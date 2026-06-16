Việt Nam và ADB tăng cường hợp tác phát triển các dự án quy mô lớn

Đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) khẳng định ADB sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong việc ưu tiên phát triển các dự án chiến lược mới có quy mô lớn cũng như quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội...

Ngày 15/6, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương có buổi làm việc với ông Kim Dongil, Giám đốc điều hành (đại diện cổ đông nhóm nước gồm Hàn Quốc, Papua New Guinea, SriLanka, Đài Loan, Uzbekistan, Vanuatu, Việt Nam) của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và ADB thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển, tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác trong giai đoạn tới. Thứ trưởng bày tỏ sự trân trọng đối với những hỗ trợ thiết thực của các chuyên gia ADB dành cho Việt Nam, đồng thời đánh giá cao các nhận định tích cực của ADB về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Chủ tịch ADB sẽ là dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo nền tảng cho những định hướng hợp tác hiệu quả, thực chất hơn trong tương lai.

Về phía ADB, ông Kim Dongil cho biết thời gian qua ngân hàng đã tăng cường nguồn vốn hỗ trợ dành cho Việt Nam, đồng thời chủ động rà soát, cải thiện các quy trình nội bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án tại Việt Nam.

Ông Kim Dongil cũng nhắc lại kết quả cuộc gặp giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch ADB gần đây, trong đó hai bên đã tái khẳng định tầm nhìn phát triển mới của Việt Nam cũng như cam kết đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - ADB lên tầm cao mới.

Đại diện hai bên cũng đã trao đổi về các định hướng hợp tác trong thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực trọng điểm như chương trình vay hỗ trợ ngân sách, các dự án hạ tầng quy mô lớn và định hướng mở rộng kết nối lưới điện ASEAN.

Trong đó, ADB dự kiến danh mục gồm 27 dự án dành cho Việt Nam đến năm 2029 với tổng giá trị khoảng 4,6 tỷ USD. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam như phát triển hạ tầng, năng lượng, đô thị, nông nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý khu vực công.

Hai bên cũng thống nhất định hướng tập trung nguồn lực vào các dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa cao và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thay vì đầu tư dàn trải.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết nhu cầu vốn phục vụ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tới là rất lớn. Việt Nam sẽ ưu tiên nguồn lực cho các động lực tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt là các lĩnh vực, địa bàn có khả năng hấp thụ vốn hiệu quả.

Đánh giá cao việc ADB triển khai các khoản vay không có bảo lãnh Chính phủ cho khu vực tư nhân Việt Nam, Thứ trưởng cho biết Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ADB, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật hiện hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay trực tiếp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Theo Thứ trưởng, đây cũng là một trong những định hướng phù hợp với chủ trương của Việt Nam trong việc huy động và phát huy nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển đã được Bộ Chính trị đề ra.

Về triển vọng hợp tác thời gian tới, ông Kim Dongil khẳng định ADB sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động và tăng cường hỗ trợ tài chính đến năm 2030. ADB sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng gắn kết và hiệu quả hơn trong thời gian tới.