VIC bị khối ngoại xả mạnh, cá nhân và tự doanh cùng nhau gom hàng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/08/2023, chỉ số Vn-Index tăng 0,9% đóng cửa ở mức 1,224.05 điểm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 21.314 tỷ đồng, giá trị giao dịch toàn thị trường tính cả 3 sàn đạt 24.066 tỷ đồng, tăng 2,7% so với phiên liền trước và 4,2% so với trung bình 5 phiên, nhưng thấp hơn 6% so với trung bình 20 phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 500,4 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 470.6 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GMD, VIX, VRE, EIB, HPG, VCG, KDH, STB, DGC, BID.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC 136,7 tỷ đồng, SSI, FUEVFVND, DPM, VHM, DIG, BVH, GAS, SAB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 477,2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 375.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: NVL, VIC, DPM, SSI, VPB, MSN, VHM, VCG, BVH, DIG.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: GMD, VIX, HPG, EIB, STB, DGC, KBC, VRE, NKG.

Tự doanh bán ròng 64.9 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 44.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản.

Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, HPG, STB, VCG, CTR, VHM, MSN, CMG, VIC, BVH. Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VPB, GMD, VRE, EIB, PNJ, VJC, DPM, TCB, FPT, CTG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 86.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 139.6 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 9/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có NVL, VCG, FUEVFVND, VRE, STB, GVR, MSN, PAN, VCB, GEX. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có NKG, KBC, PNJ, VIC, SSI, ACB, VNM, FPT, PDR, GMD.

Top giao dịch thỏa thuận trong phiên là HDB, EIB, SSI, VCB, VJC, trong đó tiếp tục xuất hiện giao dịch thỏa thuận giữa các cá nhân ở cổ phiếu EIB.

Thép là nhóm cổ phiếu đáng chú ý trong phiên giao dịch hôm nay với chỉ số dòng tiền FMI có tín hiệu hồi phục.

Nhóm cổ phiếu ngành Thép ghi nhận tỉ trọng giá trị giao dịch của ngành tăng mạnh lên 5,4% trong phiên hôm nay, và đây là mức cao nhất trong tuần này. Chỉ số dòng tiền tích lũy FMI_Abs của nhóm Thép có tín hiệu tăng trở lại trong ngày hôm nay sau khi chạm đáy 1 năm. Các cổ phiếu có giao dịch sôi động bao gồm HPG, HSG và NKG.