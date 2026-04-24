Việt Nam - Malaysia thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, hướng tới chuỗi cung ứng bền vững

Ngày 23/4, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đã tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu.

Đồng thời, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nhằm tăng cường phối hợp giữa hai bên trên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và an ninh lương thực, trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia đang phát triển theo hướng thực chất, nghiêm túc và hiệu quả. Ông bày tỏ tin tưởng các cuộc gặp gỡ sẽ tiếp tục góp phần gắn kết quan hệ song phương, đặc biệt trong bối cảnh hai bên cần đẩy mạnh hợp tác nhằm bảo đảm an ninh lương thực.

Đặc biệt, đối với hợp tác thương mại, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh trao đổi nông, lâm, thủy sản giữa hai nước thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, với dòng chảy hàng hóa hai chiều ngày càng mở rộng. Ông cho rằng hai bên cần tiếp tục vun đắp những thành quả này, đồng thời thảo luận để tìm ra hướng đi, định hướng mới nhằm nâng cao hơn nữa kim ngạch xuất khẩu trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu, quan hệ ngoại giao bền chặt đã tạo nền tảng để thương mại song phương đạt nhiều kết quả tích cực.

Bộ trưởng Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu cũng nêu một số đề xuất cụ thể nhằm mở rộng tiếp cận thị trường Việt Nam. Trong đó, Malaysia mong muốn nối lại xuất khẩu các sản phẩm gia cầm chế biến có giá trị gia tăng, vốn bị tạm ngừng từ năm 2024, đồng thời thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm trứng lỏng tiệt trùng, thịt vịt đông lạnh và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, tổ yến và các sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thức ăn thú cưng cũng là những mặt hàng Malaysia ưu tiên.



Trao đổi lại về các đề xuất, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết Việt Nam hoan nghênh và luôn duy trì quan hệ thương mại công bằng với Malaysia. Tuy nhiên, để thúc đẩy tiến trình mở cửa thị trường, phía Malaysia cần khẩn trương cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật phục vụ phân tích nguy cơ nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để hoàn thiện quy trình kiểm dịch và an toàn thực phẩm.



Ông cũng nhấn mạnh đây là quá trình hai chiều: phía Việt Nam sẽ sớm hướng dẫn đầy đủ về thủ tục, thành phần hồ sơ; trong khi Malaysia cần chủ động hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. Riêng đối với tổ yến, Bộ trưởng lưu ý cần kiểm soát chặt chẽ do những lo ngại liên quan đến nguồn gốc dịch bệnh.

Đối với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, hai bên đã đạt một số tiến triển, song vẫn còn một số nguyên liệu chưa đủ điều kiện xem xét. Bộ trưởng đề nghị phía Malaysia tiếp tục trao đổi chính thức thông qua các kênh ngoại giao hoặc cơ quan chuyên ngành để được hướng dẫn cụ thể.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam đề xuất Malaysia xem xét mở cửa thị trường đối với các sản phẩm như thịt gia cầm, gia cầm tươi, sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Nam. Theo Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng, các sản phẩm này đã đáp ứng tiêu chuẩn cao của nhiều thị trường như Nhật Bản, Liên bang Nga và Hồng Kông.

Về thương mại gạo, Bộ trưởng Malaysia Datuk Seri Haji Mohamad Bin Sabu khẳng định đây là mặt hàng thiết yếu và Việt Nam là đối tác quan trọng trong bảo đảm nguồn cung. Năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 457.000 tấn gạo sang Malaysia; gạo Việt Namhiện chiếm khoảng 40% tổng lượng gạo nhập khẩu của nước này và được người tiêu dùng ưa chuộng. Hai bên cũng đã thống nhất về sản lượng xuất khẩu và hướng tới ổn định giá trong thương mại gạo. Đáp lại, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đánh giá đây là kết quả hợp tác tích cực, cần tiếp tục được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Phía Malaysia bày tỏ mong muốn thúc đẩy đầu tư tư nhân, tìm hiểu sâu hơn về nông nghiệp thông minh và học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong sản xuất quy mô lớn.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều bất ổn, hai bên xác định an ninh lương thực là ưu tiên chung, đồng thời coi đây là cơ hội để mở rộng hợp tác thông qua các dự án chung, chia sẻ kinh nghiệm về nông nghiệp thông minh và bảo đảm nguồn cung lương thực ổn định với giá cả cạnh tranh.