Việt Nam và Đan Mạch thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ngành thực phẩm và nông nghiệp

Bộ trưởng Bộ Thực phẩm, Nông nghiệp và Thuỷ sản Đan Mạch, Jacob Jensen đang dẫn đầu một phái đoàn cấp cao tới thăm và làm việc tại Việt Nam từ 14 - 16/5/2024.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Jacob Jensen là chuyến thăm cấp cao thứ hai của Đan Mạch chỉ trong vòng 2 tháng.

Mục tiêu của chuyến thăm này tập trung vào thúc đẩy đối thoại chính sách cấp cao với các đối tác Việt Nam về sản xuất thực phẩm bền vững và phát triển chuỗi cung ứng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên.

Theo Đại sứ quán Đan Mạch, Việt Nam và Đan Mạch có quan hệ hợp tác song phương lâu dài và chặt chẽ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Từ năm 2017, chương trình hợp tác giữa hai nước tập trung vào lĩnh vực an toàn thực phẩm và sản xuất thức ăn chăn nuôi. Chương trình Hợp tác ngành chiến lược về thực phẩm (SSC Food) giữa Việt Nam và Đan Mạch do Cơ quan Thú y và Thực phẩm Đan Mạch (DVFA) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hợp tác thực hiện...

Trong chuyến thăm và làm việc này, Bộ trưởng Jacob Jensen đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Minh Hoan để gia hạn chương trình hợp tác giữa hai Chính phủ.

Trong những năm tới, chương trình hợp tác sẽ tăng cường tập trung thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp và thực phẩm, hướng tới xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững hơn và có khả năng chống chịu các tác động bên ngoài hơn.

Bộ trưởng Jensen cho biết: "Trong quá trình thực hiện chuyển đổi xanh và sản xuất thực phẩm bền vững, Đan Mạch đã phát triển được các phương pháp và cách tiếp cận mạnh mẽ, sáng tạo cho toàn bộ chuỗi giá trị, giúp tăng năng suất sản xuất và cải thiện chất lượng sản phẩm nhưng đồng thời cũng giảm thiểu tiêu thụ nước và năng lượng. Chúng tôi mong muốn được chia sẻ những kinh nghiệm này và truyền cảm hứng cho sự hợp tác sâu rộng hơn với các đối tác Việt Nam”.

Đồng thời, Bộ trưởng Jacob Jensen đồng thuận giữa hai bộ về chương trình hợp tác tiếp tới là minh chứng rõ ràng cho sự hợp tác hiệu quả giữa hai bên, khi cả hai nước không những có những nhu cầu và lợi ích chung mà quan trọng hơn là cùng chia sẻ mục tiêu và tầm nhìn chung là một hệ thống thực phẩm bền vững và có khả năng chống chịu mọi tác động từ bên ngoài.

Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn đối với các công ty Đan Mạch trong lĩnh vực nông nghiệp. Hiện tại, Đan Mạch là một trong số các nước Châu Âu có mức xuất khẩu bình quân đầu người sang Việt Nam cao nhất. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp thực phẩm chiếm khoảng một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Đan Mạch sang Việt Nam.

“Việt Nam đang trở thành một thị trường quan trọng và hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và nhà đầu tư Đan Mạch. Mặc dù Việt Nam và Đan Mạch cách nhau rất xa về mặt địa lý nhưng chúng ta đều đang phải đối mặt với những thách thức giống nhau. Chúng ta cần phải tiếp tục hợp tác để sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả và thông minh để nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững”, Bộ trưởng Jacob Jensen nhấn mạnh.

Trong chuyến thăm miền Nam Việt Nam, Bộ trưởng Jensen sẽ đến Food Bank Việt Nam, một đối tác quan trọng trong lĩnh vực giảm thiểu thất thoát và lãng phí thực phẩm. Bộ trưởng cũng sẽ thăm một trang trại nuôi cá tra ở Tiền Giang và một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản ở Bến Tre, nơi các viện nghiên cứu và các công ty Việt Nam và Đan Mạch đang hợp tác tăng cường sử dụng công nghệ và các giải pháp xanh hướng tới sản xuất nuôi trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam.