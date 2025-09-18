Vi phạm quy định về các khoản vay, GDT bị phạt tiền

Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023, 2024 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024 và các hợp đồng cho vay, trong năm 2023 và 2024, công ty cung cấp khoản vay cho cổ đông, đồng thời là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) với số tiền phạt là 202,5 triệu đồng.

Theo đó, mức phạt nặng nhất là 137,500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ - CP (Nghị định số 128/2021/NĐ - CP).

Tiếp theo là mức phạt 65 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP).

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023, Công văn số 37 - 24/CBTT - ĐT ngày 27/3/2024 thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01 - 25/NQ - ĐT ngày 16/01/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét, GDT ghi nhận doanh thu tăng giảm 16,2 tỷ còn hơn 141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 9,2 tỷ lên gần 32 tỷ đồng.



GDT cho biết doanh thu giảm do sức mua thị trường nội địa yếu. Ngoài ra, công ty có chia sẻ khó khăn cho khách hàng do tỷ giá USD tăng; Lợi nhuận sau thuế tăng nhiều do tiếp tục cải thiện năng suất lao động, tăng sáng kiến, cải tiến, tiết giảm nhân sự nhưng giữ vững chất lượng, tận dụng nguyên liệu hiệu quả, giảm thiểu tồn kho, kiểm soát đầu vào sát với từng đơn hàng, tinh gọn nhân sự, giảm chi phí vận hành và quản trị.

Mới đây, bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua thỏa thuận 800.921 cổ phiếu từ mẹ ruột là bà Hà Thị Huệ, từ ngày 19/9 đến ngày 17/10/2025. Nếu thành công, bà Liễu sẽ tăng tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch lên 6.175.069 cổ phiếu, chiếm 25,03%.

Hiện hai em bà Liễu là bà Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đang sở hữu 651.176 cổ phiếu, chiếm 2,64% và bà Lê Hồng Thành - Thành viên Hội đồng Quản trị đang sở hữu 734.023 cổ phiếu, chiếm 2,98% và những thành viên khác đang sở hữu tổng cộng 9.121.392 cổ phiếu, chiếm 36,97% vốn GDT.