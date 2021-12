Về “máng cũ”, VN-Index chạm 1400 trước khi hồi lại

Những nỗ lực ngược dòng của VIC, VHM trong phiên chiều nay chính là một rủi ro lớn, vì khi hai mã này bị đánh sập, điểm số bốc hơi khủng khiếp và người cầm cổ tháo chạy “tóe khói”.

Đà giảm phiên chiều được gia tốc ngay từ lúc mở cửa trở lại, bằng nhịp sụt giảm sâu hơn ở nhóm cổ phiếu ngân hàng, cộng với HPG, GAS thậm chí là cả SAB. Từ 2h trở đi, cú đánh quyết định ở VIC, VHM, VCB, MSN đã khiến VN-Index bốc hơi hơn 42 điểm.

Thay vì giữ nhịp như trong buổi sáng, phiên chiều các blue-chips đã tạo cơn hoảng loạn. Thực tế đây cũng là diễn biến do sức ép bán ra ngày càng lớn. Blue-chips VN30 là chốt chặn cuối cùng, còn nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ đã “vỡ trận” từ sớm.

Duy nhất PDR và POW của rổ VN30 là trụ được ở đợt lao dốc mạnh nhất. POW dừng ở tham chiếu còn PDR tăng 0,42% lúc thấp nhất. Trong khi đó HDB giảm tới mức sàn.

Nhóm ngân hàng dẫn đầu đà lao dốc đến 2h chiều, với hàng loạt mã giảm cực mạnh. Trong khi đó VIC đến 2h vẫn còn tăng 1,04%, VHM tăng 0,5%, MSN tăng 0,13%, VNM tăng 0,58%, VCB mới giảm 0,2%. Những trụ này tưởng như sẽ giữ nhịp, hạn chế mức giảm của VN-Index lúc đó khoảng 1,7%. Tuy nhiên cú sập mạnh trong khoảng 25 phút sau đó khiến thị trường “vỡ trận” hoàn toàn.

VIC có cú rơi cực nhanh xuống 103.600 đồng, tức là giảm 1,8% so với tham chiếu, còn trong một nhịp 20 phút này giảm hơn 3%. VHM sập xuống 79.400 đồng, giảm 1% so với tham chiếu. MSN về giá 145.000 đồng, giảm 3,97%. VCB trong 24 phút giảm 2,44%....

Vài phút cuối phiên cũng chính các trụ này hồi lại khá nhanh, tạo nên một cú nảy chớp nhoáng. VCB đột ngột hồi lên giá 99.000 đồng, tức là lại tăng hơn 1% so với tham chiếu. VIC nhảy trở lại 106.500 đồng, bật lên 0,95% so với tham chiếu. VHM lên 80.300 đồng, cũng tăng lại qua tham chiếu... Từ mức giảm hơn 42 điểm, VN-Index co lại còn giảm hơn 25 điểm. Tuy nhiên đóng cửa VCB, VHM lại tụt giá đỏ, khiến chỉ số giảm chung cuộc 29,74 điểm tương đương 2,06%.

Dù thị trường có nhịp nảy lên nhưng về cơ bản cổ phiếu vẫn giảm rất nhiều. Độ rộng cuối ngày trên HoSE chỉ là 54 mã tăng/420 mã giảm, trong đó 59 mã giảm sàn. VN30 vẫn có 5 mã tăng/22 mã giảm, chỉ số mất 1,53%. Số đóng cửa trên tham chiếu là PDR, POW, SSI, VIC và VJC.

VIC hồi lại là lý do chính giúp VN-Index có một nhịp “rút chân” cuối phiên.

Giảm thêm thảm nhất dĩ nhiên là các cổ phiếu vừa và nhỏ. Chỉ số smallcap giảm 3,64% với 30 mã giảm sàn. Midcap giảm 3,92% với 10 mã sàn. Nếu tính chung cả HNX, hai sàn niêm yết phiên này có 91 mã giảm hết biên độ, UpCoM có 10 mã.

Cũng giống hôm thứ Sáu tuần trước, khi áp lực bán dâng cao, phiên chiều đã có thanh khoản vượt buổi sáng. Chiều nay hai sàn niêm yết giao dịch tăng 8% so với buổi sáng, đạt 17.463 tỷ đồng. Dĩ nhiên với đà giảm giá quá mạnh như vậy thì thanh khoản cao là tín hiệu của hoạt động bán tháo.

VN-Index bị các mã blue-chips đồng loạt giảm ép xuống mức thấp nhất 1.400,87 điểm chiều nay, trước khi một số mã lớn kéo ngược lên. Biên độ hồi giá khá lớn, nhưng chủ đạo là VIC, MSN nảy trở lại.

Nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng nhẹ ở HoSE hôm nay khoảng 309 tỷ đồng. Ba mã đáng chú ý nhất là VHM với 176,9 tỷ, SSI với 128 tỷ và VNM với 76 tỷ. Phía bán lớn nhất là DXG vơi s64 tỷ, HDB với 46 tỷ và VIC hơn 40 tỷ đồng.

Như vậy thị trường đã có hai phiên biến động cực mạnh gần giống với nhịp giảm các phiên 20 và 23/8 vừa qua. Lực cầu bắt đáy xuất hiện và chỉ số dừng ở 1.400 điểm. Tuy vậy lúc này không giống hồi tháng 8, vì các yếu tố bên ngoài kém thuận lợi hơn. Dù vậy dòng tiền bắt đáy vẫn xuất hiện, chỉ là chưa có tính chủ động nâng giá.