Việt Nam xếp thứ 2 trong top điểm đến có mức giá phải chăng nhất

The Travel nhận định, đối với những tín đồ yêu thích phiêu lưu, mong muốn trải nghiệm một cuộc sống khác biệt, độc đáo mà hiếm đất nước nào có được thì Việt Nam chính là nơi có tất cả những điều mà du khách đang mong chờ. Nằm bên bờ Biển Đông, Việt Nam có những thành phố nhộn nhịp, sôi động; cảnh quan xanh tươi, nguyên sơ và những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Du khách có thể đi dạo quanh phố cổ Hội An, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, hay mua sắm những bộ trang phục may đo với giá dưới 30 USD.

Bên cạnh đó, một chuyến khám phá một trong những kỳ quan thiên nhiên của Thế giới - Vịnh Hạ Long cũng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ. Chỉ với một khoản chi phí chừng 125 USD, du khách có thể ngủ qua đêm trên du thuyền, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt tác của Vịnh và thưởng thức những bữa ăn tươi ngon.

Nếu ghé thăm thủ đô Hà Nội, du khách nhất định nên thưởng thức những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương như bánh mì, phở, bún chả vào buổi sáng với giá chưa tới 2 USD. Bên cạnh đó, hãy thử món cà phê trứng nổi tiếng của Việt Nam. Thức uống này được pha trộn từ cà phê và lòng đỏ trứng đánh bông, có vị ngọt, ngậy, đậm đà hấp dẫn.

Du khách có thể đi dạo quanh phố cổ Hội An, ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đầy màu sắc, hay mua sắm những bộ trang phục may đo với giá dưới 30 USD.

Không chỉ vậy, ở Hà Nội còn cung cấp rất nhiều dịch vụ spa, làm đẹp với giá cả hợp lý, phù hợp cho khách du lịch tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn sau chuyến hành trình khám phá dài ngày. Để tiện cho việc đi lại, khám phá cuộc sống sôi động thường nhật, khách du lịch có thể thuê xe máy với giá chỉ khoảng 4 USD/ngày.

Cũng vừa mới đây, The Telegraph, trang báo trực tuyến được thành lập từ năm 1855 của Anh, đã “điểm danh” 5 khách sạn thuộc khu vực Đông Nam Á có chất lượng 5 sao mà giá cả phải chăng. Một cái tên đến từ Việt Nam cũng đã góp mặt trong danh sách này.

Cây viết Ronan O'Connell của The Telegraph đã chỉ ra rằng, trong 10 năm sống và du lịch ở Đông Nam Á, anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng cạnh tranh đáng kinh ngạc như vậy vì lượng du khách quốc tế giảm đáng kể. Để thúc đẩy thị trường du lịch quay trở lại đà phát triển trước đó, nhiều quy định đã được nới lỏng. Đặc biệt, các khu nghỉ dưỡng cũng ở trong tình trạng tốt hơn rất nhiều: Yên tĩnh, chất lượng mà giá cả phải chăng. Rất nhiều khách sạn 5 sao cung cấp các phòng cao cấp với mức giá “thấp đến bất ngờ”.

Ronan O'Connell đã liệt kê 5 khách sạn làm minh chứng cho điều này. Trong đó, một cái tên đến từ Việt Nam được nhắc đến với nhiều lời khen ngợi. Đó chính là TMS Hotel Da Nang Beach - “Vẻ đẹp lộng lẫy bên bờ biển” của Việt Nam với giá 43 Bảng Anh/đêm (tương đương hơn 1,1 triệu VNĐ).

“Đà Nẵng luôn là một trong những điểm nghỉ dưỡng lý tưởng hàng đầu tại Việt Nam. Với một sân bay quốc tế hiện đại, những bãi cát trắng nguyên sơ cùng các di sản văn hóa thế giới, Đà Nẵng đem đến cho du khách những trải nghiệm mới lạ và đáng nhớ mà bạn không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới,” Ronan O'Connell viết.

Một cái tên đến từ Việt Nam cũng đã góp mặt trong danh sách 5 khách sạn thuộc khu vực Đông Nam Á có chất lượng 5 sao mà giá cả phải chăng.

Với hồ bơi vô cực ở tầng 25, TMS Hotel Da Nang Beach mang đến tầm nhìn ngoạn mục lên tới 180 độ hướng ra Biển Đông. Cùng với đó, du khách cũng được bao trọn tầm nhìn thành phố Đà Nẵng, một điểm đến hấp dẫn của Việt Nam. Thời gian mở cửa hàng ngày của bể bơi từ 6h00 đến 19h00. Cây bút của The Telegraph cũng gợi ý rằng, mọi người nên kết thúc ngày dài bằng cách ngắm nhìn đường chân trời Đà Nẵng với một ly cocktail trong tay tại Magic Lounge trên tầng 24 của khách sạn.

Tờ Travel Leisure gần đây cũng nhận định, Việt Nam đã mở cửa du lịch hoàn toàn trở lại và đang ngày càng phục hồi mạnh mẽ. Không ai có thể nghĩ rằng, chỉ một năm trước đất nước này còn đang đóng cửa cách ly, giờ đây đã có thể chào đón du khách quốc tế mà không cần trải qua bất kỳ bước xét nghiệm hay cách ly y tế nào.

Cùng với đó, Travel Leisure vừa công bố hạng mục 10 thành phố đẹp nhất, trong đó 3 thành phố Đà Nẵng, Hà Nội, TP.HCM lần lượt đứng vị trí thứ 3, 5 và 8. Phú Quốc và Côn Đảo cũng góp mặt trong hạng mục 10 hòn đảo hàng đầu Đông Nam Á, khi Phú Quốc đứng vị trí thứ 4 và Côn Đảo đứng vị trí thứ 10.