Việt Nam - Anh thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu
NNgọc Lan
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Việt Nam và Vương quốc Anh đang mở rộng hợp tác trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, với nông nghiệp bền vững, môi trường, thương mại nông lâm thủy sản và ứng phó biến đổi khí hậu ngày càng trở thành những lĩnh vực hợp tác trọng tâm...
Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp và làm việc với Ngài Iain Frew, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam.
Buổi làm việc nhằm trao đổi về thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, môi trường, thương mại nông lâm thủy sản và ứng phó biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Anh.
VIỆT NAM - ANH NÂNG TẦM ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN QUA HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP, MÔI TRƯỜNG
Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đánh giá quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường thời gian qua phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Bộ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của Anh thông qua các chương trình COAST, FGMC, CARA đối với ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam.
Theo Bộ trưởng, hợp tác hai nước ngày càng mở rộng từ thương mại nông sản sang chuyển đổi xanh, thích ứng biến đổi khí hậu, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển nông nghiệp bền vững. Hai nước có tính bổ trợ cao khi Anh có thế mạnh về khoa học công nghệ, quản trị chuỗi cung ứng, nông nghiệp chính xác, quản lý tài nguyên, kiểm dịch và an ninh sinh học; Việt Nam có lợi thế về sản xuất nông sản nhiệt đới, thủy sản và thị trường tiêu dùng năng động.
Về phía Vương quốc Anh, Đại sứ Iain Frew cũng khẳng định tầm quan trọng của hợp tác nông nghiệp, môi trường và tăng trưởng xanh trong quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đại sứ ghi nhận vai trò trung tâm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam, với trách nhiệm quản lý sản xuất, xuất khẩu nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, tài nguyên, rừng, nguồn nước, khí hậu, thiên nhiên và môi trường.
Theo đại sứ, hiện nay hai bên đang triển khai nhiều lĩnh vực hợp tác, gồm Quan hệ Đối tác về giảm thiểu rủi ro thiên tai; các chương trình kỹ thuật về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu; đối thoại thương mại trong khuôn khổ UKVFTA và CPTPP. Vương quốc Anh còn tham gia Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Hệ thống Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
cũng như việc Vương quốc Anh tham gia Quan hệ Đối tác Chuyển đổi Hệ thống Thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NÔNG LÂM THỦY SẢN, THÚC ĐẨY CHUỖI CUNG ỨNG BỀN VỮNG
Về thương mại nông lâm thủy sản, Đại sứ Iain Frew cho biết kim ngạch nhập khẩu nông sản Việt Nam vào Vương quốc Anh đã tăng 69% kể từ khi UKVFTA có hiệu lực, hiện đạt hơn 700 triệu bảng Anh. Đại sứ cũng hoan nghênh lô hàng ổi Việt Nam đầu tiên được xuất khẩu sang Anh vào tháng trước.
Trong khi đó, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết kim ngạch thương mại nông sản song phương năm 2025 đạt 1,16 tỷ USD, tăng 20% so với năm 2024. Việt Nam đề nghị Anh tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng nông lâm thủy sản Việt Nam, trong đó sớm hoàn tất mở cửa thị trường đối với thịt gia cầm chế biến và xem xét tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đã được phía Anh đánh giá đáp ứng yêu cầu tiếp cận thị trường.
Đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật của Anh, hai bên đã trao đổi về các vướng mắc liên quan đến đăng ký cơ sở thịt và thủy sản, bột đạm động vật và cá hồi. Bộ trưởng giao Cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp với phía Anh xử lý các vấn đề kỹ thuật cụ thể. Hai bên cũng trao đổi về quản trị rừng, Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS), chuỗi cung ứng gỗ bền vững, VPA-FLEGT và kinh nghiệm chống mất rừng.
Về môi trường và biến đổi khí hậu, Việt Nam ưu tiên thúc đẩy COP31 chuyển mạnh từ cam kết sang thực thi, bảo đảm công bằng và phù hợp với điều kiện các nước đang phát triển; chú trọng thích ứng với biến đổi khí hậu, huy động tài chính và công nghệ quốc tế.
Ông Trịnh Việt Hùng Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Việt Nam đang xây dựng, hoàn thiện dự thảo NDC3.0, dự kiến gửi Ban thư ký UNFCCC trước COP31. Tại COP31, Việt Nam dự kiến tổ chức Phòng sự kiện để giới thiệu các kết quả ứng phó với biến đổi khí hậu và công bố sáng kiến “Đối tác về Chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm và lâm nghiệp thông minh với khí hậu và có trách nhiệm (P-CRAFT)”, đồng thời mong muốn Anh ủng hộ và phối hợp tổ chức các sự kiện hai bên cùng quan tâm.
Về chuyến công tác Vương quốc Anh cuối tháng 8/2026, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cảm ơn Đại sứ quán Anh đã hỗ trợ, kết nối và phối hợp chuẩn bị. Bộ trưởng mong muốn gặp Bộ trưởng Bộ Môi trường, Thực phẩm và Các vấn đề nông thôn Anh và Đặc phái viên của Chính phủ về thiên nhiên và biến đổi khí hậu để trao đổi các định hướng hợp tác ưu tiên; đồng thời thúc đẩy hợp tác với Đại học Oxford về khoa học, công nghệ và nâng cao năng lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Bộ trưởng kỳ vọng hai bên hoàn tất và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về nông nghiệp, môi trường nhân chuyến thăm, tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Anh trong thời gian tới.
Đại sứ Iain Frew hoan nghênh chuyến công tác Vương quốc Anh của Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng vào cuối tháng 8/2026. Đại sứ cũng đề nghị hai bên phối hợp xây dựng Kế hoạch hành động triển khai Đối tác Chiến lược Toàn diện, bao hàm các nội dung hợp tác theo các Biên bản ghi nhớ hiện có về khí hậu, thiên nhiên, nông nghiệp và môi trường. Phía Anh cũng cho biết các nhóm công tác đang xem xét cập nhật nội dung hợp tác, trong đó bổ sung các yếu tốthương mại nông sản.
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