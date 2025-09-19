Thứ Sáu, 19/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

VCF trả cổ tức 480% bằng tiền, công ty mẹ sắp nhận hơn 1.260 tỷ đồng

Hoài An

19/09/2025, 09:31

Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 8/10.

Sơ đồ giá cổ phiếu VCF trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCF trên TradingView.

Công ty Cổ phần VINACAFÉ Biên Hòa (mã VCF-HOSE) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Theo đó, VCF thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức 2024 bằng tiền tỷ lệ 480%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 48.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và ngày thanh toán dự kiến là ngày 8/10.

Như vậy, với hơn 26,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến chi khoảng 1.300 tỷ đồng trả cổ tức.

Trước đó, căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/7/2025 (ngày chốt danh sách: 25/7/2025). VCF có tổng cộng 538 cổ đông - trong đó: 01 cổ đông lớn nắm giữ 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết và 537 cổ đông còn lại nắm giữ 1,21% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Do đó, VCF không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15, cụ thể: không đảm báo có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Hiện công ty mẹ của VCF là Công ty TNHH MTV Masan Beverage đang sở hữu 26.257.975 cổ phiếu, chiếm 98,79% tại VCF, dự kiến sẽ nhận về khoảng 1.260 tỷ đồng tiền cổ tức trong đợt này.

Theo báo cáo tài chính bán niên đã kiểm soát, Vinacafé Biên Hòa ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.308 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2024 (1.062 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 249 tỷ đồng, tăng 33% (gần 187 tỷ). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng mạnh từ hơn 1.385 tỷ đồng lên gần 1.635 tỷ đồng.

Năm 2025, VCF lên kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản. Cụ thể: Kịch bản thứ là doanh thu thuần thấp là 2.700 tỷ, lợi nhuận sau thuế là 470 tỷ. Kịch bản thứ 2, là doanh thu thuần cao đạt 2.950 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 516 tỷ đồng và chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 480% (1 cổ phiếu được nhận 48.000 đồng/cổ phiếu).

Như vậy, so với kế hoạch thấp, công ty thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 53% mục tiêu lợi nhuận.

Được biết, thực hiện chủ trương di dời của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện Đề án chuyển đổi Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 thành Khu đô thị thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường theo Quyết định số 324/QĐ-UBND ngày 05/02/2024, cổ đông công ty đã phê duyệt cho công ty tiến hành di dời toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh về địa chỉ: Lô đất số C.I.III - 3+5+7, Khu Công nghiệp Long Thành, xã An Phước, tỉnh Đồng Nai và việc di dời này không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty.

VCF không còn đáp ứng chuẩn công ty đại chúng

08:59, 04/08/2025

VCF lên kế hoạch trả cổ tức 2024 tới 48.000 đồng/cổ phiếu

18:55, 27/03/2025

9 tháng, VCF lãi hơn 414 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ

10:28, 31/10/2019

9 tháng, VCF lãi hơn 414 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ

Từ khóa:

chi cổ tức năm 2024 khủng chứng khoán Công ty mẹ Masan Beverage VCF

Đọc thêm

FPTS vẫn chưa bán được cổ phiếu MSH

FPTS đăng ký bán 1.196.035 cổ phiếu MSH trong thời gian từ ngày 18/08-16/09, nhưng không bán được bất kỳ cổ phiếu nào do giá thị trường không phù hợp.

Cổ đông BCM không thông qua kế hoạch đấu giá công khai 150 triệu cổ phiếu trên HOSE

Chỉ có 128 phiếu đại diện 2,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và 6 phiếu đại diện 95,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã không có ý kiến. Như vậy, tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng đã không được thông qua.

Chậm nộp báo cáo tài chính bán niên soát xét, cổ phiếu VMD bị đưa vào diện cảnh báo

HOSE thông báo đưa cổ phiếu VMD vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9/2025 nguyên nhân là do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 quá 15 ngày so với thời hạn quy định

Quỹ ngoại Dragon Capital vừa bán ra hơn 3 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn tại MWG

Quỹ ngoại Dragon Capital thông qua các quỹ thành viên bán 3,264 triệu cổ phiếu MWG vào phiên ngày 12/9.

Vi phạm quy định về các khoản vay, GDT bị phạt tiền

Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023, 2024 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024 và các hợp đồng cho vay, trong năm 2023 và 2024, công ty cung cấp khoản vay cho cổ đông, đồng thời là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh] Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Thụy Điển

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam tại Geneva

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi

Kinh tế xanh

2

Thanh Hóa dừng đầu tư dự án giao thông hơn 800 tỷ đồng

Đầu tư

3

Mỹ phẩm chuyển hướng sang bán lẻ tại sân bay

Đẹp +

4

Quảng Ninh điều chỉnh giảm vốn dự án đường tỉnh 342 từ 3.695 tỷ xuống còn 415 tỷ đồng

Đầu tư

5

Việt Nam sẵn sàng mở rộng không gian hợp tác với nhà đầu tư Italia

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy