Thứ Sáu, 24/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chuyển động xanh

Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, hướng tới chuỗi cung ứng bền vững

An Chi

24/04/2026, 10:09

Việt Nam và Malaysia ký bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp, thúc đẩy thương mại nông sản, tăng cường an ninh lương thực và mở rộng thị trường song phương...

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: mae.gov.vn

Ngày 23/4, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu.

Đồng thời, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm tăng cường phối hợp giữa hai bên trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và an ninh lương thực, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đang phát triển theo hướng thực chất, nghiêm túc và hiệu quả. Ông bày tỏ tin tưởng các cuộc gặp gỡ sẽ tiếp tục góp phần gắn kết quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai bên cần đẩy mạnh hợp tác nhằm bảo đảm an ninh lương thực.

Đặc biệt, đối với hợp tác thương mại, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh trao đổi nông, lâm, thủy sản giữa hai nước thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, với dòng chảy hàng hóa hai chiều ngày càng mở rộng. Ông cho rằng hai bên cần tiếp tục vun đắp những thành quả này, đồng thời thảo luận để tìm ra hướng đi, định hướng mới nhằm nâng cao hơn nữa kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu, quan hệ ngoại giao bền chặt đã tạo nền tảng để thương mại song phương đạt nhiều kết quả tích cực. 

Bộ trưởng Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu cũng nêu một số đề xuất cụ thể nhằm mở rộng tiếp cận thị trường Việt Nam. Trong đó, Malaysia mong muốn nối lại xuất khẩu các sản phẩm gia cầm chế biến có giá trị gia tăng, vốn bị tạm ngừng từ năm 2024, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm trứng lỏng tiệt trùng, thịt vịt đông lạnh và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, tổ yến và các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thú cưng cũng là những mặt hàng Malaysia ưu tiên.

Trao đổi lại về các đề xuất, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Việt Nam hoan nghênh và luôn duy trì quan hệ thương mại công bằng với Malaysia. Tuy nhiên, để thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường, phía Malaysia cần khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật phục vụ phân tích nguy cơ nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để hoàn thiện quy trình kiểm dịch và an toàn thực phẩm.

Ông cũng nhấn mạnh đây là quá trình hai chiều: phía Việt Nam sẽ sớm hướng dẫn đầy đủ về thủ tục, thành phần hồ sơ; trong khi Malaysia cần chủ động hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. Riêng đối với tổ yến, Bộ trưởng lưu ý cần kiểm soát chặt chẽ do những lo ngại liên quan đến nguồn gốc dịch bệnh.

Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, hai bên đã đạt một số tiến triển, song vẫn còn một số nguyên liệu chưa đủ điều kiện xem xét. Bộ trưởng đề nghị phía Malaysia tiếp tục trao đổi chính thức thông qua các kênh ngoại giao hoặc cơ quan chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đề xuất Malaysia xem xét mở cửa thị trường đối với các sản phẩm như thịt gia cầm, gia cầm tươi, sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam. Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, các sản phẩm này đã đáp ứng tiêu chuẩn cao của nhiều thị trường như Nhật Bản, Liên bang Nga và Hồng Kông.

Về thương mại gạo, Bộ trưởng Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu khẳng định đây là mặt hàng thiết yếu và Việt Nam là đối tác quan trọng trong bảo đảm nguồn cung. Năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 457.000 tấn gạo sang Malaysia; gạo Việt Namhiện chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo nhập khẩu của nước này và được người tiêu dùng ưa chuộng. Hai bên cũng đã thống nhất về sản lượng xuất khẩu và hướng tới ổn định giá trong thương mại gạo. Đáp lại, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đánh giá đây là kết quả hợp tác tích cực, cần tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phía Malaysia bày tỏ mong muốn thúc đẩy đầu tư tư nhân, tìm hiểu sâu hơn về nông nghiệp thông minh và học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong sản xuất quy mô lớn.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều bất ổn, hai bên xác định an ninh lương thực là ưu tiên chung, đồng thời coi đây là cơ hội để mở rộng hợp tác thông qua các dự án chung, chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp thông minh và bảo đảm nguồn cung lương thực ổn định với giá cả cạnh tranh.

Năm 2024, Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Malaysia trong ASEAN. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, tổng kim ngạch thương mại nông sản từ tháng 1 đến tháng 12/2025 đạt gần 3 tỷ USD.

Malaysia hiện xuất khẩu sang Việt Nam chủ yếu các sản phẩm thực phẩm chế biến, trong khi nhập khẩu từ Việt Nam các mặt hàng như cà phê, ca cao, trà, gia vị và nhiều sản phẩm chế biến chất lượng cao. 

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

CATL thúc đẩy công nghệ pin kép, sắp sản xuất hàng loạt pin natri-ion

Kinh tế xanh

2

Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, hướng tới chuỗi cung ứng bền vững

Chuyển động xanh

3

Huế thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực với các đối tác Belarus

Đầu tư

4

CEO Cursor 25 tuổi: Từ thực tập sinh Google, đến cú “bắt tay” SpaceX trong thương vụ 60 tỷ USD

Kinh tế số

5

SpaceX tính tự sản xuất GPU

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy