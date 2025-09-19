VCF trả cổ tức 480% bằng tiền, công ty mẹ sắp nhận hơn 1.260 tỷ đồng

Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 8/10.

Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Theo đó, VCF thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức 2024 bằng tiền tỷ lệ 480%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 48.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 8/10.

Như vậy, với hơn 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng trả cổ tức.

Trước đó, căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/7/2025 (ngày chốt danh sách: 25/7/2025). VCF có tổng cộng 538 cổ đông - trong đó: 01 cổ đông lớn nắm giữ 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 537 cổ đông còn lại nắm giữ 1,21% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Do đó, VCF không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm báo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện công ty mẹ của VCF là Công ty TNHH MTV Masan Beverage đang sở hữu 26.257.975 cổ phiếu, chiếm 98,79% tại VCF, dự kiến sẽ nhận về khoảng 1.260 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã kiểm soát, Vinacafé Biên Hòa ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 (1.062 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 249 tỷ đồng, tăng 33% (gần 187 tỷ). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ hơn 1.385 tỷ đồng lên gần 1.635 tỷ đồng.

Năm 2025, VCF lên kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản. Cụ thể: Kịch bản thứ là doanh thu thuần thấp là 2.700 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 470 tỷ. Kịch bản thứ 2, là doanh thu thuần cao đạt 2.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 480% (1 cổ phiếu được nhận 48.000 đồng/cổ phiếu).

Như vậy, so với kế hoạch thấp, công ty thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 53% mục tiêu lợi nhuận.

Được biết, thực hiện chủ trương di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Đề án chuyển đổi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024, cổ đông công ty đã phê duyệt cho công ty tiến hành di dời toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh về địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai và việc di dời này không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty.