷ lục mới được thiết lập nhờ kế hoạch cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Trong nước, giá vàng miếng nhiều nơi về dưới 80 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn cũng không giữ được mốc 70 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 9h sáng nay (23/3), Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 77,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 79,7 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Vàng nhẫn tròn Phú Quý 999,9 có giá 68,3 triệu đồng/lượng và 69,6 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán, giảm 300.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng.

Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá nhẫn tròn Rồng Thăng Long 999,9 ở mức 68,33 triệu đồng/lượng và 69,63 triệu đồng/lượng, giảm 550.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 78 triệu đồng/lượng và 80,3 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn SJC có giá mua vào là 67,8 triệu đồng/lượng và bán ra là 69,1-69,2 triệu đồng/lượng tuỳ trọng lượng sản phẩm.

Tại thị trường New York phiên ngày thứ Sáu, giá vàng giao ngay đóng cửa giảm 16 USD/oz so với phiên ngày thứ Năm, tương đương giảm hơn 0,7%, chốt ở mức 2.165,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Mức giá này tương đương khoảng 65,1 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Đồng USD tiếp tục tăng giá, gây áp lực mất giá lên vàng. Phiên ngày thứ Sáu, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đạt mức cao nhất hơn 1 tháng. Chốt phiên, chỉ số đạt hơn 104,4 điểm, tăng gần 1% so với phiên trước.

Cả tuần, chỉ số tăng gần 1%. Vàng được định giá bằng USD, nên thường giảm giá khi giá USD tăng và ngược lại.

So với mức chốt của tuần trước, mức giá đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tuần này của giá vàng tăng nhẹ. Hôm thứ Năm, giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại trên 2.200 USD/oz. Động lực tăng giá vàng tuần này là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên dự báo có 3 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

“Chừng nào lãi suất còn giảm, các ngân hàng trung ương còn tiếp tục mua vàng, nhà đầu tư cá nhân còn mua vàng… sự điều chỉnh của giá vàng sẽ chỉ ở mức độ hạn chế”, chiến lược gia trưởng Philip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định.

Ông Streible nói thêm rằng giá vàng cần giữ được ngưỡng hỗ trợ 2.150-2.145 USD/oz để duy trì xung lực tăng.

Các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 76% Fed giảm lãi suất vào tháng 6 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn CME. Trước cuộc họp của Fed, khả năng này là 65%.

Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu Bank of America Global Research, dòng vốn đầu tư chảy vào vàng trong tuần tính đến ngày thứ Tư tuần này đạt mức cao nhất trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, thị trường vàng vật chất ở Ấn Độ trầm lắng trong tuần này do giá vàng tăng cao khiến nhu cầu mua nữ trang suy yếu. Trái lại, nhu cầu vàng vật chất ở Trung Quốc - nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới - vẫn giữ ở mức cao, hãng tin Reuters cho hay.

Quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng trong trong phiên ngày thứ Sáu, sau chuỗi phiên mua ròng liên tiếp từ đầu tuần. Xả 3,2 tấn vàng, quỹ hiện còn nắm 835,3 tấn vàng. Tính cả tuần, quỹ mua ròng gần 18 tấn vàng.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 24.580 đồng (mua vào) và 24.950 đồng (bán ra), tăng 60 đồng ở mỗi đầu giá trong tuần này.