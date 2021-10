Vì sao Starbucks, Apple và nhiều đại gia khác từng phải đổi tên công ty?

Những ai từng mở công ty đều biết rằng việc chọn tên là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Và khi công ty đã đi vào hoạt động, thậm chí trở thành những tập đoàn lớn, việc thay đổi tên càng khó hơn.

Với trường hợp của Facebook Inc. – công ty đứng sau mạng xã hội Facebook với hàng tỷ người dùng trên toàn cầu, đổi tên là nhiệm vụ khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Truyền thông Mỹ gần đây dẫn nguồn giấu tên cho biết Facebook Inc. có thể sẽ thay đổi tên gọi. Việc đổi tên có thể chỉ áp dụng với công ty mẹ chứ không đổi tên mạng xã hội. Facebook Inc. hiện sở hữu các ứng dụng gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và Oculus.

Trước Facebook, nhiều công ty lớn khác cũng từng phải đổi tên vì nhiều lý do. Dưới đây là những trường hợp như vậy, theo tổng hợp của Visual Capitalist.

ÁP LỰC XÃ HỘI

Nhận thức của xã hội có thể nhanh chóng thay đổi và nhiều công ty tìm mọi cách để dự báo trước những thay đổi đó. Bên cạnh đó, nhiều công ty cũng đổi tên vì đối mặt với nhiều yếu tố tiêu cực bên ngoài

Với hãng dầu khí Total, việc đổi tên từ TotalEnergies nhằm báo hiệu việc công ty mở rộng hoạt động sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, từ mảng dầu khí cốt lõi.

Trong một số trường hợp, lý do đổi tên phức tạp hơn. Năm 2010, công ty tài chính GMAC (General Motors Acceptance Corporation) đổi tên thành Ally vì không muốn liên quan tới hoạt động cho vay dưới chuẩn và gói cứu trợ trị giá hàng tỷ USD tiếp theo từ Chính phủ Mỹ. Trước đó, đầu năm 2009, hãng xe General Motors đệ đơn xin phá sản do khủng hoảng tài chính và nhận gói giải cứu từ chính phủ. Đó là lý do GMAC không muốn tên gọi của mình có chữ General Motors.

LÀM MỚI HÌNH ẢNH

Theo thời gian, nhiều thương hiệu mất đi sức hút vì bê bối, chất lượng sản phẩm suy giảm hoặc nhiều lý do khác. Khi điều này xảy ra, đổi tên có thể là một cách để làm cho khách hàng quên đi quá khứ tiêu cực đó. Các nhà cung cấp dịch vụ internet và truyền hình tại Mỹ thường đứng chót trong xếp hạng về sự hài lòng của khách hàng. Do đó, không ngạc nhiên khi nhiều công ty trong lĩnh vực này đổi tên những năm gần đây.

MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG

Trong một số trường hợp, các công ty đổi tên sau khi tăng trưởng nhanh chóng hoặc thành công khi ra mắt một số sản phẩm mới. Sau thời gian tăng trưởng ổn định, các công ty có thể thấy rằng tên gọi hiện tại quá hạn chế hoặc không còn phản ánh chính xác hoạt động hiện tại của mình.

Cả Apple và Starbucks đều từng đơn giản hóa tên gọi công ty sau một thời gian hoạt động. Tên gọi trước đây của Apple là “Apple Computers”. Năm 2007, hãng công nghệ khổng lồ bỏ chữ “Computers” (máy tính) ra khỏi tên công ty khi hoạt động kinh doanh của hãng không chỉ gói gọn trong máy tính nữa. Năm đó, Apple ra mắt phiên bản di động thông minh iPhone đầu tiên. Tương tự, Starbucks cũng bỏ chữ “Coffee” (cà phê) ra khỏi tên gọi của mình vào năm 2011, khi các sản phẩm của công ty không chỉ xoay quanh cà phê.

Một trong những vụ thay đổi tên công ty nổi tiếng nhất vài năm trở lại đây là của Google, đổi tên thành Alphabet. Động thái này cho thấy gã khổng lồ Mỹ muốn phát triển hơn nữa ngoài công cụ tìm kiếm và quảng cáo.

ĐỔI TÊN TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU STARTUP

Một lý do đổi tên phổ biến khác là đổi tên trong giai đoạn đầu thành lập. Công cụ tìm kiếm Google trước đây có tên Backrub. Còn mạng xã hội Instagram trước đây ra đời với tên gọi Bourbn, Twitter có tên khai sinh Twittr.

VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN

Nhiều công ty ra đời là một dự án thử nghiệm hoặc một dự án đam mê của nhà sáng lập, khi đó việc đặt tên không phải là ưu tiên của họ. Vì vậy, một số công ty có thể gặp phải vấn đề về bản quyền. Đó là trường hợp của Picaboo – tên gọi trước đây của ứng dụng Snapchat. Nền tảng này đã buộc phải đổi tên vào năm 2011 do đã tồn tại một công ty về sách ảnh có tên Picaboo.

SỬA CHỮA SAI LẦM

Trong một số trường hợp, việc đổi tên là quyết định sai lầm, khiến họ phải quay lại tên cũ. Đó là trường hợp của Tribune Publishing. Công ty này đã đổi lại tên cũ sau khi đổi tên thành Tronc năm 2016 – động thái được cho là nỗ lực vụng về của Tribune Publishing nhằm định vị là nhà xuất bản kỹ thuật số đầu tiên.

Trở lại trường hợp của Facebook, việc công ty này cân nhắc đổi tên xuất phát từ nhiều lý do. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, lý do lớn nhất có thể là bởi thương hiệu Facebook gắn liền với các bê bối, các yếu tố tiêu cực bên ngoài và cả Mark Zuckerberg - người đồng sáng lập công ty.

Trước khi xảy ra sự cố ngừng hoạt động và vụ tố cáo của nhân viên cũ gần đây, Facebook đã chìm trong bê bối về tín nhiệm một thơi gian dài, từ rò rỉ dữ liệu, liên quan tới chính trị cho tới việc kiểm soát nội dung. Từng là một trong những CEO được ngưỡng mộ nhất Thung lũng Silicon, hình ảnh của Mark Zuckerberg giờ đây cũng sứt mẻ ít nhiều.