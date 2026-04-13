Việt Nam và Slovakia đề ra những định hướng mới khai thác dư địa phát triển
Phương Nhi
13/04/2026, 17:33
Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico khẳng định hai quốc gia vẫn còn nhiều dư địa phát triển, đồng thời đề ra những định hướng hợp tác mới trong thời gian tới...
Ngày 13/4, Liên đoàn Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Slovakia tại Việt Nam và
Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Slovakia (SARIO) tổ chức Diễn đàn Doanh
nghiệp Việt Nam - Slovakia tại Hà Nội.
Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng
Chính phủ Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico,
cùng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức xúc tiến thương mại và cộng đồng hơn 400
doanh nghiệp của hai nước.
VIỆT NAM - SLOVAKIA: DƯ ĐỊA HỢP TÁC RỘNG MỞ
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Lê
Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Slovakia đã
trải qua hơn 75 năm hình thành và không ngừng được củng cố, phát triển. Trong
đó, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư luôn là lĩnh vực trọng tâm, đóng góp
thiết thực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.
Đặc biệt, trong chuyến thăm lần này
của Thủ tướng Robert Fico, hai nước đã chính thức thông qua Tuyên bố chung về
việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc
biệt, khi Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á thiết lập quan hệ
đối tác chiến lược với Slovakia.
“Cột mốc này không chỉ thể hiện sự gắn
bó truyền thống giữa hai nước, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm
của hai Chính phủ và lãnh đạo cấp cao trong việc tạo ra xung lực mới, mở ra
không gian phát triển chiến lược rộng lớn hơn trong thời gian tới”, Thủ tướng
Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
Về nền tảng kinh tế, Việt Nam hiện
là một trong những nền kinh tế năng động hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình
Dương, với dân số hơn 100 triệu người. Quy mô GDP năm 2025 ước đạt khoảng 514
tỷ USD, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 930 tỷ USD, thuộc nhóm các nền kinh
tế thương mại lớn trên thế giới. Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02% và tiếp tục
duy trì ở mức cao với 7,8% trong quý 1/2026. Việt Nam hiện đang là thành viên của 17 Hiệp định thương mại tự do.
“Đặc biệt, trong hợp tác quốc tế, Slovakia
chính là cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung
và Đông Âu cũng như toàn bộ Liên minh châu Âu. Ngược lại, Việt Nam là điểm đến
thuận lợi để doanh nghiệp Slovakia thâm nhập thị trường và mở rộng sang khu vực
ASEAN”, Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ.
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích
cực, Thủ tướng cho rằng quy mô thương mại và đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là
giữa cộng đồng doanh nghiệp, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và nền tảng quan
hệ sẵn có. Vì vậy, dư địa hợp tác còn rất lớn, nhất là khi nền kinh tế của Việt
Nam và Slovakia có tính bổ trợ cao.
Từ phía Slovakia, Thủ tướng Robert
Fico cũng khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác
thương mại quan trọng nhất của Slovakia tại Đông Nam Á.
Mặc dù là quốc gia có quy mô không
lớn, Slovakia lại sở hữu nền công nghiệp phát triển hàng đầu châu Âu, với bề
dày lịch sử lâu đời. Theo Thủ tướng Robert Fico, đây sẽ là nền tảng để hai bên mở rộng hợp tác trong nhiều
lĩnh vực. Hợp tác giữa hai nước cần được cụ thể hóa
trong các lĩnh vực mà Slovakia có thế mạnh như công nghiệp quốc phòng, cơ khí,
an ninh mạng, công nghiệp ô tô, y tế....
Đáng chú ý, Slovakia có lợi thế
trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, trong khi Việt Nam đang thúc đẩy phát triển
điện hạt nhân. Đây được xem là một trong những hướng hợp tác tiềm năng trong
thời gian tới.
Bên cạnh đó, Slovakia cũng hoan
nghênh các khoản đầu tư của Việt Nam, tiêu biểu như các khoản đầu tư của Tập
đoàn FPT. Quốc gia này kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án mới từ
doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới
Về thương mại, cán cân thương mại giữa Việt Nam và Slovakia
vẫn chưa thực sự cân bằng. Vì vậy, Thủ tướng Robert Fico cho biết Slovakia mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hoạt động
xuất khẩu sang Việt Nam, thông qua việc triển khai các dự án cụ thể và thiết thực.
Thủ tướng Slovakia đánh giá cao
những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được. Lực lượng lao động của Việt
Nam có tay nghề cao, và Slovakia mong muốn thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong
tương lai. Đồng thời, kỳ vọng hai bên sẽ tăng cường trao đổi lao động và
sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho lao động của Việt Nam tại Slovakia
“Slovakia tin tưởng sự hợp tác giữa cộng đồng
doanh nghiệp hai nước dựa trên lợi ích của hai bên, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng
luật pháp quốc tế, không can thiệp công việc nội bộ lẫn nhau. Quan hệ song phương phải dựa trên nền tảng chính trị tốt đẹp nhưng phải tạo ra kết quả cụ thể. Slovakia
sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Slovakia trong thời gian tới”, Thủ tướng Robert Fico khẳng định.
LĨNH VỰC HỢP TÁC TRỌNG ĐIỂM
Trong bối cảnh mới, Việt Nam đang
thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ,
đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, gắn với phát triển xanh và bền vững, qua đó
nâng cao năng lực cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế.
Trên cơ sở đó, Thủ tướng Lê Minh
Hưng khẳng định Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các
nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Slovakia, đến hợp tác và
đầu tư lâu dài. Chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
Đặc biệt, hai bên đã thống nhất tập
trung thúc đẩy hợp tác trong 5 lĩnh vực trọng điểm:
Thứ nhất, công nghiệp chế biến, chế
tạo và công nghệ cao, nhất là các ngành công nghệp ô tô, cơ khí
chính xác, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ.
Thứ hai, năng lượng và chuyển đổi
xanh, bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng và hướng tới
phát triển bền vững.
Thứ ba, logistics và chuỗi cung ứng; tận dụng hiệu quả Hiệp định EVFTA để tăng cường kết nối hàng hóa giữa Việt Nam
và thị trường EU.
Thứ tư, đổi mới sáng tạo và chuyển
đổi số, thúc đẩy hợp tác trong công nghệ thông tin, thương mại điện tử và các
lĩnh vực số.
Thứ năm, giáo dục – đào tạo và phát
triển nguồn nhân lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật
chất lượng cao.
Hai nước cũng nhất trí tiếp tục tăng
cường phối hợp, trao đổi và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc
tế.
Hai bên đều thống nhất rằng tiềm
năng hợp tác còn rất lớn, và điều quan trọng là cộng đồng doanh nghiệp cần chủ
động, tích cực hơn nữa trong việc kết nối và triển khai các dự án cụ thể. Chính
phủ hai nước cam kết đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thúc đẩy
các hoạt động hợp tác thương mại và đầu tư
“Tôi tin tưởng rằng quan hệ hợp tác
Việt Nam - Slovakia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn
nữa trong thời gian tới, tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của mỗi nước”,
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ diễn đàn,
đã có 7 biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) được ký kết giữa các doanh nghiệp Việt
Nam và Slovakia dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng.
Các thỏa thuận tập trung vào nhiều
lĩnh vực quan trọng như công nghiệp chế tạo, công nghệ, y tế, tài chính, hạ
tầng, bất động sản, môi trường và phát triển khu công nghiệp. Những kết quả này
được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế song phương, đồng thời mở
ra các cơ hội đầu tư cụ thể cho doanh nghiệp hai nước trong thời gian tới.
