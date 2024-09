Việt Nam và Hoa Kỳ đẩy mạnh hợp tác phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 79 và làm việc tại New York, Hoa Kỳ, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp và làm việc với Phó Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Anne Neuberger.

Bà Anne Neuberger bày tỏ tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh quốc gia Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hai nước đã nâng quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.

Phó Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ bà Anne Neuberger đánh giá cao sự hợp tác trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giữa Hoa Kỳ với Việt Nam. Đồng thời, mong muốn, thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, nhất là trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, hiện nay sự phát triển của công nghệ thông tin và sự mở rộng của không gian mạng đang đặt ra nhiều nguy cơ, trực tiếp đe dọa đến an ninh, trật tự của các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao tại Việt Nam ngày càng phức tạp với nhiều phương thức tinh vi, gây thiệt hại nghiêm trọng, bao gồm tội phạm thương mại điện tử, giả danh cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo, lập sàn giao dịch ngoại hối lừa đảo, tổ chức đánh bạc trực tuyến quy mô lớn...

Ngoài ra, tội phạm người nước ngoài có xu hướng chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam, thực hiện các hành vi như đánh bạc, lừa đảo và làm giả thẻ tín dụng, gây thiệt hại hàng trăm triệu USD.

Do đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp để thường xuyên chia sẻ thông tin về những hiểm họa trên không gian mạng; phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; kinh nghiệm điều tra, xử lý tội phạm mạng.

Đồng thời, hai bên cũng chủ động ứng phó với những thách thức từ không gian mạng một cách hiệu quả; thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai bên để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các tình huống khẩn cấp, các vụ việc nóng liên quan an ninh mạng.

Đặc biệt, công tác xây dựng các chương trình phối hợp hành động chung trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia sử dụng không gian mạng vào mục đích khủng bố, tài trợ khủng bố, tội phạm rửa tiền, tội phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.