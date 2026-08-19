VN-Index tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp, với xu hướng trong ngắn hạn chưa rõ ràng

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/8/2026.

Kết phiên VN-Index giảm 5,33 điểm, tương đương 0,31% xuống mốc 1726,69 điểm. Trong khi đó, Hnx-Index giảm 2,34 điểm, tương đương 0,83% xuống mốc 279,98 điểm.

Tạm dừng các hoạt động giải ngân mua mới và tuyệt đối tránh tâm lý bắt đáy sớm khi lực cầu nhập cuộc vẫn còn rất yếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Với diễn biến thị trường tiếp tục giằng co và các tín hiệu kỹ thuật nghiêng về kịch bản rủi ro điều chỉnh, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì tâm lý thận trọng và đặt yếu tố quản trị rủi ro lên hàng đầu. Tạm dừng các hoạt động giải ngân mua mới và tuyệt đối tránh tâm lý bắt đáy sớm khi lực cầu nhập cuộc vẫn còn rất yếu.

Chiến lược tối ưu hiện tại là tận dụng các nhịp phục hồi kỹ thuật hướng lên vùng cản 1735 điểm để chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu, đặc biệt đối với các mã đã gãy nền hoặc vi phạm ngưỡng hỗ trợ.

Trong kịch bản tiêu cực khi chỉ số xuyên thủng vùng hỗ trợ 1720 điểm, nhà đầu tư cần tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật cắt lỗ để bảo vệ tài khoản và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giải ngân an toàn hơn khi thị trường tìm thấy điểm cân bằng vững chắc quanh mốc 1700 điểm”.

Thị trường tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp, với xu hướng trong ngắn hạn chưa rõ ràng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index dao động trong biên độ hẹp khoảng 15 điểm, đóng cửa tại mức 1726,69 điểm, giảm 5,33 điểm (-0,31%) so với đóng cửa phiên trước. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 13/18 nhóm ngành giảm điểm, dẫn đầu là nhóm Truyền thông; theo sau là nhóm Ô tô và phụ tùng, nhóm Viễn thông. Ở chiều ngược lại, nhóm Tài nguyên cơ bản tăng điểm. Về giao dịch khối ngoại, khối này bán ròng phiên thứ 5 liên tiếp trên sàn HSX, trong khi mua ròng tại HNX và UPCOM.

Thị trường hầu như đi ngang, hình thành nến Doji, với khối lượng giao dịch tương đối thấp cho thấy cả phe mua và phe bán đều có phần suy yếu và thận trọng trước phiên giao dịch đáo hạn phái sinh vào ngày mai (20/8). Chúng tôi duy trì quan điểm thị trường tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp, với xu hướng trong ngắn hạn chưa rõ ràng, khuyến nghị các nhà đầu tư chủ động quản trị thận trọng”.

Thị trường cần thêm nhiều yếu tố tổng hòa để kỳ vọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy kém tích cực trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1700 điểm và kháng cự 1740 điểm - 1750 điểm. Vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1,720 điểm tương ứng vùng giá thấp trong 04 phiên gần nhất. Trong trường hợp tích cực, VN-Index cần phục hồi, bật tăng trở lại vượt lên vùng kháng cự. Hoặc tiếp tục suy yếu, chịu áp lực kiểm định lại vùng giá 1650 điểm 1700 điểm, tương ứng vùng giá thấp nhất tháng 7/2026.

Thị trường đang chuyển sang giai đoạn tích lũy với thanh khoản ở mức thấp, không có nhiều điểm nhấn nổi bật trong bối cảnh cung cầu đều suy giảm. Để cải thiện xu hướng và dòng tiền, thị trường cần có động lực mới. Bên cạnh yếu tố FTSE Russell công bố danh mục FTSE GEIS ngày 21/08, chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ ngày 21/9/2026. Thị trường cần thêm nhiều yếu tố tổng hòa để kỳ vọng và một nhịp tăng mới cho VN-Index bao gồm lạm phát hạ nhiệt, lãi suất giảm; nền kinh tế duy trì tăng trưởng tốt; cán cân xuất nhập khẩu xuất siêu trở lại… Và điều này sẽ thể hiện qua thanh khoản thị trường cải thiện trở lại, vượt lên xu hướng suy giảm kéo dài hiện nay.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh mức 1700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 5,3 điểm (-0,3%), đóng cửa tại mức 1726,7 điểm. Chỉ số mở cửa chịu áp lực bán mạnh về vùng 1720 xuyên suốt phiên sáng rồi giằng co và bật tăng trở lại ở cuối phiên chiều. Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm Ngân hàng quốc doanh (VCB, CTG và BID). Thanh khoản thị trường đạt 14,929 tỷ VND, tăng nhẹ so với phiên hôm qua.

