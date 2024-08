Vì sao "du lịch không cồn" ngày càng trở nên phổ biến?

Viết trên Gentleman’s Journal, tác giả Archie Rutland nói rằng động lực thúc đẩy doanh số bia không cồn là những người thuộc Gen Z, ngay sau là thế hệ Millennials (Gen Y), rành về công nghệ và có ý thức về sức khỏe hơn. Với mạng xã hội, những người tiêu dùng trẻ nhận thức hơn về tác động tiêu cực đến thể chất và tinh thần khi tiêu thụ bia rượu quá mức.

Từ đó, những ngành dịch vụ cũng thay đổi để đáp ứng với nhu cầu dùng bia rượu không cồn ngày càng tăng. Theo Expedia, xu hướng du lịch mới nổi trong năm 2024 là “Dry Tripping”, với du khách tìm đến những khách sạn và resort phục vụ những loại đồ uống không cồn. Khảo sát của Expedia cho biết hơn 50% khách du lịch nói rằng họ muốn ở khách sạn dễ tìm đến những đồ uống không cồn. 25% người nói rằng lý do hạn chế bia rượu khi đi du lịch là để giữ cho sức khỏe và tinh thần thoải mái.

Trong khi đó, chuyên mục Du lịch của trang CNBC mới đây cho biết các cuộc trò chuyện trên mạng xã hội về các chủ đề như “chuyến đi không rượu bia”, “du lịch tỉnh táo” và “kỳ nghỉ không rượu bia” đang gia tăng 205% trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), YouTube, Reddit và Tumblr trong 6 tháng qua, theo Công ty theo dõi xu hướng mạng xã hội Sprout Social. Ngoài ra, số lượng người đăng bài về xu hướng này tăng 186%, kéo theo lượt tương tác, thảo luận tăng gần gấp đôi trong thời gian này.

Thống kê trên nền tảng TikTok cho thấy xu hướng "du lịch tỉnh táo" được người khá nhiều người thảo luận. Các cuộc trò chuyện đạt đỉnh vào tháng 6 vừa qua khi bắt đầu mùa du lịch hè, chủ yếu từ người dùng mạng xã hội ở Mỹ, Vương quốc Anh, Canada, Nam Phi và Australia.

John Holmes, Giáo sư về chính sách rượu tại Đại học Sheffield (Anh), nhận định ngày càng nhiều người trưởng thành trên khắp thế giới muốn tìm hiểu, trải nghiệm mọi thứ khi còn tỉnh táo. Giáo sư Holmes giải thích: “Có nhiều lý do khiến mọi người muốn uống ít hơn nhưng nhìn chung chúng liên quan đến mối quan tâm về sức khỏe hoặc mong muốn tập trung hơn vào những điều họ quan tâm. Mọi người cảm thấy việc không uống rượu bia giúp họ trải nghiệm những khoảnh khắc quan trọng một cách trọn vẹn hơn”.

Bắt kịp xu hướng này, một số công ty du lịch đã tránh tổ chức hoạt động uống rượu đêm trên bãi biển hay những buổi tối chủ nhật ở quán bar. Công ty lữ hành We Love Lucid được thành lập vào năm 2019 bởi Lauren Burnison, người Anh. Burnison đã từ bỏ rượu vào năm 2016 và ngay sau đó đã đi du lịch nhiều nơi đến những vùng đất trống trải của Mông Cổ và Siberia. Sau khi tới Tây Ban Nha, Burniso quyết định thành lập một công ty du lịch dành cho những người có cùng chí hướng.

“Phần lớn trải nghiệm du lịch không uống rượu của tôi là khiến du khách bước ra khỏi vùng an toàn của họ. Chúng tôi thực hiện những hoạt động như chèo thuyền kayak trên hồ vào buổi tối, vượt thác và lướt ván buồm, cùng với một số hoạt động thoải mái hơn như nấu món tapas hoặc đi bộ đường dài”. Ở các thành phố, thay vì ghé vào các quán bar, cô đưa khách hàng của mình đến các buổi hòa nhạc và buổi biểu diễn ngoài trời. “Chúng tôi chỉ tập trung vào việc tận hưởng niềm vui và tạo ra những kỷ niệm mới khó quên mà không liên quan đến rượu bia”, cô Burniso nói.

