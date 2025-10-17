Thứ Sáu, 17/10/2025

Trang chủ Dân sinh

Việt Nam chủ động xác định các ưu tiên về lao động, việc làm khi hội nhập ASEAN

Nhật Dương

17/10/2025, 17:01

Trong giai đoạn 2020-2025, Việt Nam đã ưu tiên hoạt động như lồng ghép bình đẳng giới vào lĩnh vực lao động; thúc đẩy hợp tác liên ngành nhằm tăng cường an sinh xã hội...

Hội thảo về lao động và việc làm trong bối cảnh hội nhập. Ảnh: Chí Tâm.
Hội thảo về lao động và việc làm trong bối cảnh hội nhập. Ảnh: Chí Tâm.

Triển khai kế hoạch công tác về hợp tác quốc tế năm 2025 và để chuẩn bị cho Cuộc họp Quan chức cấp cao về Lao động ASEAN (SLOM), ngày 17/10, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về lao động và việc làm trong bối cảnh hội nhập. Hội thảo được kết nối trực tuyến với Hội thảo khu vực về "Kinh tế chăm sóc và người lao động chăm sóc ở ASEAN".

Theo bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ, đại diện của Việt Nam tham gia Nhóm quan chức cấp cao ASEAN về lao động, cho biết năm 2025 không chỉ là cột mốc 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, mà kế hoạch công tác của Bộ trưởng Lao động ASEAN (ALM-WP) giai đoạn 2021-2025 chuẩn bị kết thúc.

Trong năm 2025, các quốc gia ASEAN đã tích cực trao đổi để xây dựng khung kế hoạch công tác của Bộ trưởng Lao động ASEAN cho giai đoạn 2026-2030, phù hợp với định hướng của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch, chiến lược của các cộng đồng, bộ, ngành liên quan đã có những tham vấn cụ thể. Riêng với cộng đồng Văn hóa – Xã hội, Bộ Nội vụ là cơ quan chủ trì sẽ thực hiện tổng hợp các ưu tiên của bộ ngành trong kế hoạch chiến lược.

“Đây là thời điểm then chốt để Việt Nam chủ động xác định cách thức kết nối với các ưu tiên chung, đồng thời đề xuất sáng kiến phản ánh nhu cầu và lợi ích quốc gia”, bà Hà Thị Minh Đức cho hay.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ, cho biết hội thảo có 5 phiên làm việc chuyên sâu, tập trung vào đánh giá kết quả hợp tác lao động – việc làm giai đoạn 2021–2025 và chuẩn bị cho giai đoạn mới 2026–2030.

Nội dung thảo luận tập trung vào các lĩnh vực lao động, việc làm và thanh tra, lao động di cư, an toàn, vệ sinh lao động, phát triển nguồn nhân lực...

Ban thư ký ASEAN cũng trình bày về tình hình xây dựng kế hoạch ALM-WP giai đoạn 2026-2030, các hoạt động được các quốc gia ASEAN đề xuất cho giai đoạn 2026-2030 của các kênh chuyên ngành.

Đại diện Bộ Nội vụ cũng trao đổi các các ưu tiên của Việt Nam như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kế hoạch hội nhập quốc tế… Từ đó, đề xuất các lĩnh vực ưu tiên và hoạt động cụ thể để triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Chương trình công tác Bộ trưởng Lao động ASEAN giai đoạn 2016-2020 sẽ hướng đến mục tiêu chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân ASEAN thông qua lực lượng lao động với khả năng cạnh tranh được nâng cao và tham gia vào việc làm an toàn, bền vững.

Mục tiêu này tiếp tục định hướng Chương trình làm việc ALM-WP cho giai đoạn 2021-2025, dự kiến sẽ đạt kết quả trong bốn lĩnh vực chính là: Lực lượng lao động có tay nghề và thích ứng; việc làm có hiệu suất; nơi làm việc hài hòa, an toàn và tiến bộ; và mở rộng an sinh xã hội.

Giai đoạn 2020-2025, ASEAN đã thực hiện nhiều hoạt động và đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, Việt Nam đã ưu tiên hoạt động như: Lồng ghép bình đẳng giới vào lĩnh vực lao động; thúc đẩy hợp tác liên ngành nhằm tăng cường an sinh xã hội; nghiên cứu đánh giá về tính tương thích của Luật Lao động trong khu vực.

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

08:16, 14/09/2025

Thúc đẩy việc làm thỏa đáng: Nền tảng để tăng năng lực cạnh tranh

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

15:00, 14/10/2025

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương hoàn thiện Đề án phát triển quan hệ lao động

Từ khóa:

ASEAN lao động phát triển nguồn nhân lực việc làm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

