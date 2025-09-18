Thứ Năm, 18/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Vi phạm quy định về các khoản vay, GDT bị phạt tiền

Hà Anh

18/09/2025, 09:10

Theo báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023, 2024 được kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024 và các hợp đồng cho vay, trong năm 2023 và 2024, công ty cung cấp khoản vay cho cổ đông, đồng thời là người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ công ty.

Sơ đồ giá cổ phiếu GDT trên TradingView.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) với số tiền phạt là 202,5 triệu đồng.

Theo đó, mức phạt nặng nhất là 137,500.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp, người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ - CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ - CP (Nghị định số 128/2021/NĐ - CP).

Tiếp theo là mức phạt 65 triệu đồng với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ - CP).

Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 năm 2023, Công văn số 37 - 24/CBTT - ĐT ngày 27/3/2024 thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01 - 25/NQ - ĐT ngày 16/01/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động công ty).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét, GDT ghi nhận doanh thu tăng giảm 16,2 tỷ còn hơn 141 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 9,2 tỷ lên gần 32 tỷ đồng. 

GDT cho biết doanh thu giảm do sức mua thị trường nội địa yếu. Ngoài ra, công ty có chia sẻ khó khăn cho khách hàng do tỷ giá USD tăng; Lợi nhuận sau thuế tăng nhiều do tiếp tục cải thiện năng suất lao động, tăng sáng kiến, cải tiến, tiết giảm nhân sự nhưng giữ vững chất lượng, tận dụng nguyên liệu hiệu quả, giảm thiểu tồn kho, kiểm soát đầu vào sát với từng đơn hàng, tinh gọn nhân sự, giảm chi phí vận hành và quản trị.

Mới đây, bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua thỏa thuận 800.921 cổ phiếu từ mẹ ruột là bà Hà Thị Huệ, từ ngày 19/9 đến ngày 17/10/2025. Nếu thành công, bà Liễu sẽ tăng tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch lên 6.175.069 cổ phiếu, chiếm 25,03%.

Hiện hai em bà Liễu là bà Lê Hồng Thắng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị đang sở hữu 651.176 cổ phiếu, chiếm 2,64% và bà Lê Hồng Thành - Thành viên Hội đồng Quản trị đang sở hữu 734.023 cổ phiếu, chiếm 2,98% và những thành viên khác đang sở hữu tổng cộng 9.121.392 cổ phiếu, chiếm 36,97% vốn GDT.

Vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, CKG bị phạt nặng

09:13, 20/08/2025

TIS bị phạt và truy thu tới 225,5 tỷ đồng vi phạm hành chính

09:09, 23/07/2025

Vi phạm về thuế, Chứng khoán APG bị phạt hơn 25,4 tỷ đồng

07:33, 16/07/2025

Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE sớm nhất vào tháng 12/2025

Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE sớm nhất vào tháng 12/2025

Dự kiến HPA sẽ chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên góp vốn vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – HOSE) vừa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án số 1 thuộc Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn, nâng tổng vốn đầu tư từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng...

VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Hội đồng Quản trị VHC thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/9/2025, ngày thực hiện chi trả dự kiến 15/10/2025.

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.

TDG chưa thể thu xếp tiền trả lãi lô trái phiếu TDGH2427001

Theo dữ liệu trên HNX, TDG cho biết chưa thể thu xếp vốn để thanh toán hơn 6,3 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu TDGH2427001.

