Google tính rời sản xuất Pixel khỏi Trung Quốc, chuyển sang Việt Nam?

Sau nhiều năm mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ, Google được cho là đang chuẩn bị chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất điện thoại, đồng hồ thông minh và tai nghe Pixel ra khỏi Trung Quốc...

Ảnh minh hoạ The Verge.

Theo Nikkei Asia, Google đã thông báo với các nhà cung cấp về kế hoạch chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh và tai nghe không dây Pixel ra khỏi Trung Quốc từ năm tới. Việt Nam và Ấn Độ sẽ được hưởng lợi từ quá trình dịch chuyển sản xuất.

Pixel hiện không được bán chính thức tại thị trường Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa Google không phải duy trì một cơ sở sản xuất lớn tại Trung Quốc để phục vụ trực tiếp thị trường tiêu thụ nội địa như một số hãng điện thoại khác.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục tác động đến chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Nếu kế hoạch chuyển toàn bộ sản xuất Pixel ra khỏi Trung Quốc được thực hiện đúng tiến độ, đây sẽ là một bước dịch chuyển đáng kể trong chiến lược sản xuất của Google, đồng thời tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam và Ấn Độ trong chuỗi cung ứng thiết bị công nghệ toàn cầu.

Thực tế, những năm gần đây, Google đã từng bước mở rộng năng lực sản xuất tại Việt Nam và Ấn Độ nhằm giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, dù phần lớn sản lượng Pixel của công ty hiện vẫn được sản xuất tại Trung Quốc.

Đáng chú ý, theo nguồn tin, việc sản xuất dòng Pixel 11 tại Việt Nam trong năm nay đã diễn ra thành công, qua đó giúp ban lãnh đạo Google có thêm niềm tin rằng mạng lưới sản xuất tại Việt Nam có thể đảm đương những sản phẩm phức tạp hơn và đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển dịch.

Đây là bước tiến đáng chú ý bởi sản xuất điện thoại thông minh có yêu cầu phức tạp hơn so với các thiết bị như tai nghe không dây hay đồng hồ thông minh. Nếu có thể xây dựng và vận hành ổn định dây chuyền sản xuất điện thoại tại Việt Nam, Google có cơ sở để tiếp tục chuyển các thiết bị Pixel khác sang đây.

Khi đó, Google sẽ trở thành thương hiệu điện thoại thông minh quốc tế lớn thứ hai, sau Samsung Electronics, đưa hoạt động sản xuất điện thoại ra khỏi Trung Quốc.

Quyết định tái cấu trúc chuỗi cung ứng diễn ra trong lúc Google tiếp tục đặt mục tiêu mở rộng thị trường cho điện thoại Pixel. Theo Nikkei Asia, Google dự kiến tăng sản lượng Pixel thêm 8-10% trong năm nay, so với khoảng 12 triệu chiếc xuất xưởng trong năm 2025.

Mục tiêu này được đưa ra ngay cả khi giá chip nhớ đang tăng mạnh, gây thêm áp lực lên chi phí sản xuất điện thoại. Tuy nhiên, tập đoàn này muốn duy trì đà tăng trưởng sản lượng Pixel bằng mọi giá.

Hiện nay, Pixel cũng đang có tốc độ tăng trưởng đáng chú ý tại một số thị trường, đặc biệt là Ấn Độ. Theo Counterpoint Research, Google hiện là thương hiệu điện thoại thông minh tăng trưởng nhanh nhất trong phân khúc cao cấp tại thị trường này.

Trong bối cảnh nguồn cung chip nhớ đang chịu nhiều sức ép, Google được cho là cũng đang tìm cách đàm phán với các nhà sản xuất chip.

Google đã gộp nhu cầu chip nhớ cho hoạt động điện toán đám mây với nhu cầu dành cho điện thoại thông minh khi đàm phán với các nhà cung cấp như Micron, Samsung và SK Hynix. Cách làm này giúp Google tăng quy mô đơn hàng và có thêm lợi thế trong thương lượng về nguồn cung chip.