Chúng tôi duy trì mục tiêu ngắn hạn của VN-Index quanh mức 1700 khi các yếu tố tiêu cực được đề cập tại báo cáo trước vẫn duy trì. Đà bán ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục kéo giảm chỉ số. Thanh khoản thị trường giảm và neo ở mức thấp tiếp tục cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư với diễn biến của TTCK trong các phiên gần đây. Vì vậy, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng, không mở mua mới và nên tiếp tục quan sát diễn biến của VN-Index tại hỗ trợ nêu trên. Trong trường hợp VN-Index đóng cửa dưới mức 1700, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên giảm tỷ trọng cổ phiếu về dưới mức 30% để đảm bảo an toàn”.

Chỉ số VN-Index có thể biến động hẹp trong phiên tới cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index biến động hẹp với các phiên tăng giảm đan xen nhau. Khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên liền trước phản ánh diễn biến tích lũy của giá. Đồng thời, chỉ số vẫn đang được hỗ trợ tạm thời tại 1720 điểm cho nên chỉ số có thể biến động hẹp trong phiên tới cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai. Trong trường hợp đà giảm tiếp diễn, chỉ số VN-Index sẽ lùi về lại 1680 điểm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Nhà đầu tư chờ tín hiệu tạo đáy rõ ràng hơn trước khi tăng tỷ trọng cổ phiếu trở lại. Nếu chỉ số đóng cửa trên 1750 điểm với thanh khoản gia tăng sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng rõ ràng hơn”.

Dòng tiền nhìn chung vẫn đang trong trạng thái chờ đợi

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến Spinning top cho thấy sự lưỡng lự và giằng co trên thị trường.

Ở khung đồ thị ngày, CMF đang hướng lên trở lại cho thấy thanh khoản mua chủ động đang dần được cải thiện. VN-Index vẫn tiếp tục bám sát và nằm trên đường kijun cùng với việc đường trung bình động MA20 đã bẻ cong và hướng lên cho thấy xác suất VN Index sẽ xuất hiện nhịp hồi trong ngắn hạn với kháng cự quanh khu vực 1760.

Ở khung đồ thị giờ, hai chỉ báo MACD và RSI đều hình thành phân kì dương và hướng lên cùng với sự đồng thuận tăng trở lại của CMF và MFI củng cố thêm cho xác suất VN Index sẽ có nhịp phục hồi.

Dòng tiền nhìn chung vẫn đang trong trạng thái chờ đợi, quan sát khi động lực của thị trường chưa có tín hiệu cải thiện rõ nét. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chỉ duy trì nắm giữ đối với cổ phiếu giữ vững xu hướng tích lũy và đi lên, đồng thời cơ cấu những mã suy yếu và để dành sức mua khi những tín hiệu phục hồi được xác nhận trên thị trường”.

VN-Index vận động trên thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index đang vận động dưới vùng kháng cự 1740 điểm, do đó tín hiệu điều chỉnh ngắn hạn vẫn hiện hữu. Nếu chỉ số tiếp tục bị cản trở tại vùng này và áp lực bán có chiều hướng gia tăng, rủi ro điều chỉnh về các mốc 1700 điểm và 1650 điểm sẽ mở rộng”.

VN-Index tiếp tục diễn biến thận trọng về điểm số và thanh khoản

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index tiếp tục diễn biến thận trọng về điểm số và thanh khoản. Bối cảnh thanh khoản thấp vẫn thể hiện tâm lý thận trọng của dòng tiền ngắn hạn, khi chờ đợi thêm chất xúc tác mới.

Xu hướng giảm ngắn hạn vẫn duy trì ưu thế, với hỗ trợ gần tại 1700 – 1720 và Kháng cự 1740 – 1760”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.