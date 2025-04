Việt Nam - Liên bang Nga cần xác định phương hướng hợp tác mới về năng lượng và điện hạt nhân

Vào chiều 2/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko tại trụ sở Trung ương Đảng, khẳng định Việt Nam luôn coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại. Theo đó, Tổng Bí thư đề nghị hai nước cần xác định phương hướng và triển khai các dự án hợp tác mới trong quốc phòng - an ninh, năng lượng, điện hạt nhân, cùng nhiều lĩnh vực khác.

Việt Nam mong muốn duy trì quan hệ truyền thống tốt đẹp với Nga, đáp ứng lợi ích của hai dân tộc, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển khu vực, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

ĐỘNG LỰC MỚI NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO

Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, đồng thời triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu. Việt - Nga cũng cần đẩy mạnh thực thi các thỏa thuận song phương, rà soát và tháo gỡ vướng mắc, nhằm mở rộng hợp tác và tạo đột phá trong quan hệ hai nước.

Đại sứ Bezdetko khẳng định Nga coi Việt Nam là đối tác truyền thống và ưu tiên tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cam kết củng cố hợp tác song phương, đặc biệt trong quân sự - an ninh, thương mại - đầu tư, và mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng.

Việt Nam và Liên Xô thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950. Năm 1994, hai nước ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị. Đến năm 2012, quan hệ được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Năm nay, Việt - Nga sẽ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Kim ngạch thương mại song phương 11 tháng năm 2024 đạt 4,1 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Nga hiện có gần 200 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký 990 triệu USD, đứng thứ 26/147 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có 16 dự án đầu tư tại Nga với tổng vốn đăng ký 1,6 tỷ USD, xếp thứ tư trong số 81 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có đầu tư.

QUỐC PHÒNG - AN NINH: TRỤ CỘT QUAN TRỌNG TRONG QUAN HỆ VIỆT - NGA

Trong thời điểm này, nhân dịp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm chính thức Liên bang Nga (2-4/4), Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến công tác trong bối cảnh hai nước đang củng cố quan hệ hợp tác toàn diện.

Đại sứ Đặng Minh Khôi - Ảnh: TTXVN

Thứ nhất, chuyến thăm lần này khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Thứ hai, đây cũng là dịp để Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo các cấp của Nga để thúc đẩy triển khai kết quả các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua. Đồng thời, rà soát các phương hướng hợp tác, dự án trọng điểm trong đa lĩnh vực và là bước chuẩn bị quan trọng cho chuyến thăm Nga sắp tới của lãnh đạo cấp cao Việt Nam.

Thứ ba, trọng tâm khác của chuyến thăm là thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, thông qua duy trì các cơ chế Tham vấn chính trị, Đối thoại chiến lược Ngoại giao – Quốc phòng – An ninh. Hai bên sẽ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về các vấn đề then chốt trong chính trị, an ninh khu vực và cách tiếp cận chung trước các thách thức toàn cầu.

“Hợp tác quốc phòng - an ninh là một trong những trụ cột chính của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Nga. Trong đó, Nga là đối tác tin cậy của Việt Nam trong việc nâng cao năng lực quốc phòng, chuyển giao công nghệ hiện đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao", Đại sứ Nguyễn Minh Khôi nhấn mạnh.

Hợp tác quốc phòng không chỉ giúp củng cố an ninh quốc gia của Việt Nam mà còn góp phần duy trì cân bằng chiến lược tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phù hợp với định hướng ngoại giao đa phương, đa cực của Việt Nam.

Ngoài ra, cả hai quốc gia Việt - Nga cũng cam kết tăng cường hợp tác tại các diễn đàn quốc tế và khu vực như Liên hợp quốc, ASEAN, APEC, CICA, BRICS, nhằm nâng cao tiếng nói chung, thúc đẩy trật tự đa cực mới, tăng cường vai trò của các nước đang phát triển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.

Đối thoại thường xuyên và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế cũng sẽ giúp hai nước cùng nhau ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Hợp tác kinh tế - thương mại được kỳ vọng sẽ có bước đột phá, tạo động lực mới cho tăng trưởng của cả hai quốc gia. Việt Nam đang có nhu cầu phát triển mạnh về hạ tầng, năng lượng, công nghệ, trong khi Nga sở hữu thế mạnh về dầu khí, năng lượng nguyên tử, công nghiệp nặng.

Các dự án hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tiềm năng phát triển điện hạt nhân, được đánh giá sẽ là xương sống của hợp tác kinh tế hai nước trong thời gian tới.

Việc thực thi hiệu quả Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EAEU sẽ mở ra cơ hội lớn hơn cho giao thương, đầu tư. Bên cạnh đó, các dự án liên doanh trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh và đổi mới sáng tạo của cả hai quốc gia.

Thứ tư, chuyến thăm cũng hướng đến phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao, qua đó thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Việt Nam – Liên bang Nga cũng sẽ mở rộng hợp tác trong giáo dục đại học, đào tạo chuyên gia, giao lưu học thuật, văn hóa, nghệ thuật, nhằm thắt chặt quan hệ và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ hai nước đóng góp vào sự phát triển chung. Những động lực trên không chỉ phản ánh lợi ích thiết thực, mà còn khẳng định tinh thần hợp tác lâu dài, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi giữa Việt Nam và Nga.

Với nền tảng quan hệ vững chắc, lợi ích chung đa chiều, chính sách đối ngoại linh hoạt và tầm nhìn chung về hòa bình, phát triển, quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt - Nga được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác khu vực và toàn cầu.