Versace trình làng bộ sưu tập mới cùng “yêu nữ hàng hiệu” Anne Hathaway

Trong hơn bốn thập kỷ, Versace đã là một trong những thương hiệu cao cấp mang tính biểu tượng nhất trong lĩnh vực thời trang. Tất cả sản phẩm của hãng đều được công chúng đón nhận nồng nhiệt, từ những người nội trợ ở nhà cho tới các nhân vật nổi tiếng toàn cầu. Những người khoác lên mình trang phục của Versace đều cảm thấy bản thân thực sự quyến rũ và mạnh mẽ. Có cái gì đó bên trong con người họ được bộc lộ, thôi thúc thể hiện và biểu đạt nó trước công chúng. Và đó là điều không phải hãng thời trang nào cũng làm được.

Mặc dù năm vừa qua giá thực phẩm, xăng dầu, cước di chuyển tăng vọt dưới tác động của lạm phát nhưng điều này không ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của giới siêu giàu. Cụ thể, doanh số bán hàng vẫn được thúc đẩy mạnh mẽ, những công ty chuyên ra mắt sản phẩm cho tầng lớp thượng lưu đều ghi nhận lợi nhuận ở mức tăng, theo CNBC. Theo đó, tại Versace, doanh thu hàng quý đã tăng gần 30% so với một năm trước đó, lên 275 triệu USD, nếu không tính đến các biến động tiền tệ.

Điển hình so với quý đầu năm 2021, doanh số bán các thiết kế cổ điển của Versace vào đầu năm 2022 tăng gấp đôi. Nhu cầu tăng mạnh với các sản phẩm Versace của những năm 1990, 2000, tăng 206% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm bán chạy nhất là những mẫu váy cổ điển. Doanh số của chúng tăng hơn 4 lần trong năm ngoái. Quần áo in logo thương hiệu tăng 259%. Các công cụ tìm kiếm cho biết lượt tìm kiếm cụm từ "váy cổ điển Versace" tăng gấp 6 lần so với một năm trước.

Theo Noelle Sciacca, giám đốc cấp cao của The RealReal phụ trách mảng thời trang nữ, khách hàng với đa dạng nhóm tuổi bị thu hút bởi Versace. Cô nói: "Những người thuộc Millennials - thế hệ lớn lên cùng Versace - đang săn lùng các thiết kế cổ điển. Đồng thời, Gen Z và nhóm thuộc thế hệ Millennials trẻ tuổi tiếp xúc với Versace thông qua người nổi tiếng như Bella Hadid và Lizzo".

Chính vì nhu cầu của thị trường, Versace không còn muốn được mệnh danh là thương hiệu thời trang thảm đỏ. Bên cạnh những bộ cánh xa xỉ, lấp lánh được nhiều người nổi tiếng diện trong các lễ trao giải danh giá như Oscar hay Grammy, Giám đốc sáng tạo Donatella Versace mong muốn phát triển bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tủ quần áo hàng ngày của phụ nữ.

Điểm nhấn trung tâm của bộ sưu tập Versace Icons là chiếc áo Corset định hình tạo nên dáng đồng hồ cát đặc trưng của nhà Versace. Những điểm nhấn khác trong bộ sưu tập bao gồm bộ suit Donatella Versace “DV” đen với chất vải Grain de Poudre – trang phục yêu thích của Donatella Versace; Váy Jersey đen với phần logo Medusa ’95 trên phần dây áo, lấy cảm hứng bộ sưu tập Mùa Xuân Atelier Versace năm 1995; Áo Corset được định hình, phối kèm với quần jeans hoặc mặc lót trong các trang phục khác; Áo blazer với chất da mềm; Túi Mini “Greca Goddess” tối giản với khoá hoạ tiết hình học…

Donatella Versace chia sẻ: “Những món đồ thiết yếu trong tủ quần áo sang trọng này phù hợp hoàn hảo và thể hiện sự đơn giản đẹp đẽ và mạnh mẽ trong đường nét của Versace. Những người phụ nữ đa tài và đầy cảm hứng mặc trang phục của chúng tôi nói về cách Versace khiến họ cảm thấy được quan tâm, tự tin và lộng lẫy. Đó là những gì mà một biểu tượng (Icon) nên cảm thấy. Tôi sẽ mặc toàn bộ trang phục trong bộ sưu tập này như cách tôi đã mặc những bộ trang phục cùng phong cách này trong vài thập niên vừa qua”.

Trong chiến dịch này, Anne Hathaway đã xuất hiện trước công chúng trong chiếc áo ngực cách điệu cùng quần jean, váy đen 2 dây lấy cảm hứng từ bộ sưu tập mùa xuân năm 1996 của nhãn hàng. Anne cũng diện một bộ vest đen tối giản với hàng khuy tròn. Theo Giám đốc sáng tạo Donatella Versace, nữ minh tinh luôn ưa chuộng những thiết kế đơn giản, dễ phối, khó lỗi mốt. Tuy nhiên, các sản phẩm được thực hiện riêng cho biểu tượng thời trang này phải đảm bảo độ vừa vặn và sự chỉn chu tới từng đường cắt may. Đây cũng là áp lực đối với nhà mốt Versace.

Trước khi chính thức bắt tay với Versace, Hathaway đã nhiều lần gây chú ý khi diện trang phục của nhà mốt này trên thảm đỏ. Tại Critics' Choice Awards 2020, cô chọn chiếc váy sequin lấp lánh của Atelier Versace sau khi sinh đứa con thứ 2. Gần đây, ngôi sao cũng xuất hiện trên thảm đỏ và hàng ghế đầu show thời trang mùa Thu 2023 của Versace tại Los Angeles (Mỹ). Cô mặc một chiếc váy đen bóng và platform boots được thiết kế riêng bởi Donatella.

Trong bộ phim làm nên tên tuổi của mình, Yêu nữ thích hàng hiệu - bộ phim điện ảnh nổi tiếng của Mỹ, được sản xuất vào năm 2006, Anne Hathaway được cho là luôn diện trang phục của Prada (Devil wears Prada), nhưng khi được hỏi về những món đồ thời trang không thể thiếu trong tủ quần áo, Anne bắt đầu miêu tả một chiếc quần dài đen. Diễn viên khẳng định quần đen, áo khoác đen và platform boots là sự lựa chọn của cô khi ra đường hàng ngày.

Nhận xét về bộ sưu tập Versace Icons và chiến dịch Versace kết hợp với các biểu tượng thời trang, Anne Hathaway cho rằng các thiết kế này thể hiện sự thanh lịch, có sức sống vượt thời gian. Cô cũng háo hức khi được “chọn mặt gửi vàng”, chính thức trở thành “người phụ nữ của Versace”. “Với tôi, bộ sưu tập Versace Icons là sự sang trọng vượt thời trang với điểm nhấn đặc trưng của Versace. Tôi rất tự hào về những hình ảnh này dường như đại diện cho tầm nhìn về sự trao quyền của Donatella”, Anne Hathaway chia sẻ.

Anne Hathaway luôn xây dựng hình tượng một nghệ sĩ chân chính, có trách nhiệm với cộng đồng. Với tư cách đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc, cô sử dụng mạng xã hội với mục đích nâng cao nhận thức công chúng về các vấn đề trong xã hội. Đó là lý do nữ diễn viên hoàn toàn chinh phục nhà thiết kế Donatella Versace, trở thành biểu tượng thời trang đầu tiên kết hợp với thương hiệu ra mắt bộ sưu tập riêng. Các thiết kế chính thức đã được giới thiệu đến công chúng từ ngày 3/4.