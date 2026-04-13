Việt Nam và Slovakia đề ra những định hướng mới khai thác dư địa phát triển

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định hai quốc gia vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời đề ra những định hướng hợp tác mới trong thời gian tới...

Ngày 13/4, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Slovakia (SARIO) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia tại Hà Nội.

Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico, cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng hơn 400 doanh nghiệp của hai nước.

VIỆT NAM - SLOVAKIA: DƯ ĐỊA HỢP TÁC RỘNG MỞ

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia đã trải qua hơn 75 năm hình thành và không ngừng được củng cố, phát triển. Trong đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn là lĩnh vực trọng tâm, đóng góp thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này của Thủ tướng Robert Fico, hai nước đã chính thức thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Slovakia.

“Cột mốc này không chỉ thể hiện sự gắn bó truyền thống giữa hai nước, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của hai Chính phủ và lãnh đạo cấp cao trong việc tạo ra xung lực mới, mở ra không gian phát triển chiến lược rộng lớn hơn trong thời gian tới”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Slovakia không ngừng được củng cố, phát triển trong thời gian qua. (Ảnh: Việt Dũng)

Về nền tảng kinh tế, Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với dân số hơn 100 triệu người. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt khoảng 514 tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD, thuộc nhóm các nền kinh tế thương mại lớn trên thế giới. Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% và tiếp tục duy trì ở mức cao với 7,8% trong quý 1/2026. Việt Nam hiện đang là thành viên của 17 Hiệp định thương mại tự do.

“Đặc biệt, trong hợp tác quốc tế, Slovakia chính là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung và Đông Âu cũng như toàn bộ Liên minh châu Âu. Ngược lại, Việt Nam là điểm đến thuận lợi để doanh nghiệp Slovakia thâm nhập thị trường và mở rộng sang khu vực ASEAN”, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Thủ tướng cho rằng quy mô thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là giữa cộng đồng doanh nghiệp, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nền tảng quan hệ sẵn có. Vì vậy, dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là khi nền kinh tế của Việt Nam và Slovakia có tính bổ trợ cao.

Từ phía Slovakia, Thủ tướng Robert Fico cũng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Slovakia tại Đông Nam Á.

Mặc dù là quốc gia có quy mô không lớn, Slovakia lại sở hữu nền công nghiệp phát triển hàng đầu châu Âu, với bề dày lịch sử lâu đời. Theo Thủ tướng Robert Fico, đây sẽ là nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Hợp tác giữa hai nước cần được cụ thể hóa trong các lĩnh vực mà Slovakia có thế mạnh như công nghiệp quốc phòng, cơ khí, an ninh mạng, công nghiệp ô tô, y tế....

Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Slovakia tại Đông Nam Á. (Ảnh : Việt Dũng)

Đáng chú ý, Slovakia có lợi thế trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong khi Việt Nam đang thúc đẩy phát triển điện hạt nhân. Đây được xem là một trong những hướng hợp tác tiềm năng trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Slovakia cũng hoan nghênh các khoản đầu tư của Việt Nam, tiêu biểu như các khoản đầu tư của Tập đoàn FPT. Quốc gia này kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án mới từ doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới

Về thương mại, cán cân thương mại giữa Việt Nam và Slovakia vẫn chưa thực sự cân bằng. Vì vậy, Thủ tướng Robert Fico cho biết Slovakia mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất khẩu sang Việt Nam, thông qua việc triển khai các dự án cụ thể và thiết thực.

Thủ tướng Slovakia đánh giá cao những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được. Lực lượng lao động của Việt Nam có tay nghề cao, và Slovakia mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai. Đồng thời, kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường trao đổi lao động và sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho lao động của Việt Nam tại Slovakia

“Slovakia tin tưởng sự hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước dựa trên lợi ích của hai bên, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế, không can thiệp công việc nội bộ lẫn nhau. Quan hệ song phương phải dựa trên nền tảng chính trị tốt đẹp nhưng phải tạo ra kết quả cụ thể. Slovakia sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Slovakia trong thời gian tới”, Thủ tướng Robert Fico khẳng định.

5 LĨNH VỰC HỢP TÁC TRỌNG ĐIỂM

Trong bối cảnh mới, Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với phát triển xanh và bền vững, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Slovakia, đến hợp tác và đầu tư lâu dài. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico tại Diễn đàn. (Ảnh : Việt Dũng)

Đặc biệt, hai bên đã thống nhất tập trung thúc đẩy hợp tác trong 5 lĩnh vực trọng điểm:

Thứ nhất, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao, nhất là các ngành công nghệp ô tô, cơ khí chính xác, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ.

Thứ hai, năng lượng và chuyển đổi xanh, bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và hướng tới phát triển bền vững.

Thứ ba, logistics và chuỗi cung ứng; tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA để tăng cường kết nối hàng hóa giữa Việt Nam và thị trường EU.

Thứ tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thúc đẩy hợp tác trong công nghệ thông tin, thương mại điện tử và các lĩnh vực số.

Thứ năm, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật chất lượng cao.

Hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên đều thống nhất rằng tiềm năng hợp tác còn rất lớn, và điều quan trọng là cộng đồng doanh nghiệp cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc kết nối và triển khai các dự án cụ thể. Chính phủ hai nước cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy các hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư

“Tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác Việt Nam - Slovakia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước”, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Doanh nghiệp Việt Nam và Slovakia ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico tại Diễn đàn. (Ảnh : Việt Dũng)

Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn, đã có 7 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Slovakia dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng.

Các thỏa thuận tập trung vào nhiều lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp. Những kết quả này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mở ra các cơ hội đầu tư cụ thể cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.