Tương tự, bà Darci Murray thành lập công ty du lịch không cồn Hooked vào năm 2021 tại Vancouver, Canada. “Việc không uống rượu giúp chúng tôi sử dụng tất cả các giác quan của mình và có được trải nghiệm du lịch tối ưu. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ ‘du lịch trọn bộ giác quan’ cho hình thức này”, Giám đốc Murray chia sẻ. Công ty này tổ chức các chuyến đi cho du khách từ 40 đến 70 tuổi đến những địa điểm đa dạng như Namibia và Iceland, đưa khách hàng của mình đến mọi nơi, từ các buổi biểu diễn, bảo tàng và lớp học nấu ăn cho đến các buổi trưng bày triển lãm.

Các khách sạn và du thuyền nghỉ dưỡng cũng hưởng ứng xu hướng này. Vào năm 2022, chuỗi khách sạn Hyatt đã triển khai chương trình chỉ phục vụ các loại cocktail không chứa cồn (mocktail) và gợi ý các hoạt động không liên quan đến rượu, bao gồm các cửa hàng sách, bảo tàng và các hoạt động ngoài trời.

Các gói du lịch trọn gói hấp dẫn nhưng Na Uy Cruise Line đã được ghi nhận tại Giải thưởng Vibe Vista năm 2023 nhờ chương trình đồ uống không chứa cồn. Cocktail không chứa chất chống oxy hóa cũng đang được các hãng hàng không như Virgin Atlantic và Emirates cung cấp ở các khoang thương gia.

Theo một nghiên cứu năm 2023 của IWSR Drinks Market Analysis, thị trường toàn cầu về bia, rượu táo, rượu vang không cồn và ít cồn trong năm 2022 đã tăng hơn 7% về số lượng trên 10 thị trường trọng điểm, bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Đức và Australia.

Về điểm đến, theo bảng xếp hạng mới của công ty bảo hiểm InsureMyTrip, có rất nhiều điểm phục vụ cho khách du lịch muốn cắt giảm hoặc không dùng đồ uống có cồn. 6/10 quốc gia trong số đó nằm ở châu Á. Nepal là điểm đến đứng đầu vì có nhiều hoạt động đi bộ đường dài và các kỳ nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe có giá rẻ, trung bình 584 USD cho mỗi kỳ nghỉ (mức giá rẻ nhất theo nghiên cứu của InsureMyTrip).

Maroc xếp hạng số 2, nơi này được thúc đẩy bởi nền văn hóa uống ít rượu của dân số Hồi giáo Sunni. Maroc còn có các công viên quốc gia được đánh giá cao, với nhiều khu vực động vật hoang dã và những chuyến đi bộ tuyệt đẹp để tận hưởng. Costa Rica đứng thứ 3 - quốc gia duy nhất ở Bắc Mỹ lọt vào danh sách top 10. Nơi này tập trung vào du lịch "chữa lành", từ trải nghiệm bãi biển và rừng nhiệt đới đến sức khỏe sinh thái. Đây là điểm đến thu hút du khách muốn cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần.

Tại Đông Nam Á, Bộ Y tế Công cộng và các nhóm vận động hỗ trợ sức khỏe Thái Lan hồi tháng 4 năm nay thậm chí đã kêu gọi tổ chức Tết Songkran không rượu bia để đảm bảo an toàn. Bộ nhấn mạnh lễ hội sẽ an toàn hơn cho tất cả mọi người khi không uống bia rượu và những người tham gia không say xỉn.

Một cuộc khảo sát khi đó do Quỹ Xúc tiến Y tế Thái Lan (ThaiHealth) thực hiện với 939 người Thái Lan và 400 người nước ngoài ở 18 tỉnh thành, cho thấy 88% khách du lịch nước ngoài sẽ thấy vui vẻ hơn nếu bia rượu bị cấm ở Songkran. Ngoài ra, 75% số người dân được hỏi, bao gồm cả người nước ngoài, bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến Songkran không rượu bia, theo Tiến sĩ Pairoj Sanuam, Phó giám đốc ThaiHealth. 89% người được hỏi tin rằng lệnh cấm rượu trong Tết Songkran sẽ làm giảm bạo lực, trong khi 85% tin rằng lệnh cấm cũng sẽ làm giảm tội phạm liên quan đến tình dục.

Người đứng đầu tổ chức ThaiHealth cho biết việc quảng bá Songkran không cồn của Thái Lan thời gian qua cho thấy "các khu vực té nước không bia rượu thực tế an toàn hơn cho người tham dự và cũng thu hút nhiều khách du lịch hơn". Trong những năm qua, gần 1.000 sự kiện của Tết Songkran trên toàn quốc được tổ chức mà không có bia rượu.